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Бен О'Коннор – победитель 3 этапа Вуэльты Каталонии-2022

Бен О’Коннор, Хуан Аюсо, Наиро Кинтана, Серхио Игита о 3-м этапе Вуэльты Каталонии-2022

 

 

  26-летний австралийский велогонщик команды AG2R Citroen Бен О’Коннор одержал победу на первом из горных этапов Вуэльты Каталонии-2022 – 3-м этапе с финишем в подъём Ла-Молина. Интересно, что третий подряд этап испанской велогонки выиграл велогонщик из Австралии (после побед Майкла Мэттьюса и Кэйдена Гровса).  Для Бена О’Коннора, который был вынужден сойти с гонки Париж-Ницца-2022 из-за болезни, это первая победа в сезоне и шестая в карьере.

 

Бен О'Коннор – победитель 3 этапа Вуэльты Каталонии-2022

 

Бен О'Коннор – победитель 3 этапа Вуэльты Каталонии-2022

 

   Бен О’Коннор атаковал у подножия финального подъёма (12,1 км с 4,3% градиентом) и с преимуществом в 6 секунд пересёк финишную черту, надев и майку лидера гонки.

   Попытки атаковать и добрать Бена О’Коннора предпринимали несколько гонщиков, Марк Солер (UAE Team Emirates) – один из последних, кто попробовал закрыть просвет, но его атаку нейтрализовали за 500 м до финиша. Товарищ Солера по команде 19-летний испанский гонщик Хуан Аюсо выиграл спринт у Наиро Кинтаны (Arkea-Samsic) в борьбе за второе место. 24-летний колумбийский гонщик команды Bora-hansgrohe Серхио Игита финишировал 4-м.

 

  Бен О’Коннор: «На Париж-Ницце-2022, которую ставил одной из первых целей,  я заболел, и пришлось сойти. К этой неделе подошёл с  уверенностью, потому что форму уже набрал. Сегодня не ожидал, что финиширую в одиночку, думал, ко мне смогут переложиться. Но я решил в финале положиться на удачу, и всё сработало.

 

  Завтра подъём, который мне подходит, я люблю более высокие горы, думаю, смогу удержаться.  Мне просто надо будет ехать за теми, кто атакует. Знаю, Вуэльта Каталонии – коварная  гонка, но со мной товарищи по команде, постараюсь удержать майку лидера».

 

 

Бен О'Коннор – победитель 3 этапа Вуэльты Каталонии-2022

 

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Хуан Аюсо: «Было тяжело уехать на последнем подъёме, потому что там был сильный встречный ветер. Думаю, Бен О’Коннор идеально рассчитал время атаки и удержался впереди. Снимаю шляпу. Я дважды или трижды пытался атаковать, но не смог создать просвет. Жаль, что мы не добрали его в финале, но финишировали близко. Завтра ещё один тяжёлый день, но нога у меня идёт хорошо».

 

  Наиро Кинтана: «Сегодня я третий в предварительной генеральной классификации Вуэльты Каталонии. Этап был очень скоростным, ощущения у меня хорошие. Команда проделала важную работу, ребята защищали меня, вывезли на хорошую позицию. Прошлая неделя тренировок пошла мне на пользу. Завтрашний этап ещё труднее, с более крутыми подъёмами. Надеюсь, проеду его ещё лучше, продолжу подниматься в общем зачёте».

 

  Серхио Игита: «Наш первый горный финиш оказался тяжёлым, но, думаю, мы выступили хорошо. Команда весь день поддерживала Джея и меня, мы всё время держались  на хорошей позиции, особенно благодаря  работе Антона (Пальцера) и Бена (Цвихоффа).

 

  Мы думали, что можно выиграть этап, если атакует Джей или я в спринте в подъём. Однако Бен О’Коннор оказался очень силён, смог удержать просвет. Я приблизился к месту на подиуме во время спринта в гору из проредившейся группы. Думаю, четвёртое место на этапе и в общем зачёте показывает, что нога сегодня хорошо шла. Надеемся восстановиться после сегодняшнего этапа и посмотрим, что получится завтра».

 

 

Результаты 3 этапа Вуэльты Каталонии-2022

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Теги к статье: Бен О'Коннор Ben O'Connor AG2R Citroen Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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