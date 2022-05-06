Джей Хиндли не потерял время на 18-м этапе Джиро д’Италия-2022

Джей Хиндли проколол колесо на финальных 3 км 18-м этапа Джиро д’Италия-2022

Джею Хиндли (Jay Hindley), идущему на втором месте в общем зачёте Джиро д’Италия-2022, пришлось пережить момент паники на 18-м этапе. На финальных километрах этапа, где пелотону пришлось приложить все силы в преследовании отрыва, австралийский гонщик команды Bora-hansgrohe проколол колесо и потерял контакт с группой. Однако инцидент случился в пределах последних трёх километрах, где предусмотрена нейтрализация, поэтому Хиндли сохранил вторую позицию в генеральной классификации в трёх секундах от лидера Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers).

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Йенс Земке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «По профилю казалось, что будет спринтерский этап, но мы также учитывали, что последние два этапа спринтерским командам дались тяжело. Поэтому сегодня у отрыва тоже был шанс. Де Бондт, Аффини, Корт и Габурро в конце ехали очень мощно. У спринтерских команд осталось на третьей неделе Джиро осталось не так много сил.

Для нас самым главным было безопасно довезти Джея из пункта А в пункт В. На последних трёх километрах он прокололся, но мы уже были в безопасной зоне благодаря правилу, по которому в случае механических проблем гонщик не теряет время на финальных 3 км. Следующие этапы будут очень тяжёлыми, мы всё также беспредельно мотивированы бороться за победу в общем зачёте».