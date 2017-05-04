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Критериум Дофине-2022. Маршрут

Критериум Дофине-2022. Маршрут и участники

 

 

74-й выпуск Критериума Дофине (Critérium du Dauphiné) пройдёт с 5 по 12 июня 2022 года. Гонка пройдёт в юго-восточном  регионе Франции – Дофине, и считается генеральной репетицией Тур де Франс. Организаторы подготовили сбалансированный, но тяжёлый маршрут, который увенчают два суровых альпийских этапа с финишем в подъём. 

 

Маршрут Критериума Дофине-2022

 

  Маршрут этого года, по замыслу организаторов, должен постепенно накалять градус напряжения и сложности гонки, по мере того, как пелотон будет продвигаться от Массива Централь до Альпийских перевалов. 7-й этап с прохождением легендарных перевалов Галибье и Железный Крест - репетиция 12 этапа Тур де Франс-2022, который пройдет, правда без финиша на Альп д'Юэз, в день Взятия Бастилии.

 

   1-й этап с прохождением четырёх категорийных подъёмов – подъёма 2-й категории через 10 км после старта и трёх подъёмов 3-й категории. Вторая часть маршрута – кольцевая. Участники дважды пройдут подъём 3-й категории Кот-де-Шамбон-де-Бава (Côte de Chambon de Bavas), где  категория присвоена 4,7 км с 5,2%, а после точки горной премии подъём продолжится. Во второй раз его пройдут за 36 км до финиша, финальный спуск с него завершится за 16,6 км до финиша. В прошлом году первый этап выиграл гонщик из отрыва Брен ван Мур.

 

  2-й этап построен по такому же типу – после небольшого равнинного отрезка начнётся прохождение некатегорийных и категорийных подъёмов. Категория присвоена четырём, самый сложный за 60 км до финиша – подъём 2-й категории Кот де Мезильяк (Col de Mezilhac) – 11,6 км с 4,1%. За 9 км до финиша трамплином для атак может стать короткий – 1,5 км с 5,9% подъём 4-й категории.

 

  3-й этап поведёт всё дальше в Массив Централь. Сразу после старта дорога пойдёт в некатегорийный подъём, относительно равнинной будет только часть этапа в середине дистанции, общий набор высоты 2700 м. Однако категории присвоены только трём подъёмам. Финальный – подъём 2-й категории – 6,2 км с 5,6%. Предпоследний километр подъёма – выполаживание, а за 200 м дорога взмывает вверх с градиентом 8,1% до самого финиша.

 

  4-й этап – 31,9 км равнинная индивидуальная гонка на время с двумя отсечками через 11,6 и 21 км после старта. Большую часть дистанции придётся проехать по прямым широким дорогам, усложнят задачу несколько острых поворотов.

 

  5-й этап – с пересечённым рельефом, четырьмя подъёмами, финальные – два подъёма 4-й категории, последний из которых будет пройден за 12 км до финиша.

 

  6-й этап с финишем в Гапе и четырьмя подъёмами, два из которых 2-й категории, вершина последнего будет пройдена за 58 км до финиша.

 

  7-й этап  - королевский горный этап с прохождением двух подъёмов-гигантов, который станет репетицией 12 этапа Тур де Франс-2022. Этап стартует в подъём высшей категории Галибье – 23 км с 5,1%, после долгого спуска с которого начнётся подъём на «Железный Крест» - подъём Коль-де-ла-Круа-де-Фер 29 км с 5,2%, финиширует этап в подъём 2-й категории Вожани (Vaujany) – 5,7 км с 7,2%.

 

  8-й этап – кульминация Критериума Дофине-2022, где на дистанции в 139 км умещено прохождение четырёх категорийных подъёмов, в том числе двух 1-й категории и финишем в подъём высшей категории – Плато де Солезон – 11,3 км с 9,2%, который в последний раз входил в маршрут Критериума  Дофине в 2017 году.

 

Этап начнётся штурмом Коль-де-Пленпале – 8,8 км с 6,5%, а во второй половине дистанции, за 38 км до финиша будет пройдена вершина Коль-де-ла-Коломбер – подъёма 1-й категории 11,8 км с 5,8%.

 

Участники и претенденты Критериума Дофине-2022

 

  Ричи Порт (Ineos Grenadiers) не будет защищать титул на Критериуме Дофине-2022. В гонке не будет и призёров прошлого выпуска. Но зато в Критериуме Дофине второй раз в карьере примет участие Примож Роглич (Jumbo-Visma). Его дебют на этой гонке в 2020 году закончился сходом, но тогда словенский гонщик уехал с победой на этапе. На этот раз его можно назвать одним из главных претендентов на победу.

 

  Его соперниками будет Тео Геоган Харт из команды Ineos Grenadiers, Джек Хейг и Дамиано Карузо (Bahrain Victorious), Брэндон Макналти и Хуан Аюсо (UAE Team Emirates), Бен О’Коннор (AG2R Citroen), Давид Годю (Groupama-FDJ), Энрик Мас (Movistar), Вилко Келдерман (Bora-hansgrohe), Эстебан Чавес (EF Education EasyPost), Луис Мейнтьес (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) и другие.

 

 Крис Фрум – один из тех, кто, хотя и не является претендентом на победу в Критериуме Дофине, но незамеченным в пелотоне не останется: «За последние два месяца вижу большой прогресс в форме. На этой неделе хорошо выступил на Mercan’Tour Classic, хочу продолжить в том же духе на Дофине».

 

Также не будут незаметными гонщики команды проконтинентальной команды Uno-X Pro Cycling Team Тобиас Халланд Йоханнесен, недавно занявший 4-е место на Туре Норвегии.

 

 

 

 

 

05.06. Этап 1. La Voulte-sur-Rhône - Beauchastel, 191,8 км

 


06.06. Этап 2. Saint-Péray - Brives-Charensac, 169,8 км


07.06. Этап 3. Saint-Paulien - Chastreix-Sancy, 169 км


08.06. Этап 4. Montbrison - La Bâtie d'Urfé (ITT), 31,9 км


09.06. Этап 5. Thizy-les-Bourgs - Chaintré, 162,3 км


10.06. Этап 6. Rives - Gap, 196,5 км


11.06. Этап 7. Saint-Chaffrey - Vaujany, 134,8 км


12.06. Этап 8. Saint-Alban-Leysse - Plateau de Solaison, 138,8 км

 

 

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Теги к статье: Критериум Дофине Criterium du Dauphine Критериум Дофине-2022 велогонка Мирового тура многодневная велогонка WorldTour маршрут

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Кто выиграет Критериум Дофине-2022?


  1. Имя: Максим

    дрокер

    Вчера, 22:12 | Регистрация: 4.05.2017

    Ожидал увидеть на КД Саню Власова

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ОПРОС

Кто выиграет Критериум Дофине-2022?

Комментарии

  • Astanaforever
    Том Дюмулин объявил о завершен ... (19)
    Astanaforever-Фото
    Тот присест на обочине и стал переломным моменте в его карьере. Увы.
  • дрокер
    Критериум Дофине-2022. Маршрут (1)
    дрокер-Фото
    Ожидал увидеть на КД Саню Власова
  • Coffe
    Том Дюмулин объявил о завершен ... (19)
    Coffe-Фото
    Это точно.Всегда было интересно смотреть,как Том едет разделку.Техника-загляденье.Жалко, что нас покидает один из лучших раздельщикоа а мире.Ну да ,ему наверное виднее.
  • uran
    Том Дюмулин объявил о завершен ... (19)
    uran-Фото
    Вечер экспертного мнения в разгаре. Я просто порадуюсь его прошлым успехам, как он выживал в горах было если не эпически то очень впечатляюще. И раздельщик он один из лучших.
  • Karmatron
    Даниэль Мартинес о старте на Т ... (5)
    Karmatron-Фото

    Вот тоже как-то Йейтса не могу всерьез воспринять как капитана на ТдФ. Но на текущий момент на бумаге он выглядит предпочтительным выбором: Мартинес молод и менее опытен, Адам достоточно молод, но весьма опытен, а старина Томас чертовски невезуч опытен, но не так молод.

    Так что посмотрим, доберется ли колумбиец до подиума.

  • Karmatron
    Том Дюмулин объявил о завершен ... (19)
    Karmatron-Фото
    Тем не менее, Том одолел настоящего генеральщика Кинтану на Джиро и (о, Боги!) был на ступень выше Самого Фрума на подиуме ТдФ 2018! Так он еще и выиграл 20-1 этап, опередив Самого Фрума и Томаса!!
  • SportSpirit
    Том Дюмулин объявил о завершен ... (19)
    SportSpirit-Фото

    Наконец-то.

     

    Джиро столкнула Дюмолана с реальностью пелотона 2022 года, где каждый день открываются новые имена: Хуанпе, Буйтраго, Гирмай, Лемрайзе. Помимо признанных звезд. 

     

    Психологически Том как плавал в своем глицерине, так и продолжал все эти годы. Реальных попыток переломить ситуацию пахотой на сборах, например, не было. Надеюсь, JV не в обиде. 

  • kwwk
    50-летний Давиде Ребеллин верн ... (5)
    kwwk-Фото
    Плюс за последнюю пару))), никто не забыт.
  • sixpack
    Том Дюмулин объявил о завершен ... (19)
    sixpack-Фото
    напомнило котов в "Ночном Дозоре", они жили во всех слоях сумрака одновременно
  • svan
    Том Дюмулин объявил о завершен ... (19)
    svan-Фото
    почему пудрил, продлевал контракт.

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