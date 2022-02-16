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Джек Хейг нацелен на Тур де Франс-2022

Джек Хейг отрабатывает разделку, нацеливаясь на борьбу за общий зачёт Тур де Франс-2022

Джек Хейг нацелен на Тур де Франс-2022

 

 

  28-летний австралийский велогонщик Джек Хейг (Jack Haig) начинает второй сезон в велокоманде Bahrain Victorious. Прошлый сезон он завершил на высокой ноте – третьей ступенью подиума Вуэльты Испании-2021.

  Этот результат в какой-то степени компенсировал Джеку Хейгу неудачу на Тур де Франс-2021, где он сошёл после падения всего через два дня гонки. Гранд-туры – самые ожидаемые велогонки года, где собирается сильнейший состав участников, где самые высокие ставки на победу, где высокий результат делает карьеру гонщику. Чтобы быть готовым к накалу страстей на Гранд-туре, лучше заранее приобрести 1хставка, скачать приложение на андроид.

 

  К новому сезону 2022 года Джек Хейг готовится с большей уверенностью в своих силах, нацеливаясь на новые успехи на Гранд-туре, о чём рассказал на конфереции во время тренировочного сбора команды Bahrain Victorious. Его первой гонкой должна стать Вуэльта Валенсии-2022 (Volta a la Comunitat Valenciana), после чего в его календаре старт на первой гонке Мирового тура сезона – Туре Объединённых Арабских Эмиратов.

 

  Джек Хейг: «Результат на Вуэльте Испании прибавил мне уверенности. Теперь я настраиваюсь на крупные гонки, зная, чего смогу добиться хорошим выступлением в трёхнедельной гонке. Когда в прошлом году стартовал на Тур де Франс, чувствовал себя в неопределённости, потому что впервые команда дала мне шанс, кроме того, я давил на себя, стремясь хорошо подготовиться и выступить на такой крупной гонке.

 

  В прошлом году первые три месяца сезона были немного сложными для меня, потому что пришлось приспосабливаться. Постепенно, когда сезон раскатился, примерно на Париж-Ницце я впервые почувствовал себя комфортно с командой, а команда более слаженно начала выступать в гонках.

 

  Стабильно пройти три недели Вуэльты Испании – такую цель ставил лично перед собой, хотел доказать, что могу быть претендентом за борьбу в генеральной классификации».

 

  Особое внимание при подготовке к сезону Джек Хейг и его команда Bahrain Victorious уделяют индивидуальной гонке на время.

 

  «Команда определила нам задачу – улучшить выступление в индивидуальной гонке на время, не только мне, всей команде в целом. У нас сильные гонщики, поэтому мы весь декабрь и январь усиленно работали над оптимизацией всего, что необходимо для хорошего выступления в разделке. Надеюсь, мы сможем сделать длинные гонки на время, например, те, которые будут на Тур де Франс-2022, нашим преимуществом, а не недостатком».

 

  Напомним, что в следующем году общая протяжённость гонок на время на Тур де Франс-2022 составит 53 км, начиная с 13-километровой разделки, проложенной по улицам Копенгагена, и 40-километровую, что должна стать ключевой и пройдёт на предпоследнем 20-м этапе.

  За свою карьеру Джек Хейг дважды стартовал на Тур де Франс, впервые проехал Гранд-тур в 2019 году. Третье место в генеральной классификации Вуэльты Испании-2021 на данный момент является его лучшим результатом в общем зачёте Гранд-тура.

 

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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • patar
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (2)
    patar-Фото

    А я вот 3аметил, что в отрыве майки двух гонщиков Sport Vlaanderen - Baloise немного отличались. Это вообще ра3решается?

  • motte
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (2)
    motte-Фото

    Отрыв то как наказал пелотон - :) Красавцы! 

  • SportSpirit
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (12)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Earl57
    Народ в твиттере еще сильно возмущался, что Кастровьехо стал "человеком без гражданства".

     

    Когда глюканул принтер в офисе)) это вам не подлокотники на 3D печатать) 

  • SportSpirit
    Волта Алгарве-2022. Превью (4)
    SportSpirit-Фото

    Из этого состава Инеос я поставлю на Хейтера: все та же разделка + проверенно хороший финиш в подобные горки. У Пидкока "базовое межсезонье", а Томас никогда не начинал сезон остро. 

  • Sezar
    Волта Алгарве-2022. Превью (4)
    Sezar-Фото

    Да тут много у кого уже есть победа)

     

    В принципе понятно кто тут с такой разделкой, главный фаворит. Но, думаю, Мартинес, и, возможно, Пидкок с этим не совсем согласны.

  • Sezar
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (12)
    Sezar-Фото

    Ага, и для меня тоже))

  • velodoctor
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (12)
    velodoctor-Фото
    У Родригеса был другой Карузо, того поймали на допинге и он завершил карьеру.
  • reforg34
    Волта Алгарве-2022. Превью (4)
    reforg34-Фото

    Вероятно, на этой гонке Герант Томас не оставит никому шансов, спокойно заберет генеральную классификацию и этап с раздельным стартом. Ведь у него уже имеется победа. Гесинку, Морено и Баргилю остается только бороться за 2 место.

  • reforg34
    Доменико Поццовиво подписал ко ... (5)
    reforg34-Фото

    Один из самых сильных горняков. На Джиро будет одним из претендентов на горную майку и может спокойно забрать несколько королевских горных этапов.

  • reforg34
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (12)
    reforg34-Фото

    41  LANDA Mikel
    42  HAIG Jack
    43  CARUSO Damiano
    44  NOVAK Domen
    45  POELS Wout

    Самый интересный состав у команды Ланды. Если Ланда хоть на 40% набрал форму, без проблем заберет эту гонку и пару королевских горных этапов. Если еще не набрал, Пулс тоже может без проблем забрать гонку, ведь, он совсем недавно помогал Фруму побеждать на ТДФ, так что, все умеет. Наконец-то перестали ставить капитаном Карузо, ведь, как у него неплохо получалось быть грегари Хоакима Родригеза, а значит, есть навыки. Хотя, удивительно как сумел забрать 2 место на Джиро (к слову об уровне нынешних "генеральщиков" в отсутствии Фрума, Томаса и Кинтаны).

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