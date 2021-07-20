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Бен О'Коннор: 4-е место на дебютном Тур де Франс

Бен О’Коннор: «Тур де Франс-2021 иссушал психологически»

 

 

  25-летний австралийский велогонщик Бен О’Коннор (Ben O'Connor) начал выступать в команде AG2R Citroen в этом сезоне. Он впервые принял участие в Тур де Франс и завершил гонку на 4-м месте в генеральной классификации, от третьей ступени подиума О’Коннора отделили 3 минуты.

 

 Бен О’Коннор сказал, что когда пришёл в команду в 2021 году, его не рассматривали не как генеральщика, а как «атакующего гонщика, каким был на Джиро д’Италия-2020».

 

  На Тур де Франс-2021 австралийский велогонщик превзошёл ожидания команды – не только вошёл в топ-5 итогового общего зачёта, но и принёс победу на этапе. Выграв 9-й этап из сольной атаки, Бен О’Коннор поднялся на вторую строчку генеральной классификации, но после 11-го этапа спустился на пятое место. Однако ему удалось удержаться в пятёрке сильнейших, а на пиренейских горных этапах О’Коннор поднялся на 4-е место и сохранил его во время разделки.

 

  Первый в карьере Тур де Франс Бена О’Коннора едва не был завершён, не начавшись. Он упал на 1-м этапе в массовом завале, вызванном болельщицей. Финишировал в первый день с глубоким порезом правого предплечья, который потребовал наложения 10 швов. К счастью, осмотр в госпитале показал, что переломов нет, и Бен О’Коннор продолжил гонку. Теперь, после 4-го места в генеральной классификации австралийский гонщик мечтает примерить жёлтую майку лидера Тур де Франс.

 

Бен О'Коннор: 4- место на дебютном Тур де Франс

 

Бен О'Коннор: 4- место на дебютном Тур де Франс

 

Бен О'Коннор: 4- место на дебютном Тур де Франс

 

 

  Бен О’Коннор не расстроен, что не дотянулся до подиума, ответив журналистам: «Вы бы поставили деньги на то, что я финиширую четвёртым на Туре? Не думаю. Так что это вовсе не «неудача».

 

  Я очень счастлив. Сделал шаг вперёд с командой, которая поверила в австралийского гонщика. Когда думаю о том, через что нам пришлось пройти с первого дня, когда я думал, что сломал плечо, когда мне наложили швы, и болела вся рука, и когда большая часть команды тоже упала, могу только наслаждаться тем, как мы закончили гонку.

 

Я не мог двигать рукой, не мог прямо стоять и двигать плечом. Думал, что моя гонка закончена. Был на сто процентов уверен, что сломал плечо. Ужасное чувство, что в первый день моего первого Тур де Франс рядом с моей фамилией появится надпись  «DNF». Было бы очень больно так заканчивать после всех надежд и поддержки друзей и семьи.

 

Прежде в моей карьере я пробовал себя в роли генеральщика (на Туре Альп-2018), говорил себе, что должен бороться. Но был слишком молод, выступал нестабильно, чтобы добиться цели. 2019 год был неудачным, но потом я снова поверил в себя в 2020, хорошо начал тот сезон. А потом на меня посыпались неудачи. Но надо верить в себя, в то, что ты делаешь.

 

Этот Тур де Франс стал тяжелейшей гонкой из всех, что я когда-либо проехал и проеду. Гонка иссушала психологически, потому что приходилось всё время быть настороже, оставаться сконцентрированным, следить за тем, чтобы нигде не ошибиться. Тур более беспощаден, чем Джиро или Вуэльта. Он мучительный.

 

В 2018 году на Джиро д’Италия я упал, гонка прошла плохо, но в основном боль была физической. А на этом Тур де Франс самым сложным для меня было справляться психологически.

 

Мой настрой был: не сдаваться, не падать. Этап (на котором одержал победу) получился абсурдно тяжёлым. Ребята, боровшиеся за горох, Майкл Вудс и Наиро Кинтана, весь день атаковали. На каждой горе ехали, будто группа генеральщиков или будто это последний этап Критериума Дофине. Потом несколько дней ещё чувствовал последствия приложения сил на этом этапе, но он того стоил.

 

А потом на третьей неделе я ехал очень просто – консервативно, старался удержаться на Порте и Луз-Ардиден, а потом выложиться по полной в разделке.

 

Команда AG2R Ciroen знает, как бороться за генеральную классификацию, директора понимают, какое давление создаётся.

 

До жёлтой майки далеко, это другой уровень и другая игра. Надеюсь, однажды смогу надеть жёлтую майку, но для этого мне надо прогрессировать так же, как получается в этом году. Никогда не знаешь.

 

Следующая цель – отдохнуть как следует, выпить вина, наслаждаться общением с друзьями. У меня было много гонок, большая программа, так что теперь отдохну месяц или около того».

 

По программе команды AG2R Citroen следующей гонкой Бена О’Коннора будет Тур Германии (26- 29 августа).

 

По материалам Cyclingnews.com

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Теги к статье: Бен О’Коннор Ben O'Connor Бен О'Коннор AG2R Citroen Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • ararat
    Андре Грайпель завершит карьер ... (3)
    ararat-Фото
    Больше уважения к Андре!
  • VeloVelo
    Тур Валлонии-2021. Этап 1 (10)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо )
  • VeloVelo
    Четыре победы на этапах и зелё ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Все ваши "аргументы" имеют цель доказать не то, что есть на самом деле, а то, что вам хочется видеть. 

    Вам не интересно мнение других, Вы просто не любите этого гонщика.
    Это уже всем понятно, можете себя больше не утруждать.

  • Earl57
    Тур Валлонии-2021. Этап 1 (10)
    Earl57-Фото
    Если по-простому, то холмы. Максимальная высота 285 м, градиент категорийных подъемов от 4% до 6%. Подъемы с 6% совсем короткие - 0,7-0,9 км.
  • VeloVelo
    Тур Валлонии-2021. Этап 1 (10)
    VeloVelo-Фото

    Гораздо лучше! Это уже дизайн.
    Шрифт бы покрупнее и было бы норм )

  • VeloVelo
    Йонас Вингегор – призёр Тур де ... (14)
    VeloVelo-Фото

    Да, пожалуйста, это ваше право. Я всего лишь высказал свое мнение, если что.

  • Earl57
    Тур Валлонии-2021. Этап 1 (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Пытался понять альтиметрию этапа по картинке и решил, что лучше поберечь глаза и мозги.  

    Аж 7 цветов использовано + градиент. Да еще все мелко (шрифт), нечитаемо.
    Кто придумывает эти "новомодные" дизайны? Для чего? Чтоб "красиво" было?

     

  • Ice
    Йонас Вингегор – призёр Тур де ... (14)
    Ice-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Детей на подиум это все-таки лишнее. Надеюсь, эта мода скоро пройдет.

    Многие благодаря этим детям и выигрывают) Дети - это вообще лучшее, что есть в этом мире, это не мода, я надеюсь. Я бы своих вытащил и мне было бы побоку, что кому то это не по нраву. Человек заслужил - пусть поступает, как хочется)

  • Ice
    Четыре победы на этапах и зелё ... (13)
    Ice-Фото

    Цитата: Tom_Boonen
    Так что вы хотели сказать? Кэв лох, потому что не выиграл Елисейские поля, а квики лучшие даже на последнем этапе, ведь последние сотни метров не имеют значения? Кстати, а ещё весь пелотон считает Марка героем, но вам это не мешает над ним подсмеиваться.
    Развоз - не последние сотни метров, но они самые важные. Я не сказал, что Квикстеп - бревна, только отметил, что Кэв не только стопроцентно реализовал идеальные развозы, но и единственный из спринтеров добился успеха при неидеальных развозах.
    Ну а свою фразу, я надеюсь, вы здесь вспоминали каждый год во времена доминации в спринтерском зачете Петера Сагана.

    Феномен Сагана в том, что вообще никогда не был лучшим спринтером, кстати) Развозы у Марка всегда в порядке были в этот раз, а вот достойных соперников не было. По сути, он и был единственным из топовых спринтеров при ноге. А если бы не спринтер ван Арт зелень захотел, 500%, что как минимум половины побед Кэва лишил, я об этом. Кэв как спортсмен молодец, а как человек свинья, что и на этом Туре проявилось парочку раз. И в пелотоне спортивные заслуги его признают, но отношение к нему соотвествующее. Про развоз в течение всего этапа - 100% квики лучшие. Я, например, приятно поражен, что они довезли его до конца. А то последние годы было как? Весь пелотон столбик объехал - Кэв воткнулся. Все успели оттормозиться - Кэв улетел. Возить его - это особое мастерство. 

  • VeloVelo
    Тур Валлонии-2021. Этап 1 (10)
    VeloVelo-Фото

    Пытался понять альтиметрию этапа по картинке и решил, что лучше поберечь глаза и мозги.  

    Аж 7 цветов использовано + градиент. Да еще все мелко (шрифт), нечитаемо.
    Кто придумывает эти "новомодные" дизайны? Для чего? Чтоб "красиво" было?

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