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Бен О’Коннор: «Раньше надеялся стать генеральщиком, теперь им стал»

Бен О’Коннор о высоких целях  на Критериум Дофине-2022 и Тур де Франс

 

 

  В прошлом году австралийский велогонщик команды AG2R Citroen Бен О’Коннор финишировал 4-м в общем зачёте на дебютном Тур де Франс, где также выиграл этап. 

 

  В сезоне 2022 года 26-летний гонщик также показал высокие результаты – на первой гонке года, Вуэльте Андалусии-2022, Бен О’Коннор занял 7-е место, на Вуэльте Каталонии выиграл этап и финишировал 6-м в общем зачёте. На Критериуме Дофине-2022 Бен О’Коннор высоко ставит для себя планку, о чём рассказал в интервью сайту гонки.

 

 

Бен О’Коннор: «Раньше надеялся стать генеральщиком, теперь им стал»

 

Photo ©A.S.O. / P. Ballet

 

- У тебя был очень успешный старт сезона, высокие результаты на всех гонках, где ты участвовал. Что тебе пришлось изменить, чтобы обрести такую стабильность?

 

- До некоторой степени я доволен выступлением, но результаты могли быть даже лучше. Например, на Туре Романдии я финишировал пятым, но по ощущениям мог попасть на подиум. А если всё пойдёт хорошо, то почему бы и не выиграть. Однако, не могу сказать, что что-то кардинально поменял в плане тренировок. Я просто стал более зрелым. До сих пор развиваюсь физически, уровень повышается естественным образом. Мне 26 лет, годы упорной работы начали приносить плоды. Тело адаптировалось к этим гонкам, всё лучше и лучше отвечает, когда ставлю очень высокие цели. К тому же становлюсь увереннее в себе. Раньше надеялся стать генеральщиком, а теперь им стал.

 

- Среди самых ярких моментов с начала года твоя победа на престижном этапе Тура Каталонии.

 

- На Париж-Ницца-2022 я был и очень горд, и разочарован. Без сомнения, я был в форме, но заболел, и пришлось сойти с гонки. Поэтому когда приехал на Вуэльту Каталонии, захотел взять реванш. Победа на этапе до Ла-Молина подтвердила, что я ждал и работал всю зиму не напрасно. Конечно, победа добавила уверенности, поэтому тот день один из самых важных в этом году.

 

- Критериум Дофине даёт тебе новую возможность продолжить прогресс. Ты уже выработал стратегию?

 

- Пришло время для подиума на главных гонках Мирового тура. Впервые ставлю такую цель. Знаю, что могу выигрывать на таких гонках. У меня есть несколько идей. К примеру, не уверен, что надо продавливать на этапе до Санси (3-й этап Критериума Дофине-2022).

 

  Конечно, этап бросает вызов, но последний подъём недостаточно крутой, чтобы создать большой просвет. С другой стороны, разделка будет решающей. В этом году я проехал не так много гонок на время, с нетерпением хочу проверить, каким будет результат в этой дисциплине. Считаю, что те дни, когда горняки плохо ехали по равнине, закончились. Я могу хорошо выступать и в разделках.

 

- После твоего безупречного выступления на Тур де Франс в 2021 ты продолжал говорить, что «ещё далёк от уровня сильнейших, и даже не начинал думать, чтобы с ними сравниться». Ты и сейчас так считаешь?

 

- Мой Тур в прошлом году получился замечательным, даже не мог представить, что так проеду. Выиграть этап и финишировать 4-м в Париже – это нечто грандиозное. И я сделал это!

  Но, конечно, всегда хочется большего. Поэтому и становишься спортсменом, поэтому так много вкладываешь в эту работу. Так что, по сравнению с прошлым годом, моя точка зрения изменилась. Чувствую, что этим летом готов нацелиться на самый высокий результат.

 

  Меня также вдохновило, что мой друг Джей Хиндли выиграл Джиро д’Италия-2022. Он тоже из Перта, мы давно с ним знакомы. Когда увидел, что он победил, сказал себе, что я тоже смогу».

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Теги к статье: Бен О'Коннор Ben O'Connor AG2R Citroen Критериум Дофине Criterium du Dauphine

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5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

8 - 12 июня 2022

ZLM Tour

11 июня 2022

Dwars door het Hageland

12 - 19 июня 2022

Tour de Suisse

14 июня 2022

Mont Ventoux Denivele Challenge

15 - 20 июня 2022

Baloise Belgium Tour

15 - 19 июня 2022

Tour of Slovenia

16 - 19 июня 2022

La Route d'Occitanie

1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто выиграет Критериум Дофине-2022?

Комментарии

  • Shalam s Urala
    Крису Фруму предстоит завоеват ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    три года реабилитации, надежд и обещаний - уже както перебор

    но, коли терпит и ждёт команда, - и нам сам бог велел!

    такшта, Крис, верим тебе в последний раз и с тебя этап на Туре!

    или анафема!!! russian

    party

  • Lex1
    Том Дюмулин объявил о завершен ... (32)
    Lex1-Фото

    Запоздалое решение какое-то, и время выбрал странное. Больше всего жалко команду J-V, 2 последних года гонщик на хорошей зарплате не показал вообще никаких результатов! На его место могли бы взять кого-то более полезного...

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (11)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо.
  • Yuriy 17
    Том Дюмулин объявил о завершен ... (32)
    Yuriy 17-Фото

    Память о красавце Т. Дюмулине будет вечно жить в наших сердцах

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (11)
    VeloVelo-Фото

    Спасибо.

  • Yuriy 17
    Даниэль Мартинес о старте на Т ... (6)
    Yuriy 17-Фото

    Дожил Скай/Инеос до того, что будет на Тур де Франс бороться в генерале только за десятку 

  • AlpenFlow
    Критериум Дофине-2022. Маршрут (16)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: Earl57
    У Инеоса в этом году креативный дизайнер появился, делает интересные и нестандартные постеры на гонки.

    Цитата: SportSpirit
    Этот постер классный) Но мне кажется, что идею дизайнер позаимствовал у поклонников Матье, де Бондта и их жонглирования ананасами) там столько креатива было
    Интрига, хотелось бы взглянуть)
  • velodoctor
    Том Дюмулин объявил о завершен ... (32)
    velodoctor-Фото

    В 18 году

     

  • SportSpirit
    Том Дюмулин объявил о завершен ... (32)
    SportSpirit-Фото

    Никто не отменяет силы Дюмолана 2017-2018 и более раннего задора. Но сейчас как бы 2022) в общем, для меня Том останется гонщиком, который не смог вовремя уйти. 

     

    На антитезе Фабио Ару, который относительно Дюмолана мне не нравился от слова совсем. Но ушел он достойно. Вот честно - то, как он проехал Вуэльту, перенеся на ногах желудочно-кишечный вирус, как его чествовал пелотон, говоря и хорошее, и правду - запомнилось и тронуло. 

     

    В успешную разделку на ЧМ - не верю. Дюмолан не Тони Мартин. Аминь! 

  • marketbk
    Том Дюмулин объявил о завершен ... (32)
    marketbk-Фото
    2018 - 2 место Джиро и 2 место ТДФ

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