Бен О'Коннор: 4-е место на дебютном Тур де Франс

Бен О’Коннор: «Тур де Франс-2021 иссушал психологически»

25-летний австралийский велогонщик Бен О’Коннор (Ben O'Connor) начал выступать в команде AG2R Citroen в этом сезоне. Он впервые принял участие в Тур де Франс и завершил гонку на 4-м месте в генеральной классификации, от третьей ступени подиума О’Коннора отделили 3 минуты.

Бен О’Коннор сказал, что когда пришёл в команду в 2021 году, его не рассматривали не как генеральщика, а как «атакующего гонщика, каким был на Джиро д’Италия-2020».

На Тур де Франс-2021 австралийский велогонщик превзошёл ожидания команды – не только вошёл в топ-5 итогового общего зачёта, но и принёс победу на этапе. Выграв 9-й этап из сольной атаки, Бен О’Коннор поднялся на вторую строчку генеральной классификации, но после 11-го этапа спустился на пятое место. Однако ему удалось удержаться в пятёрке сильнейших, а на пиренейских горных этапах О’Коннор поднялся на 4-е место и сохранил его во время разделки.

Первый в карьере Тур де Франс Бена О’Коннора едва не был завершён, не начавшись. Он упал на 1-м этапе в массовом завале, вызванном болельщицей. Финишировал в первый день с глубоким порезом правого предплечья, который потребовал наложения 10 швов. К счастью, осмотр в госпитале показал, что переломов нет, и Бен О’Коннор продолжил гонку. Теперь, после 4-го места в генеральной классификации австралийский гонщик мечтает примерить жёлтую майку лидера Тур де Франс.

Бен О’Коннор не расстроен, что не дотянулся до подиума, ответив журналистам: «Вы бы поставили деньги на то, что я финиширую четвёртым на Туре? Не думаю. Так что это вовсе не «неудача».

Я очень счастлив. Сделал шаг вперёд с командой, которая поверила в австралийского гонщика. Когда думаю о том, через что нам пришлось пройти с первого дня, когда я думал, что сломал плечо, когда мне наложили швы, и болела вся рука, и когда большая часть команды тоже упала, могу только наслаждаться тем, как мы закончили гонку.

Я не мог двигать рукой, не мог прямо стоять и двигать плечом. Думал, что моя гонка закончена. Был на сто процентов уверен, что сломал плечо. Ужасное чувство, что в первый день моего первого Тур де Франс рядом с моей фамилией появится надпись «DNF». Было бы очень больно так заканчивать после всех надежд и поддержки друзей и семьи.

Прежде в моей карьере я пробовал себя в роли генеральщика (на Туре Альп-2018), говорил себе, что должен бороться. Но был слишком молод, выступал нестабильно, чтобы добиться цели. 2019 год был неудачным, но потом я снова поверил в себя в 2020, хорошо начал тот сезон. А потом на меня посыпались неудачи. Но надо верить в себя, в то, что ты делаешь.

Этот Тур де Франс стал тяжелейшей гонкой из всех, что я когда-либо проехал и проеду. Гонка иссушала психологически, потому что приходилось всё время быть настороже, оставаться сконцентрированным, следить за тем, чтобы нигде не ошибиться. Тур более беспощаден, чем Джиро или Вуэльта. Он мучительный.

В 2018 году на Джиро д’Италия я упал, гонка прошла плохо, но в основном боль была физической. А на этом Тур де Франс самым сложным для меня было справляться психологически.

Мой настрой был: не сдаваться, не падать. Этап (на котором одержал победу) получился абсурдно тяжёлым. Ребята, боровшиеся за горох, Майкл Вудс и Наиро Кинтана, весь день атаковали. На каждой горе ехали, будто группа генеральщиков или будто это последний этап Критериума Дофине. Потом несколько дней ещё чувствовал последствия приложения сил на этом этапе, но он того стоил.

А потом на третьей неделе я ехал очень просто – консервативно, старался удержаться на Порте и Луз-Ардиден, а потом выложиться по полной в разделке.

Команда AG2R Ciroen знает, как бороться за генеральную классификацию, директора понимают, какое давление создаётся.

До жёлтой майки далеко, это другой уровень и другая игра. Надеюсь, однажды смогу надеть жёлтую майку, но для этого мне надо прогрессировать так же, как получается в этом году. Никогда не знаешь.

Следующая цель – отдохнуть как следует, выпить вина, наслаждаться общением с друзьями. У меня было много гонок, большая программа, так что теперь отдохну месяц или около того».

По программе команды AG2R Citroen следующей гонкой Бена О’Коннора будет Тур Германии (26- 29 августа).

По материалам Cyclingnews.com