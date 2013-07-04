Филипп Жильбер стартует на Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж-2021

Филипп Жильбер возвращается в гонки после перерыва

Филипп Жильбер возвращается в гонки после перерыва. 38-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal объявил в Instagram, что примет участие в Арденнских классиках Флеш Валлонь (21 апреля) и Льеж-Бастонь-Льеж (25 апреля), но пропустит Амстел Голд Рэйс.

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Филипп Жильбер взял паузу в соревнованиях после схода с Гент-Вевельгем 28 марта, объяснив, что ему необходим отдых, чтобы восстановиться и продолжить выступать на высоком уровне.

10 лет назад, в 2011 году Филипп Жильбер выиграл Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж.

Филипп Жильбер: «Рад объявить, что я возвращаюсь в гонки на Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж. Это будет шанс отпраздновать 10-летний юбилей двух прекрасных побед в моём списке достижений».

На Арденнских классиках Жильбер разделит лидерство с Тимом Велленсом.