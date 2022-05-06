Джей Хиндли – победитель Джиро д’Италия-2022

Джей Хиндли – первый австралийский победитель Джиро д’Италия

26-летний Джей Хиндли (Jai Hindley) принёс команде Bora-hansgrohe первую победу на Гранд-туре и стал первым в истории велогонщиком из Австралии, выигравшим Джиро д’Италия. Австралийский велогонщик в четвёртый раз в карьере принял участие в итальянском Грандтуре.

В 2020 году он финишировал на Джиро вторым, отдав розовую майку Тео Геогану Харту на финальном этапе. В 2021 году Хиндли сошёл с Джиро д’Италия перед 14-м этапом.

В этом году он взял реванш, начав с победы на 9-м этапе с финишем на Блокхаусе, после чего держался в топ-5 генеральной классификации. На 14-м этапе он занял 2-е место и поднялся на вторую позицию в общем зачёте, где уступал лидеру гонки Ричарду Карапасу (Ineos Grenadiers) 7 секунд. На 16-м этапе с финишем в Априке Джей Хиндли сократил разрыв с Карапасом до 3 секунд, а на 20-м этапе на перевале Федайя австралийский гонщик атаковал своего соперника, перехватил у него розовую майку лидера и создал себе комфортное преимущество в 1 минуту 25 секунд перед финальной разделкой в Вероне.

По итогам 21 этапа Джей Хиндли в генеральной классификации опередил Ричарда Карапаса на 1 минуту 18 секунд. Тройку призёров Джиро д’Италия-2022 замкнул Микель Ланда (Bahrain Victorious), уступивший Джею Хиндли 3 минуты 24 секунды.

Команда Bora-hansgrohe помимо победы в Джиро д’Италия-2022 уезжает с гонки с двумя победами на этапах – Леннард Кемна выиграл 4-й этап, Джей Хиндли – 9-й, а также 7-м местом Эмануэля Бухмана в общем зачёте.

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Джей Хиндли: «Выиграть Джиро д'Италия невероятно. В предпоследний день я оказался в той же ситуации, что и два года назад, но теперь чувствовал себя более уверенно на дистанции разделки, потому что поработал над этой дисциплиной. Сейчас меньше нервничал, чем два года назад, но всё был в напряжении, так как боролся победу в генеральной классификации.

На первой половине разделки прикладывал все силы, а потом, когда услышал, какие разрывы времени, понял, что еду хорошо. Спуск проехал очень осторожно, а потом снова выложился по полной до финиша.

У меня так много эмоций. Конечно, вспоминал о том, что случилось на Джиро в 2020 году, и, если честно, не хотел, чтобы это повторилось. Тогда я был так близко к победе, и так ужасно проиграл в последний день. Мне понадобилось много времени, чтобы это преодолеть.

Из прошлых Гранд-туров вынес урок, что за усилия на этапе платишь на следующий день гонки. На финальной неделе оказалось трудно создать просвет на финишах этапов. Я знал, что должен сделать всё в решающий день. Мы не планировали до старта, а действовали по ситуации.

Нужно, чтобы и удача была на твоей стороне. И мне очень повезло. Были очень тяжёлые дни, но за гонку у меня не случилось ни одного совсем плохого, и ребята команды преподнесли мне гонку на серебряной тарелочке. Вилко Келдерман и Эмануэль Бухман в начале Джиро тоже были защищёнными гонщиками команды, хотя нелегко помогать трём лидерам. Но ребята приглядывали за мной очень хорошо.

Самым страшным моментом в гонке стал прокол в Тревизо. Тот день был очень трудным, я не был уверен, попал ли в зону трёх километров до финиша.

Джиро д’Италия для меня как для гонщика открыла много дверей, но также она дала мне осознание того, что я могу как профессиональный гонщик. Надолго сохраню этот момент.

Прошлый год был у меня очень трудным, я изо всех сил старался, чтобы снова сюда приехать, но не знал, смогу ли бороться за победу.

Два дня назад услышал, что сюда едут мои родители. Я не видел их с 2020 года, поэтому сегодня особенный день. Горжусь, что я австралиец, счастлив привезти домой этот трофей».

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Энрико Гаспаротто, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Победа Джея – самый крупный успех команды, мы очень счастливы. В течение трёх недель он был сильным гонщиком, воплотил в реальность все наши надежды. Это наша первая победа на Гранд-туре, мы гордимся ею. Вся команда слаженно работала, все каждый день отдавали максимум сил, чтобы этот успех стал возможен. Наша команда завершила Джиро д’Италия с победой в общем зачёте, двумя победами на этапах, чему мы очень рады».