Бен О’Коннор: «Раньше надеялся стать генеральщиком, теперь им стал»

Бен О’Коннор о высоких целях на Критериум Дофине-2022 и Тур де Франс

В прошлом году австралийский велогонщик команды AG2R Citroen Бен О’Коннор финишировал 4-м в общем зачёте на дебютном Тур де Франс, где также выиграл этап.

В сезоне 2022 года 26-летний гонщик также показал высокие результаты – на первой гонке года, Вуэльте Андалусии-2022, Бен О’Коннор занял 7-е место, на Вуэльте Каталонии выиграл этап и финишировал 6-м в общем зачёте. На Критериуме Дофине-2022 Бен О’Коннор высоко ставит для себя планку, о чём рассказал в интервью сайту гонки.

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- У тебя был очень успешный старт сезона, высокие результаты на всех гонках, где ты участвовал. Что тебе пришлось изменить, чтобы обрести такую стабильность?

- До некоторой степени я доволен выступлением, но результаты могли быть даже лучше. Например, на Туре Романдии я финишировал пятым, но по ощущениям мог попасть на подиум. А если всё пойдёт хорошо, то почему бы и не выиграть. Однако, не могу сказать, что что-то кардинально поменял в плане тренировок. Я просто стал более зрелым. До сих пор развиваюсь физически, уровень повышается естественным образом. Мне 26 лет, годы упорной работы начали приносить плоды. Тело адаптировалось к этим гонкам, всё лучше и лучше отвечает, когда ставлю очень высокие цели. К тому же становлюсь увереннее в себе. Раньше надеялся стать генеральщиком, а теперь им стал.

- Среди самых ярких моментов с начала года твоя победа на престижном этапе Тура Каталонии.

- На Париж-Ницца-2022 я был и очень горд, и разочарован. Без сомнения, я был в форме, но заболел, и пришлось сойти с гонки. Поэтому когда приехал на Вуэльту Каталонии, захотел взять реванш. Победа на этапе до Ла-Молина подтвердила, что я ждал и работал всю зиму не напрасно. Конечно, победа добавила уверенности, поэтому тот день один из самых важных в этом году.

- Критериум Дофине даёт тебе новую возможность продолжить прогресс. Ты уже выработал стратегию?

- Пришло время для подиума на главных гонках Мирового тура. Впервые ставлю такую цель. Знаю, что могу выигрывать на таких гонках. У меня есть несколько идей. К примеру, не уверен, что надо продавливать на этапе до Санси (3-й этап Критериума Дофине-2022).

Конечно, этап бросает вызов, но последний подъём недостаточно крутой, чтобы создать большой просвет. С другой стороны, разделка будет решающей. В этом году я проехал не так много гонок на время, с нетерпением хочу проверить, каким будет результат в этой дисциплине. Считаю, что те дни, когда горняки плохо ехали по равнине, закончились. Я могу хорошо выступать и в разделках.

- После твоего безупречного выступления на Тур де Франс в 2021 ты продолжал говорить, что «ещё далёк от уровня сильнейших, и даже не начинал думать, чтобы с ними сравниться». Ты и сейчас так считаешь?

- Мой Тур в прошлом году получился замечательным, даже не мог представить, что так проеду. Выиграть этап и финишировать 4-м в Париже – это нечто грандиозное. И я сделал это!

Но, конечно, всегда хочется большего. Поэтому и становишься спортсменом, поэтому так много вкладываешь в эту работу. Так что, по сравнению с прошлым годом, моя точка зрения изменилась. Чувствую, что этим летом готов нацелиться на самый высокий результат.

Меня также вдохновило, что мой друг Джей Хиндли выиграл Джиро д’Италия-2022. Он тоже из Перта, мы давно с ним знакомы. Когда увидел, что он победил, сказал себе, что я тоже смогу».