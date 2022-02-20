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Бен О’Коннор примет участие в Тур де Франс-2022

Бен О'Коннор сказал, что его цель на 2022 год — Тур де Франс

 

Бен О’Коннор примет участие в Тур де Франс-2022

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet

 

109-й выпуск Тур Де Франс начнется 1 июля 2022 года. Эксперты БК Марафон Бет уже делают прогнозы на победителей в этой велогонке. Сейчас многие БК дарят промокоды, узнать о них подробнее можно тут.

 

  Бен О’Коннор дебютировал на Тур да Франс в 2021 года в команде AG2R Citroën и поднялся на четвертое место в этой гонке. Он также выиграл первый в карьере этап французского Гранд-тура – 9-й этап, королевский горный этап с набором высоты 4100 м, который осложнили дождь и холод. Бен О’Коннор атаковал на финальном подъёме 1-й категории, привезя преследователям на финише более пяти минут.

 

 Сейчас он находится на предсезонных командных сборах в Французских Альпах, и хотя программа велогонок еще неизвестна, но все его мысли сейчас – о Тур де Франс. Несмотря на привлекательный с  точки зрения горняка маршрут Джиро д’Италия-2022, Бен О’Коннор предпочитает подождать с возвращением на итальянский Гранд-тур.

 

   “Сейчас то время, когда я стараюсь взять максимум из всего, что возможно. Так что если у меня есть шанс показать себя в Тур де Франс, пока я еще молод и готов бороться, то это хорошо, потому что считаю, что чем старше становишься, тем сильнее устаешь на Туре,” — поделился Бен с Cyclingnews.

 

  Бен О’Коннор в 2021 году не только возродил свою карьеру, но и помог AG2R добиться успеха в сезоне. Когда Роман Барде и Пьер Латур ушли из велокоманды, казалось,  команда будет оставаться в тени, но благодаря О’Коннору, AG2R Citroen оказалась в центре внимания на самой главной для французской команды гонке.

 

  Возможно, в плане индивидуальных гонок на время Тур де Франс для Бена О’Коннора будет сложнее, чем Джиро д’Италия. В первый день нужно будет проехать 13 километров в Копенгагене, а в предпоследний день — 44 километра на юге Франции. Но горные этапы с протяжёнными подъёмами подходят под его «дизель», как описывает свои качества сам гонщик.

 

  «Первая неделя будет очень неприятной, так всегда бывает. Вообще-то, в Дании может быть довольно холодно. Я не слишком люблю такой стиль гонок, потому что этапы могут быть опасными, но если рядом будут Оли Насен, Грег Ван Авермат и Михаэль Шер… Хотел бы ехать с этими ребятами. На них можно положиться, у них уже есть опыт таких гонок. Просто полагаешься на них и следуешь за ними».

 

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Теги к статье: Тур де Франс Бен О'Коннор Тур де Франс-2022

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Комментарии

  • Ice
    Примож Роглич: «Соперничество ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: Геродот
    Да не возьмут его лидером на Тур.Вингегор поедет и это правильно.Молодые должны соревноваться между собой.

    Большей ереси не слышал очень давно)))

  • Earl57
    Яна Зель – новый главный комме ... (16)
    Earl57-Фото
    Там Квебека в отчаянном положении ищет спонсоров. Они готовы отдать 50% акций, лишь бы спасти команду. Но добрые люди из Канады туда не пошли. С чего бы это? Команда ведь с лицензией Мирового тура.
  • Freejazz
    Яна Зель – новый главный комме ... (16)
    Freejazz-Фото

    BikeExchange ищут спонсора - испанский фонд хотел часть отхватить - отказали, PremierTech пытался зайти - отказали. Спонсоры, конечно не очень, но и в команде вероятно что-то не так. Я не выгораживаю Яну, просто мы не знаем большей части (да, всех) договоренностей, пооэтому и выводы сделать правильные не можем.
    В Лотто она будет привлечением спонсоров заниматься, и напрямую на подготовку команды влиять не будет.
    А по поведу спонсоров - сколько тут Альпесин чистили, а с Фениксом у них альянс неплохой выходит. Наверное, дело в руководстве команды и их умении работать со спонсорами.

  • Геродот
    Примож Роглич: «Соперничество ... (8)
    Геродот-Фото

    Да не возьмут его лидером на Тур.Вингегор поедет и это правильно.Молодые должны соревноваться между собой.

  • bambuk1970
    Яна Зель – новый главный комме ... (16)
    bambuk1970-Фото

    Теперь впору переименовывать команду в Lollo Suicide. Бельгийцам надоело кататься по дорогам Европы...

  • Earl57
    Яна Зель – новый главный комме ... (16)
    Earl57-Фото
    А с Байк Экчейндж отчего не сложилось? Не захотели австралийцы спонсора с добрым именем, сказали "Спасибо, но без вас как-нибудь обойдемся"... Может оттого, что "добрый спонсор" часть имущества потребовал для заключения контракта?
  • Freejazz
    Яна Зель – новый главный комме ... (16)
    Freejazz-Фото

    Вот будет интересно, если она все прекрасно сделает и найдет Лотто новых спонсоров. Кстати, и для Астаны спонсор был найден, только сохранение местных традиций оказалось важнее. И тут уж или Винокуров со своим прошлым или "доброе имя" спонсора - и выбор был сделан. Поэтому, не хороните пока Лотто, посмотрим, что будет в "цивилизованных" условиях.

  • RVL
    Алехандро Вальверде собирается ... (3)
    RVL-Фото
    Слезет с велика, освежится...
    Попьет винца, закусит оливкой...))
  • ararat
    Яна Зель – новый главный комме ... (16)
    ararat-Фото
    Хорошая была команда (
  • sixpack
    Яна Зель – новый главный комме ... (16)
    sixpack-Фото

    Эффективноменеджеры не тонут

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