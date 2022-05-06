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Джей Хиндли – победитель Джиро д’Италия-2022

Джей Хиндли – первый австралийский победитель Джиро д’Италия

 

 

  26-летний Джей Хиндли (Jai Hindley) принёс команде Bora-hansgrohe первую победу на Гранд-туре и стал первым в истории велогонщиком из Австралии, выигравшим Джиро д’Италия. Австралийский велогонщик в четвёртый раз в карьере принял участие в итальянском Грандтуре.

 

  В 2020 году он финишировал на Джиро вторым, отдав розовую майку Тео Геогану Харту на финальном этапе. В 2021 году Хиндли сошёл с Джиро д’Италия перед 14-м этапом.

 

  В этом году он взял реванш, начав с победы на 9-м этапе с финишем на Блокхаусе, после чего держался в топ-5 генеральной классификации. На 14-м этапе он занял 2-е место и поднялся на вторую позицию в общем зачёте, где уступал лидеру гонки Ричарду Карапасу (Ineos Grenadiers) 7 секунд. На 16-м этапе с финишем в Априке Джей Хиндли сократил разрыв с Карапасом до 3 секунд, а на 20-м этапе на перевале Федайя австралийский гонщик атаковал своего соперника, перехватил у него розовую майку лидера и создал себе комфортное преимущество в 1 минуту 25 секунд перед финальной разделкой в Вероне.

 

  По итогам 21 этапа Джей Хиндли в генеральной классификации опередил Ричарда Карапаса на 1 минуту 18 секунд. Тройку призёров Джиро д’Италия-2022 замкнул Микель Ланда (Bahrain Victorious), уступивший Джею Хиндли 3 минуты 24 секунды.

 

  Команда Bora-hansgrohe помимо победы в Джиро д’Италия-2022 уезжает с гонки с двумя победами на этапах – Леннард Кемна выиграл 4-й этап, Джей Хиндли – 9-й, а также 7-м местом Эмануэля Бухмана в общем зачёте.

 

 

Джей Хиндли – победитель Джиро д’Италия-2022

Джей Хиндли – победитель Джиро д’Италия-2022

 

 

Джей Хиндли – победитель Джиро д’Италия-2022

 

Джей Хиндли – победитель Джиро д’Италия-2022

 

Джей Хиндли – победитель Джиро д’Италия-2022

 

Джей Хиндли – победитель Джиро д’Италия-2022

 

Джей Хиндли – победитель Джиро д’Италия-2022

 

Photo © BORA - hansgrohe / SprintCycling & VeloImages

 

 

  Джей Хиндли: «Выиграть Джиро д'Италия невероятно. В предпоследний день я оказался в той же ситуации, что и два года назад, но теперь чувствовал себя более уверенно на дистанции разделки, потому что поработал над этой дисциплиной. Сейчас меньше нервничал, чем два года назад, но всё был в напряжении, так как боролся победу в генеральной классификации.

 

  На первой половине разделки прикладывал все силы, а потом, когда услышал, какие разрывы времени, понял, что еду хорошо. Спуск проехал очень осторожно, а потом снова выложился по полной до финиша.

 

  У меня так много эмоций. Конечно, вспоминал о том, что случилось на Джиро в 2020 году, и, если честно, не хотел, чтобы это повторилось. Тогда я был так близко к победе, и так ужасно проиграл в последний день. Мне понадобилось много времени, чтобы это преодолеть.

 

  Из прошлых Гранд-туров вынес урок, что за усилия на этапе платишь на следующий день гонки. На финальной неделе оказалось трудно создать просвет на финишах этапов. Я знал, что должен сделать всё в решающий день. Мы не планировали до старта, а действовали по ситуации.

 

  Нужно, чтобы и удача была на твоей стороне. И мне очень повезло. Были очень тяжёлые дни, но за гонку у меня не случилось ни одного совсем плохого, и ребята команды преподнесли мне гонку на серебряной тарелочке. Вилко Келдерман и Эмануэль Бухман в начале Джиро тоже были защищёнными гонщиками команды, хотя нелегко помогать трём лидерам. Но ребята приглядывали за мной очень хорошо.

 

 Самым страшным моментом в гонке стал прокол в Тревизо. Тот день был очень трудным, я не был уверен, попал ли в зону трёх километров до финиша.

Джиро д’Италия для меня как для  гонщика открыла много дверей, но также она дала мне осознание того, что я могу как профессиональный гонщик. Надолго сохраню этот момент.

 

 Прошлый год был у меня очень трудным, я изо всех сил старался, чтобы снова сюда приехать, но не знал, смогу ли бороться за победу.

 

Два дня назад услышал, что сюда едут мои родители. Я не видел их с 2020 года, поэтому сегодня особенный день. Горжусь, что я австралиец, счастлив привезти домой этот трофей».

 

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

  Энрико Гаспаротто, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Победа Джея – самый крупный успех команды, мы очень счастливы. В течение трёх недель он был сильным гонщиком, воплотил в реальность все наши надежды. Это наша первая победа на Гранд-туре, мы гордимся ею. Вся команда слаженно работала, все каждый день отдавали максимум сил, чтобы этот успех стал возможен. Наша команда завершила Джиро д’Италия с победой в общем зачёте, двумя победами на этапах, чему мы очень рады».

 

 

Результаты 21 этапа Джиро д’Италия-2022

Фотогалерея 21 этапа Джиро д’Италия-2022

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Теги к статье: Джей Хиндли Jai Hindley Bora-hansgrohe Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • uran
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    uran-Фото
    Нибали был сугубо запасным вариантом на генерал после схода Лопеса, заехал 4-м чисто на своем мастерстве и сходе конкурентов. Сошел бы, например, Карапакс и инеос результат показал бы не лучше.
  • nightbuster33
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    nightbuster33-Фото

    Вообще-то,задание на гонку,каждый гонщик перед стартом получает от тренера.Спонтанно,никто не едет гонку.Домбровским все дыры не закроешь.Согласен с тем,что хороших исполнителей в команде не было.И все лучшие были брошены для помощи Нибали.Хотя,я чаще видел,что эти помощники ехали не впереди Нибали,а за ним.Так что,кто кому помогал, вопрос стоял открытым.Возможно,поэтому к завершающей стадии каждого этапа Нибали подъезжал почти на пределе. Четвёртое место-это исключительно его заслуга.

  • nightbuster33
    Итоги Джиро д’Италия-2022 по о ... (1)
    nightbuster33-Фото

    В.Нибали:+4, Астана:-4,Казахстан(Пронский):3.Возможно выступили бы лучше,если бы не травмы и Ковид в подготовительный период.Из-за последнего,в двух весенних гонках, членов основного состава подменяли гонщики из молодёжной группы Астаны.Надежда на оставшуюся 2/3 сезона-основную часть всех гонок.

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    Earl57-Фото

    Ван дер Пул итоговый комбатив получил

  • volodya
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    volodya-Фото
    Нибали спас свою команду, я если честно не видел кроме Джо Домбровского из Астаны которые хотя бы пытались выиграть этап, да совсем слабые гонщики, ещё и трое сошли Пронский хоть всю гонку проехал
  • velodoctor
    Тур Норвегии-2022. Этап 6 (1)
    velodoctor-Фото

    За 50 км нехилый завал был, вроде там была белая майка и половина Уно-икс. 

     

    ютюб

  • svan
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    svan-Фото
    А он видимо не спешил, третье место было железно его, поэтому ехал и наслаждался предстоящим подиумом.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Не Аффини так Собреро - Грандє Арриво полностью удалась для Италии (ещё и в майке нац.чемпиона выиграл). Кстати команда БайкЭксчейндж взяла обе инд.разделки на этой Джиро.

    Карапаз старался, но конечно же на таком этапе такое отставание ему было не отыграть. В день его днюхи (29 лет) поздравления "только" со 2-м местом. Кстати, сегодня ещё и в Тибо Пино ДР - 32 года ему.  

    Цитата: RVL
    Вигго классно сюжеты снимает!
    Как будто нелегально)) исподтишка)) по бандитски))
    Цитата: velodoctor
    Да он забавный) Мне еще кажется он иногда хочет что-то спросить у гонщиков после финиша, но те проезжают мимо, потому, что все как-то нелепо и неуверено сэр делает.

    "ОлдСкульный рокер" (и по внешности тоже), как его называет иногда С.Курдюков) new_russian

    Да, мне тоже нравились его вставки по ходу этапов и зарисовки опосля; видно что и самому Виггоу нравится такая его работа) 

     

  • M-07
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    M-07-Фото

    Цитата: kwwk
    Победа Хиндли удивительна еще и тем, что весной в отличии от Власова он был незаметен.
    Ну так-то разные задачи были: Хиндли надо было выйти на пик к Джиро, как и Бухману с Кельдерманом, а Власов был на пике формы, а второй пик должен быть на Туре.

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Вот тебе и горбатая разделка, разрывы просто гигантские. Ланда - красавчик, проиграть 3 минуты на 17 километрах дано не каждому.

    А куда ему было торопиться? Карапаса он бы по любому не опередил, как и Нибали его.

    Кто красавец, так это 20-летний Бен Талетт. Первый ГТ проехал и как отлично себя показал. 

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