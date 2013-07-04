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Филипп Жильбер стартует на Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж-2021

Филипп Жильбер возвращается в гонки после перерыва

 

 

  Филипп Жильбер возвращается в гонки после перерыва. 38-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal объявил в Instagram, что примет участие в Арденнских классиках Флеш Валлонь (21 апреля) и Льеж-Бастонь-Льеж (25 апреля), но пропустит Амстел Голд Рэйс.

 

 

Филипп Жильбер стартует на Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж-2021

Photo (c) Instagram@ philippegilbertofficial

 

  Филипп Жильбер взял паузу в соревнованиях после схода с Гент-Вевельгем 28 марта, объяснив, что ему необходим отдых, чтобы восстановиться и продолжить выступать на высоком уровне.

 

10 лет назад, в 2011 году Филипп Жильбер выиграл Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж.

 

  Филипп Жильбер: «Рад объявить, что я возвращаюсь в гонки на Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж. Это будет шанс отпраздновать 10-летний юбилей двух прекрасных побед в моём списке достижений».

 

На Арденнских классиках Жильбер разделит лидерство с Тимом Велленсом.

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Теги к статье: Филипп Жильбер Philippe Gilbert Lotto Soudal

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:02 | Регистрация: 4.07.2013

    Жаль, что свой любимый Амстел пропустит, но, ему виднее.
    Удачи желаю Филу на Арденнах! 

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11 - 18 апреля 2021

Presidential Cycling Tour of Turkey

14 - 18 апреля 2021

Volta a la Comunitat Valenciana

14 апреля 2021

De Brabantse Pijl

18 апреля 2021

Amstel Gold Race

19 - 23 апреля 2021

Tour of the Alps

21 апреля 2021

La Fleche Wallonne

25 апреля 2021

Liege-Bastogne-Liege

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Комментарии

  • VeloVelo
    Филипп Жильбер стартует на Фле ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Жаль, что свой любимый Амстел пропустит, но, ему виднее.
    Удачи желаю Филу на Арденнах! 

  • VeloVelo
    Тур Турции-2021. Этап 2 (13)
    VeloVelo-Фото

    Ну наконец-то! С победой Кэва! ))
    Теперь можно и на пенсию good
    Надеюсь, следующий спринт возьмет Грайпель!

  • Ramzes
    Марк Кэвендиш – победитель 2 э ... (1)
    Ramzes-Фото

    Классный был финиш, мне понравился. Рад за Кэва!

  • RVL
    Тур Турции-2021. Этап 2 (13)
    RVL-Фото

     Не знаю...какая то натянутая эйфория.

     

  • uran
    Тур Турции-2021. Этап 2 (13)
    uran-Фото
    Не благодаря а вопреки. Ну вот и как не болеть за Марка Якоба и квикстеп?
  • motte
    Тур Турции-2021. Этап 2 (13)
    motte-Фото

    Невероятно! 

    Марк , ты боец в жизни!

    Искренне , с тобой все велосообщество! 

  • Pinkerton
    Тур Турции-2021. Этап 2 (13)
    Pinkerton-Фото

    Присоединяюсь к людям, поющим оду Марку. Красивая победа! Жду теперь новостей от самого Хитрого Лиса, он же всяко должен воспользоваться таким моментом во благо команды yes

  • BaTman
    Тур Турции-2021. Этап 2 (13)
    BaTman-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Как же я рад за Марка. Это придаст ему силы и самоуверенности. Удивительная команда это Квик Степ. Там побеждают даже ходячие "мертвецы" Парадокс!!!!!
    Да, никак в Астане )))
  • kabachok
    Тур Турции-2021. Этап 2 (13)
    kabachok-Фото
    "Как же я рад за Марка. Это придаст ему силы и самоуверенности."
    ==

    так вот чего, оказывается, не хватало все эти годы Кэвендишу - Вашей радости.
  • EL-Fenomeno
    Тур Турции-2021. Этап 2 (13)
    EL-Fenomeno-Фото
    Наконец то Марк с победой - очень рад за Кэва. Реванш Квиков за поражение на Схэлдепрайс состоялся. Грайпель на фотке #3 кажись тоже весьма довольный) На этом Туре Турции столько велогонщиков из бывшего СССР, прям годно и красиво. Может когда то придёт время и такое количество украинцев, россиян, белорусов, молдаван и прибалтов в т.ч. и казахов мы увидем и на гонках более высокого класса, т.е. в составах более именитых вело_команд.

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