Жулиан Алафилипп - 4-й на Флеш Валлонь-2022

Жулиан Алафилипп и Ремко Эвенепул о Флеш Валлонь-2022

29-летний трёхкратный победитель Флеш Валлонь Жулиан Алафилипп (Quick Step Alpha Vinyl) не смог защитить свой титул и финишировал в шаге от подиума, 4-м на Флеш Валлонь-2022. Двукратный чемпион мира пересёк финишную черту через пять секунд после победителя Дилана Тёнса (Bahrain Victorious), уступив также своему давнему сопернику на этой классике Алехандро Вальверде (Movistar) и Александру Власову (Bora-hansgrohe).

После финиша Жулиан Алафилипп поблагодарил команду и отметил, что чувствовал сильное давление, поэтому чувствует облегчение, что гонка уже позади.

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Жулиан Алафилипп: «Если честно, первое, что испытал – облегчение, что гонка закончилась. Понятно, что на мне было давление перед стартом, я просто сконцентрировался, чтобы проехать как можно лучше.

Ни о чём не жалею, потому что команда работала великолепно. Хочу поблагодарить их за это. В финале дело было за ногами. Я сделал, что мог. Думаю, моя позиция не была совсем неудачной. Movistar создали просвет, потом Дилан Тёнс атаковал. Даже если бы я находился впереди, не думаю, что смог бы выиграть. Нет сожалений. Не считаю, что мог бы что-то кардинально изменить.

В прошлом я был сильнее, но и сейчас финишировал не так далеко. Сегодня сделал, что мог, надеюсь, на Льеж выступлю лучше.

Мне кажется, что давление возрастает с каждым годом, особенно после всего, что сказано в начале сезона. Мне бы хотелось принести команде победу, и себе тоже, особенно в радужной майке, которую ношу второй год. Но, как уже сказал, ни о чём не жалею».

Товарищ Жулиана Алафилиппа по команде Ремко Эвенепул впервые в карьере проехал Флеш Валлонь:

«Думаю, как команда, мы проехали идеально, но победа не пришла. Я знаю, что здесь ехал как помощник, и наслаждался этим. Я не из тех гонщиков, которые могут здесь бороться зап победу. Я раскатил Жулиана до подножия подъёма, откуда пошла борьба один на один.

Насчёт Льеж-Бастонь-Льеж, посмотрим. Сегодня меня мучила пыльца, надеюсь, не станет хуже. Эти проблемы преследовали меня всю жизнь. Льеж-Бастонь-Льеж – другая гонка, намного протяжённее, с более долгим приложением усилий, с меньшей нервозностью пелотона, так как маршрут не такой технически сложный».