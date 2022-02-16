Джек Хейг нацелен на Тур де Франс-2022

Джек Хейг отрабатывает разделку, нацеливаясь на борьбу за общий зачёт Тур де Франс-2022

28-летний австралийский велогонщик Джек Хейг (Jack Haig) начинает второй сезон в велокоманде Bahrain Victorious. Прошлый сезон он завершил на высокой ноте – третьей ступенью подиума Вуэльты Испании-2021.

Этот результат в какой-то степени компенсировал Джеку Хейгу неудачу на Тур де Франс-2021, где он сошёл после падения всего через два дня гонки. Гранд-туры – самые ожидаемые велогонки года, где собирается сильнейший состав участников, где самые высокие ставки на победу, где высокий результат делает карьеру гонщику. Чтобы быть готовым к накалу страстей на Гранд-туре, лучше заранее приобрести 1хставка, скачать приложение на андроид.

К новому сезону 2022 года Джек Хейг готовится с большей уверенностью в своих силах, нацеливаясь на новые успехи на Гранд-туре, о чём рассказал на конфереции во время тренировочного сбора команды Bahrain Victorious. Его первой гонкой должна стать Вуэльта Валенсии-2022 (Volta a la Comunitat Valenciana), после чего в его календаре старт на первой гонке Мирового тура сезона – Туре Объединённых Арабских Эмиратов.

Джек Хейг: «Результат на Вуэльте Испании прибавил мне уверенности. Теперь я настраиваюсь на крупные гонки, зная, чего смогу добиться хорошим выступлением в трёхнедельной гонке. Когда в прошлом году стартовал на Тур де Франс, чувствовал себя в неопределённости, потому что впервые команда дала мне шанс, кроме того, я давил на себя, стремясь хорошо подготовиться и выступить на такой крупной гонке.

В прошлом году первые три месяца сезона были немного сложными для меня, потому что пришлось приспосабливаться. Постепенно, когда сезон раскатился, примерно на Париж-Ницце я впервые почувствовал себя комфортно с командой, а команда более слаженно начала выступать в гонках.

Стабильно пройти три недели Вуэльты Испании – такую цель ставил лично перед собой, хотел доказать, что могу быть претендентом за борьбу в генеральной классификации».

Особое внимание при подготовке к сезону Джек Хейг и его команда Bahrain Victorious уделяют индивидуальной гонке на время.

«Команда определила нам задачу – улучшить выступление в индивидуальной гонке на время, не только мне, всей команде в целом. У нас сильные гонщики, поэтому мы весь декабрь и январь усиленно работали над оптимизацией всего, что необходимо для хорошего выступления в разделке. Надеюсь, мы сможем сделать длинные гонки на время, например, те, которые будут на Тур де Франс-2022, нашим преимуществом, а не недостатком».

Напомним, что в следующем году общая протяжённость гонок на время на Тур де Франс-2022 составит 53 км, начиная с 13-километровой разделки, проложенной по улицам Копенгагена, и 40-километровую, что должна стать ключевой и пройдёт на предпоследнем 20-м этапе.

За свою карьеру Джек Хейг дважды стартовал на Тур де Франс, впервые проехал Гранд-тур в 2019 году. Третье место в генеральной классификации Вуэльты Испании-2021 на данный момент является его лучшим результатом в общем зачёте Гранд-тура.