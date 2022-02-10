Жулиан Алафилипп начинает сезон 2022 года на Туре Прованса-2022

Жулиан Алафилипп о настрое и целях на второй сезон в радужной майке

Двукратный чемпион мира Жулиан Алафилипп начнёт сезон 2022 года на домашней гонке Тур Прованса-2022, где в прошлом году занял второе место в общем зачёте. этом 29-летний французский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl хотя и мотивирован начать сезон в радужной майке, но не уверен, какой будет его форма на первой гонке сезона, поэтому не ставит конкретных задач на Тур Прованса-2022.

Команда Quick-Step Alpha Vinyl вынуждена стартовать на гонке в урезанном составе, так как Каспер Асгрен и Давиде Баллерини не смогут принять участие в Туре Прованса из-за тестов, показавших наличие Covid-19.

Photo © Quick-Step Alpha Vinyl Team / Wout Beel

Жулиан Алафилипп: «Подготовка к сезону, за исключением двух или трёх недель, когда я болел, шла хорошо. Я простудился, не смог поехать с командой в тренировочный лагерь в Португалию, а это была важная неделя для подготовки. Но теперь я выздоровел, хотя ещё точно не в стопроцентной форме. Но я очень мотивирован начать сезон во Франции, снова в радужной майке.

Возможно, смогу выступить хорошо, лучше, чем думаю, но я неделю провёл без велосипеда, не мог тренироваться, вычеркнул важный раунд подготовки. Конечно, я много работал, но всё-таки немного отстаю. Поэтому постараюсь использовать Тур Прованса, чтобы раскатиться, подготовиться к сезону.

У меня нет особых амбиций, просто хочу выдержать четыре дня гонки, где будет сильный пелотон, гонщики, у которых уже есть в ногах пройденные гонки. Просто хочу получать удовольствие от гонки без напряжения.

Жаль, что не будет Каспера, могла бы получиться интересная дуэль с Филиппо Ганнорй на разделке. А теперь мы ещё и без Давиде в спринтах, что осложняет нашу ситуацию, убавляет шансы на победу на этапах. Но у нас всё равно сильная команда, правда, поедем лишь впятером».

На пресс-конференции перед стартом сезона Жулиан Алафилипп рассказал также о программе гонок и целях на первую часть сезона.

«В этом году я больше фокусируюсь на Арденнах, перед которыми в качестве подготовки будет итальянский блок гонок и Тур Страны Басков. Так что это, по сравнению с прошлой парой лет, «классическая» подготовка. Я доволен, что вернусь к ней. Если всё пройдёт хорошо, и даже если не получится, в следующем году хочу проехать больше фламандских классик. Но сейчас я очень доволен своей программой и целями, которые поставил для себя, что даёт больше спокойствия.

Меня много раз спрашивали об амбициях в генеральной классификации Тур де Франс, но я уже отвечал, что у нас нет команды для борьбы за общий зачёт. Это, однако, не отменяет цели хорошо выступить на Туре и коллективно, и индивидуально.

По сравнению с прошлым годом не чувствую груза ожиданий, наоборот, более спокоен. Я научился быть спокойнее. Я уже много раз говорил зимой и напоминаю себе, что надо как можно полнее насладиться сезоном, чтобы сохранить воспоминания об этих двух богатых на эмоции сезонах в радужной майке».