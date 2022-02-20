Бен О’Коннор примет участие в Тур де Франс-2022

Бен О'Коннор сказал, что его цель на 2022 год — Тур де Франс

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet

109-й выпуск Тур Де Франс начнется 1 июля 2022 года. Эксперты БК Марафон Бет уже делают прогнозы на победителей в этой велогонке. Сейчас многие БК дарят промокоды, узнать о них подробнее можно тут.

Бен О’Коннор дебютировал на Тур да Франс в 2021 года в команде AG2R Citroën и поднялся на четвертое место в этой гонке. Он также выиграл первый в карьере этап французского Гранд-тура – 9-й этап, королевский горный этап с набором высоты 4100 м, который осложнили дождь и холод. Бен О’Коннор атаковал на финальном подъёме 1-й категории, привезя преследователям на финише более пяти минут.

Сейчас он находится на предсезонных командных сборах в Французских Альпах, и хотя программа велогонок еще неизвестна, но все его мысли сейчас – о Тур де Франс. Несмотря на привлекательный с точки зрения горняка маршрут Джиро д’Италия-2022, Бен О’Коннор предпочитает подождать с возвращением на итальянский Гранд-тур.

“Сейчас то время, когда я стараюсь взять максимум из всего, что возможно. Так что если у меня есть шанс показать себя в Тур де Франс, пока я еще молод и готов бороться, то это хорошо, потому что считаю, что чем старше становишься, тем сильнее устаешь на Туре,” — поделился Бен с Cyclingnews.

Бен О’Коннор в 2021 году не только возродил свою карьеру, но и помог AG2R добиться успеха в сезоне. Когда Роман Барде и Пьер Латур ушли из велокоманды, казалось, команда будет оставаться в тени, но благодаря О’Коннору, AG2R Citroen оказалась в центре внимания на самой главной для французской команды гонке.

Возможно, в плане индивидуальных гонок на время Тур де Франс для Бена О’Коннора будет сложнее, чем Джиро д’Италия. В первый день нужно будет проехать 13 километров в Копенгагене, а в предпоследний день — 44 километра на юге Франции. Но горные этапы с протяжёнными подъёмами подходят под его «дизель», как описывает свои качества сам гонщик.

«Первая неделя будет очень неприятной, так всегда бывает. Вообще-то, в Дании может быть довольно холодно. Я не слишком люблю такой стиль гонок, потому что этапы могут быть опасными, но если рядом будут Оли Насен, Грег Ван Авермат и Михаэль Шер… Хотел бы ехать с этими ребятами. На них можно положиться, у них уже есть опыт таких гонок. Просто полагаешься на них и следуешь за ними».