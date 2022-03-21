Саймон Йейтс сошёл с Вуэльты Каталонии-2022

Саймон Йейтс не стартовал на 4-м этапе Вуэльты Каталонии-2022

Велокоманда BikeExchange-Jayco подтвердила, что Саймон Йейтс не стартовал на 4-м, королевском горном этапе Вуэльты Каталонии-2022. Как и несколько сошедших на прошлых этапах гонщиков, включая Ричи Порта и Михала Квятковски (Ineos Grenadiers), Тома Дюмулина (Jumbo-Visma), Фаусто Маснаду (QuickStep Alpha Vinyl), Майкла Мэттьюса, 29-летний британский гонщик был вынужден прекратить гонку из-за плохого самочувствия.

Photo: Getty Images/Team BikeExchange - Jayco

Во время 3-го этапа Вуэльты Каталонии-2022 с финишем на Ла-Молина Саймон Йейтс выпал за 7 км до финиша и пересёк финишную черту лишь через 10 минут 17 секунд после победителя Бена О’Коннора (AG2R Cirtoen).

Велокоманда BikeExchange – Jayco: «Вчера во время этапа Саймон Йейтс почувствовал себя плохо, сегодня он не стартовал на 4-м этапе Вуэльты Каталонии-2022. После Париж-Ницца-2022 у него были лёгкие симптомы не связанного с Covid-19 заболевания. Приехав сюда, он не до конца восстановился, и просто почувствовал себя не слишком хорошо во время гонки».