Ремко Эвенепул дебютирует на Льеж-Бастонь-Льеж

Ремко Эвенепул о старте на Льеж-Бастонь-Льеж-2022

22-летний бельгийский велогонщик команды Quick Step Alpha Vinyl Ремко Эвенепул впервые в карьере стартует на классике Льеж-Бастонь-Льеж. Это его третий старт на гонке, входящей в список Монументов велоспорта после двух участий в классике Ломбардия.

В прошлом году Ремко Эвенепул тренировался по дорогам в окрестностях Льежа, остался доволен своей формой после Флеш Валлонь-2022 и надеется быть на Льеж-Бастонь-Льеж в первых рядах вместе со своим товарищем по команде Жулианом Алафилиппом.

Весенняя кампания команды Quick Step Alpha Vinyl может завершиться лишь с одной победой, которую на Кюрне-Брюссель-Кюрне одержал Фабио Якобсен. Льеж-Бастонь-Льеж-2022 даёт команде Патрика Лефевра последний шанс на большой успех.

На пресс-конференции команды перед стартом Льеж-Бастонь-Льеж-2022 Ремко Эвенепул поделился мнением о возможностях команды и своих шансах в предстоящей гонке.

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri / Getty Images

Ремко Эвенепул: «Конечно, команда в трудной ситуации, потому что мы не выиграли никакой классики. Но, думаю, в последние недели мы снова были высоко, всё ближе и ближе подходим к победе. Так что мы попадаем в число финалистов, всегда пытаемся изо всех сил, всё время стараемся как можно больше осложнять гонку. Не к месту говорить, что мы не можем выигрывать везде, потому что в этот период классик мы ничего не выиграли, но всё ещё впереди.

Мы яростно боролись на Brabantse Pijl и Флеш Валлонь, думаю, с такой же жаждой победы поведём гонку на последней весенней классике. Мы очень хотим бороться, сделать всё, что в наших силах в это воскресенье. Состав участников очень мощный, но мы тоже поедем сильным составом. Не хотим ехать как статисты, конечно, постараемся бороться за победу.

Важно, что участвует Жулиан, потому что он знает, как ехать эту гонку. Я смогу многому у него научиться, пойму, как и в какой момент нужно действовать в гонке. Поэтому мне будет чуть легче ехать гонку. В любом случае, чувствую себя хорошо, много работал ради этой части сезона.

В среду ощущения были хорошие, надеюсь в воскресенье находиться впереди. Команда этого ждёт. Эта гонка не является подготовкой к следующим, и я не болел, так что оправданий давать не могу.

Надеюсь, неудача обойдёт меня. Хочу финишировать как можно выше, предпочтительнее первым, но если не сработает в этом году, надеюсь, впереди ещё будет много шансов. Надеюсь также, что моя карьера будет долгой, и я смогу возвращаться на эту гонку каждый год.

На вопрос, планируется ли атака задолго до финиша, Ремко Эвенепул ответил:

«Всё зависит от ситуации. У меня есть товарищи по команде, которые могут открыть гонку. Есть ещё один лидер – Жулиан Алафилипп. Мы оба идеально проехали Флеш Валлонь, всё время были вместе. И в воскресенье с этим проблем не будет. Гонка длинная, всё зависит от того, сколько сил останется в ногах к финалу.

Мы будем координировать действия, у нас согласованная тактика, мы хорошо понимаем друг друга. Есть много тактических подходов к гонке. Если верным выбором будет атака, я атакую. Если нам придётся ждать до финального подъёма, так и поступлю.

Считаю, что у нас много ребят сможет удержаться до финального подъёма. Как известно, на Арденнских классиках довольно важно занять хорошую позицию на спусках и подъёмах.

Свою роль сыграет ветер. Если поехать слишком рано, можно лишить себя шансов, но кажется, что в финале ветер будет благоприятным. Прогноз относительно ветра на воскресенье выглядит интересно. Думаю, на последних километрах он будет встречным, но до этого боковым и попутным, так что, посмотрим».