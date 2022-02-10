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Жулиан Алафилипп начинает сезон 2022 года на Туре Прованса-2022

Жулиан Алафилипп о настрое и целях на второй сезон в радужной майке

 

  Двукратный чемпион мира Жулиан Алафилипп начнёт сезон 2022 года на домашней гонке Тур Прованса-2022, где в прошлом году занял второе место в общем зачёте.   этом  29-летний французский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl хотя и мотивирован начать сезон в радужной майке, но не уверен, какой будет его форма на первой гонке сезона, поэтому не ставит конкретных задач на Тур Прованса-2022.

  Команда Quick-Step Alpha Vinyl вынуждена стартовать на гонке в урезанном составе, так как Каспер Асгрен и Давиде Баллерини не смогут принять участие в Туре Прованса из-за тестов, показавших наличие Covid-19.

 

Жулиан Алафилипп начинает сезон 2022 года на Туре Прованса-2022

 

Photo © Quick-Step Alpha Vinyl Team / Wout Beel

 

  Жулиан Алафилипп: «Подготовка к сезону, за исключением двух или трёх недель, когда я болел, шла хорошо. Я простудился, не смог поехать с командой в тренировочный лагерь в Португалию, а это была важная неделя для подготовки. Но теперь я выздоровел, хотя ещё точно не в стопроцентной форме. Но я очень мотивирован начать сезон во Франции, снова в радужной майке.

 

  Возможно, смогу выступить хорошо, лучше, чем думаю, но я неделю провёл без велосипеда, не мог тренироваться, вычеркнул важный раунд подготовки. Конечно, я много работал, но всё-таки немного отстаю. Поэтому постараюсь использовать Тур Прованса, чтобы раскатиться, подготовиться к сезону.

  У меня нет особых амбиций, просто хочу выдержать четыре дня гонки, где будет сильный пелотон, гонщики, у которых уже есть в ногах пройденные гонки. Просто хочу получать удовольствие от гонки без напряжения.

 

  Жаль, что не будет Каспера, могла бы получиться интересная дуэль с Филиппо Ганнорй на разделке. А теперь мы ещё и без Давиде в спринтах, что  осложняет нашу ситуацию, убавляет шансы на победу на этапах. Но у нас всё равно сильная команда, правда, поедем лишь впятером».

 

На пресс-конференции перед стартом сезона Жулиан Алафилипп рассказал также о программе гонок и целях на первую часть сезона.

 

  «В этом году я больше фокусируюсь на Арденнах, перед которыми в качестве подготовки будет итальянский блок гонок и Тур Страны Басков. Так что это, по сравнению с прошлой парой лет, «классическая» подготовка. Я доволен, что вернусь к ней. Если всё пройдёт хорошо, и даже если не получится, в следующем году хочу проехать больше фламандских классик. Но сейчас я очень доволен своей программой и целями, которые поставил для себя, что даёт больше спокойствия.

  Меня много раз спрашивали об амбициях в генеральной классификации Тур де Франс, но я уже отвечал, что у нас нет команды для борьбы за общий зачёт. Это, однако, не отменяет цели хорошо выступить на Туре и коллективно, и индивидуально.

  По сравнению с прошлым годом не чувствую груза ожиданий, наоборот, более спокоен. Я научился быть спокойнее. Я уже много раз говорил зимой и напоминаю себе, что надо как можно полнее насладиться сезоном, чтобы сохранить воспоминания об этих двух богатых на эмоции сезонах в радужной майке».

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Quick-Step Alpha Vinyl Тур Прованса Tour de la Provence велогонка категории 2.Pro многодневная велогонка

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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • sixpack
    Ричард Карапас продолжит сезон ... (9)
    sixpack-Фото
    понятно, что у него на ТДФ меньше шансов, чем у Погачара и Роглы. Но и на ТДФ это достойный лидер команды, может навязать борьбу, пусть и проиграет. Впрочем, посмотрим, что придумает Инеос, я ж им не спортдир ).
  • motte
    Ричард Карапас продолжит сезон ... (9)
    motte-Фото

    Джиро этого года? Есть вероятность.
    Но тдф? Если он, карапаз, фартовый, аки нибали, то да.... м-да, а ведь у Эквадора есть фортуна, чую я это.

  • Earl57
    Ричард Карапас продолжит сезон ... (9)
    Earl57-Фото
    Судя по тому, что Инеос добавили в предварительную заявку запасного гонщика, либо Карапаса либо Геогеган Харта будут переключать на ТДФ. Кого именно, пока решают. Но скорее всего Карапаса. Тур важнее, а на Джиро что получится, то получится. Тео на генерал, Вивиани и Хейтер на спринты. У Ричи прощальная гастроль, он сказал что хочет просто все-таки проехать Джиро до самого конца. У Пидкока "свободная роль" = охота за этапом. Свифт на развоз спринтеров, Пуччо старший "индеец", Бен Таллет младший, который должен освободить Пидкока от подвоза бачков и мюзетт.
  • sixpack
    Ричард Карапас продолжит сезон ... (9)
    sixpack-Фото

    ну не знаю. из того, что Карапас в прошлом году проиграл Винегору, совсем не следует, что он будет проигрывать Винегору всегда, несмотря на возраст и все-все-все. Я б смело поставил Карапаса в ряд главных претендентов на любой ГТ, побороться за майку он сможет. Думаю, что Инеос (если не будет новых травм) оставит все, как планировалось, и Карапаса отправят на Джиру (разделка недлинная) и Вуэльту, а Томаса на Тур, где он... непонятно как выступит )

     

    а Винегора собрались отправлять на Джиро? Он вроде в предварительных планах на ТдФ значицца

  • velodoctor
    Ричард Карапас продолжит сезон ... (9)
    velodoctor-Фото

    Не согласен, Вингегору еще надо подтвердить свою силу, а кроме датчанина, Погачара и Роглича я не вижу кто сейчас сильнее. Если эквадорец поедет Джиро, где, скорее всего не будет вышеперечисленных ребят и на которую он заявлен предварительно, то, на мой взгляд, будет там самым главным фаворитом.

  • motte
    Ричард Карапас продолжит сезон ... (9)
    motte-Фото

    Сказав, не лидер, имел ввиду , что уже гт ему не взять, а лидировать, даже в маечке, может, почему бы нет? Но, только, лидировать, а не стоять в ней на подиуме после финиша гт.

  • sixpack
    Ричард Карапас продолжит сезон ... (9)
    sixpack-Фото

    это гонщик с подиумами всех трех туров у вас не лидер? ну-ну. Карапаз как раз вполне устоявшийся генеральщик. Кому он гарантированно уступит на Джиро из тех, кто туда собирается? 

     

    потеря Берналя -- удар, но у Инеоса есть еще ресурсы. Томаса я б не списывал. В прошлом сезоне он хорошо ехал недельки. Мы не знаем, насколько скажется возраст.

  • motte
    Ричард Карапас продолжит сезон ... (9)
    motte-Фото

    Да и карапаз не лидер ГТ, ту Джиро не берём во внимание, ибо на него и не обращали внимания и он косточку уволок, второго раза уже не будет, не дадут.

  • Astanaforever
    Ричард Карапас продолжит сезон ... (9)
    Astanaforever-Фото
    У Инеоса в генерале на гран турах теперь вся надежда на Карапаса , после травмы Берналя. Томас и Харт не потянут, так же как и Ганна, не говоря уж о Сивакове и Родригезе.
  • drevgen
    Эган Берналь покинул госпиталь ... (2)
    drevgen-Фото

    Браво докторам и медсестрам ! Они реально сотворили чудо. Человек жив, сам ходит, не инвалид, какой, блин, сезон...

     

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3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
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