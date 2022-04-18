Ваут ван Арт дебютирует на Льеж-Бастонь-Льеж

Ваут ван Арт: «На Льеж-Бастонь-Льеж-2022 даю себе маленький шанс на победу и большой – на высокий результат»

Чемпион Бельгии Ваут ван Арт впервые в карьере примет участие в старейшей классике, Монументе велоспорта Льеж-Бастонь-Льеж, где, по его словам, у него «есть маленький шанс на победу».

Велокоманда Jumbo-Visma стартует на Льеж – Бастонь-Льеж-2022 без Приможа Роглича. Как сообщало издание Het Nieuwsblad, команда Jumbo-Visma решила обеспечить словенскому гонщику, которому на Туре Страны Басков мешала травма колена, больше времени для восстановления.

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Призёр Париж-Рубэ-2022, Ваут ван Арт возглавит команду Jumbo-Visma на Льеж-Бастонь-Льеж-2022 вместе с Тишем Беноотом. В четверг 27-летний велогонщик команды Jumbo-Visma провёл разведку маршрута Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Как отмечает Cyclingnews, во время тренировки Ваут ван Арт поменял велосипед у подножия подъёма От-Леве (Haute Levée), чтобы протестировать новый руль.

Ваут ван Арт: «Дебют на Льеж-Бастонь-Льеж – хорошая возможность. На будущее полезно, что у меня уже будет опыт здесь. Считаю, что смогу что-то показать, в противном случае не стартовал бы. Я даю себе маленький шанс на победу и большой – на высокий результат.

Я уже узнал подъёмы и порядок их прохождения. Разведка была непростой, но это меня не удивило, потому что много здесь тренировался. Самым интересным был спуск к финишу, его я не знал. Финиш прекрасный, до него после спуска рукой подать. Если не будешь впереди на вершине Рош-о-Фокон, вернуться не получится.

Я хорошо восстановился (после Париж-Рубэ-2022), больше не мучаюсь от коронавируса. После Рубэ два дня отдохнул. В среду и в четверг завершил две хороших тренировочных сессии, чтобы поддержать форму».