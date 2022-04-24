VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ремко Эвенепул дебютирует на Льеж-Бастонь-Льеж

Ремко Эвенепул о старте на Льеж-Бастонь-Льеж-2022

 

 

  22-летний бельгийский велогонщик команды Quick Step Alpha Vinyl Ремко Эвенепул впервые в карьере стартует на классике Льеж-Бастонь-Льеж. Это его третий старт на гонке, входящей в список Монументов велоспорта после двух участий в классике Ломбардия.

 

  В прошлом году Ремко Эвенепул тренировался по дорогам в окрестностях Льежа, остался доволен своей формой после Флеш Валлонь-2022 и надеется  быть на Льеж-Бастонь-Льеж в первых рядах вместе со своим товарищем по команде Жулианом Алафилиппом.

 

  Весенняя кампания команды Quick Step Alpha Vinyl может завершиться лишь с одной победой, которую на Кюрне-Брюссель-Кюрне одержал Фабио Якобсен. Льеж-Бастонь-Льеж-2022 даёт команде Патрика Лефевра последний шанс на большой успех.

 

  На пресс-конференции команды перед стартом Льеж-Бастонь-Льеж-2022 Ремко Эвенепул поделился мнением о возможностях команды и своих шансах в предстоящей гонке.

 

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri / Getty Images

 

  Ремко Эвенепул: «Конечно, команда в трудной ситуации, потому что мы не выиграли никакой классики. Но, думаю, в последние недели мы снова были высоко, всё ближе и ближе подходим к победе. Так что мы попадаем в число финалистов, всегда пытаемся изо всех сил, всё время стараемся как можно больше осложнять гонку. Не к месту говорить, что мы не можем выигрывать везде, потому что в этот период классик мы ничего не выиграли, но всё  ещё впереди.

 

  Мы яростно боролись на Brabantse Pijl и Флеш Валлонь, думаю, с такой же жаждой победы поведём гонку на последней весенней классике. Мы очень хотим бороться, сделать всё, что в наших силах в это воскресенье. Состав участников очень мощный, но мы тоже поедем сильным составом. Не хотим ехать как статисты, конечно, постараемся бороться за победу.

 

  Важно, что участвует Жулиан, потому что он знает, как  ехать эту гонку. Я смогу многому у него научиться, пойму,  как и в какой момент нужно действовать в гонке. Поэтому мне будет чуть легче ехать гонку. В любом случае, чувствую себя хорошо, много работал ради этой части сезона.

 

  В среду ощущения были хорошие, надеюсь в воскресенье находиться впереди. Команда этого ждёт. Эта гонка не является подготовкой к следующим, и я не болел, так что оправданий давать не могу.

 

  Надеюсь, неудача обойдёт меня. Хочу финишировать как можно  выше, предпочтительнее первым, но если не сработает в этом году, надеюсь, впереди ещё будет много шансов. Надеюсь также, что моя карьера  будет долгой, и я смогу возвращаться на эту гонку каждый год.

 

  На вопрос, планируется ли атака задолго до финиша, Ремко Эвенепул ответил:

 

  «Всё зависит от ситуации. У меня есть товарищи по команде, которые могут открыть гонку. Есть ещё один лидер – Жулиан Алафилипп. Мы оба идеально проехали Флеш Валлонь, всё время были вместе. И в воскресенье с этим проблем не будет. Гонка  длинная, всё зависит от того, сколько сил останется в ногах к финалу.

 

  Мы будем координировать действия, у нас согласованная тактика, мы хорошо понимаем друг друга. Есть много тактических подходов к гонке. Если верным выбором будет атака, я атакую. Если нам придётся  ждать до финального подъёма, так и поступлю.

  Считаю, что у нас много ребят сможет удержаться до финального подъёма. Как известно, на Арденнских классиках довольно важно занять хорошую позицию на спусках и подъёмах.

 

  Свою роль сыграет ветер.  Если поехать слишком рано, можно лишить себя шансов, но кажется, что в финале ветер будет благоприятным. Прогноз относительно ветра на воскресенье выглядит интересно. Думаю, на последних километрах он будет встречным, но до этого боковым и попутным, так что, посмотрим».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege Монумент велоспорта классика Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

24 апреля 2022

Liege-Bastogne-Liege

26 апреля - 1 мая 2022

Tour de Romandie

1 мая 2022

Eschborn-Frankfurt

3 - 8 мая 2022

4 Jours de Dunkerque

6 - 29 мая 2022

Giro d'Italia

11 - 15 мая 2022

Tour de Hongrie

24 - 29 мая 2022

Tour of Norway

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто выиграет Льеж-Бастонь-Льеж-2022?

Комментарии

  • Ice
    Тур Альп-2022. Этап 5 (15)
    Ice-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Вот еще один предвестник будущих побед Астаны .После вчерашней долгой работы в отрыве,Круз смог достойно выступить сегодня,заняв вторую позицию на этапе.При встрече с А. Винокуровым Президент Казахстана особо отметил, что"... Астана Казахстан Тайм является спортивным брендом Казахстана на международной арене". И кто бы ни выступал в составе команды все они причастны к этому. Тяжелые травмы полученные Лутсенко,Тахеды и молодого итальянца несколько замедлят приближение побед, но общий настрой команды и тренеров позволяет рассчитывть,что они не за горами,а в ближайшей гонке Джиро де Италии.Успехов!
    наркоман что ли?

  • close2you
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Превью (7)
    close2you-Фото
    Ну и отлично! Ведь гонка завтра )) но и завтра не стартует из-за смерти матери своей жены Урски.

    Будем болеть за ВанАрта
  • Mike88
    Тибо Пино: «Мотивировать себя ... (2)
    Mike88-Фото

      Молодец! Заслужил. Как и Барде 

  • motte
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Превью (7)
    motte-Фото

    Тадей не стартует сегодня

  • Gorn9k
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Превью (7)
    Gorn9k-Фото

    Из всех весенних классик (а точнее самых "важных участков" по 25-45км), что проехал виртуально на Роуви, ЛБЛ оказалась самой тяжелой из-за Стоке,Хаут-Леви и Розье.
    Понятно, что брусчатку на Рубэ и Фландрии станок не имитировал, но все равно эти подьемы с ЛБЛ были адом, с которым горки на тех трассах не сравнятся

  • StVano
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Превью (7)
    StVano-Фото

    Цитата: hodorik
    Эта статья какого года
    По всей видимости, того в котором вы зарегистрировались на этом сайте biggrin

  • SportSpirit
    Тур Альп-2022. Этап 5 (15)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Милан Вадер, который упал на этапе Туре Страны Басков вышел из комы: https://www.wielerflits.nl/nieuws/goede-hoop-op-volledig-herstel-milan-vader/

     

    Спасибо за новости про Вадера, после вчерашнего официального дипломатичного заявления JV становилось скорее тревожно, чем наоборот. 

     

    В статье говорится, что вышел из искуственной комы, в которую его ввели в виду нескольких травм и повреждений внутренних органов. Взял в руки телефон, сделал пару репостов. Семья рядом с ним, организм по словам врачей очень сильный, видно, что проф.спортсмен. И - самое главное - по всей динамике есть надежда на полное выздоровление. 

  • Earl57
    Тур Альп-2022. Этап 5 (15)
    Earl57-Фото

    Как роняют гонщиков))

    https://twitter.com/cyclingmole/status/1517559153471938563

  • hodorik
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Превью (7)
    hodorik-Фото

    Эта статья какого года , что Вальверде говорит о двух Александрах ?!)))



    Цитата: reforg34
    Ждем от Алехандро Вальверде феноменальной победы, т.к. эту гонку он знает как свои 5 пальцев. Если все будет по плану, без проблем удастся сделать. Как говорит сам Вальверде "на этой гонке должны быть на подиуме только Александры(т.е. Алехандро Вальверде, Александр Колобнев и Александр Винокуров). Поэтому жаль, что Колобнев не заявился на ЛБЛ, т.к. бы без проблем претендовал на 2 или 3 место.

  • Earl57
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Превью (7)
    Earl57-Фото

    А чего нет даже упоминания о Ремко Эвенпуле? Хотя некоторые его считают одним из претендентов на победу. Или на подиум.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

23 апреля

Alexander Vlasov (Bora-hansgrohe)

24 апреля

Rein Taaramae (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Pier-Andre Cote (Human Powered Health)

Alessandro Fancellu (Eolo - Kometa Cycling Team)

25 апреля

Bryan Coquard (Cofidis)

Daniel Martinez (INEOS Grenadiers)

Alejandro Valverde (Movistar Team)

Adrien Lagree (BB Hotels p/b KTM)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2022 (112)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)
Ноябрь 2021 (95)