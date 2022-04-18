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Ваут ван Арт дебютирует на Льеж-Бастонь-Льеж

Ваут ван Арт: «На Льеж-Бастонь-Льеж-2022 даю себе маленький шанс на победу и большой – на высокий результат»

 

 

  Чемпион Бельгии  Ваут ван Арт впервые в карьере примет участие в старейшей классике, Монументе велоспорта Льеж-Бастонь-Льеж, где, по его словам, у него «есть маленький шанс на победу».  

 

  Велокоманда Jumbo-Visma стартует на Льеж – Бастонь-Льеж-2022 без Приможа Роглича. Как сообщало издание Het Nieuwsblad, команда Jumbo-Visma решила обеспечить словенскому гонщику, которому на Туре Страны Басков мешала травма колена, больше времени для восстановления.

 

Ваут ван Арт дебютирует на Льеж-Бастонь-Льеж

Photo (c) A.S.O. / Pauline Ballet

 

   Призёр Париж-Рубэ-2022, Ваут ван Арт возглавит команду Jumbo-Visma на Льеж-Бастонь-Льеж-2022 вместе с Тишем Беноотом. В  четверг 27-летний велогонщик команды Jumbo-Visma  провёл разведку маршрута Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Как отмечает Cyclingnews, во время тренировки Ваут  ван Арт поменял велосипед у подножия подъёма От-Леве (Haute Levée), чтобы протестировать новый руль.

 

  Ваут ван Арт: «Дебют на Льеж-Бастонь-Льеж – хорошая возможность. На будущее полезно, что у меня уже будет опыт здесь. Считаю, что смогу что-то показать, в противном случае не стартовал бы. Я даю себе маленький шанс на победу и большой – на высокий результат.

 

  Я уже узнал подъёмы и порядок их прохождения. Разведка была непростой, но это меня не удивило, потому что много здесь тренировался. Самым интересным был спуск к финишу, его я не знал. Финиш прекрасный, до него после спуска рукой подать. Если не будешь впереди на вершине Рош-о-Фокон, вернуться не получится.

 

  Я хорошо восстановился (после Париж-Рубэ-2022), больше не мучаюсь от коронавируса. После Рубэ два дня отдохнул. В среду и в четверг завершил две хороших тренировочных сессии, чтобы поддержать форму».

 

 

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Теги к статье: Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege Монумент велоспорта классика Мирового тура Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma

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Комментарии

  • Earl57
    Тур Альп-2022. Этап 5 (7)
    Earl57-Фото

    Ричи Порт в свои 37 лет был самым возрастным участником гонке. В итоговом генерале 7-й, одна минута от Барде. На этапе заехал 13-м, раньше многих и многих молодых. Может на Джиро тоже в десятку ГК заедет?

    Ланда в ГК только 11-й.

  • nightbuster33
    Тур Альп-2022. Этап 5 (7)
    nightbuster33-Фото

    Вот еще один предвестник будущих побед Астаны .После вчерашней долгой работы в отрыве,Круз смог достойно выступить сегодня,заняв вторую позицию на этапе.При встрече с А. Винокуровым Президент Казахстана особо отметил, что"... Астана Казахстан Тайм является спортивным брендом Казахстана на международной арене". И кто бы ни выступал в составе команды все они причастны к этому. Тяжелые травмы полученные Лутсенко,Тахеды и молодого итальянца несколько замедлят приближение побед, но общий настрой команды и тренеров позволяет рассчитывть,что они не за горами,а в ближайшей гонке Джиро де Италии.Успехов!

  • Earl57
    Тур Альп-2022. Этап 5 (7)
    Earl57-Фото
    Увы, но Фрум не попал в лимит времени. Он финишировал через 26 минут после Пино, а лимит был 19 минут...
  • SportSpirit
    Тур Альп-2022. Этап 5 (7)
    SportSpirit-Фото

    После вчерашней слишком эмоциональной реакции не ожидала от Пино такого перфоманса. Сражался как лев! 1007 дней без побед, после Турмале.

     

    Ну а итоговый генерал - просто загляденье! 

     

    Вчера писала: 

    Цитата: SportSpirit

    Тоже радуюсь за Барде. Хорошая форма с начала сезона, которая медленно, но уверенно улушается. С Аренсманом у них хорошая связка, помогают друг другу по ситуации.

     

    И Сторер наконец-то прорезался в новой команде! Интересный факт, что всего чуть более полугода назад он катался по горам заодно с первым и третим призером ГК) 

  • reforg34
    Тур Альп-2022. Этап 5 (7)
    reforg34-Фото

    Гонщики тоже все видят: понимают, что Фрум серьезно настраивается на 5 ТДФ. С каким уважением все смотрят на него и бросают взгляды, "мол нас не проведешь, на ТДФ на каждом королевском горном этапе будешь 2-3 минуты привозить". То, о чем все мы говорили.

  • ararat
    Тур Альп-2022. Этап 5 (7)
    ararat-Фото
    Французский день)
  • дрокер
    Тур Альп-2022. Этап 5 (7)
    дрокер-Фото

    Браво Тибо!

  • Ice
    Тур Альп-2022. Этап 4 (17)
    Ice-Фото

    Цитата: Адриен
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: nightbuster33
    Вот и праздник на нашей улице. Это начало начал.Не подвел ожидание всех казахстанцев после встречи Винокурова с Президентом Казахстана с Токаевым. Поздравления Шеферу и Ченьялта. Виват!!!
    Какую лабуду ты несешь...хоть понимаешь? Какая встреча? Какие ожидания? Причем Токаев и Лопес? Команда неконкурентноспособна в этом сезоне. Деморализована Вся.. Три человека могут дать победы в команде только. И все. А в остальном полный провал. И не надо вот этих дифирамб и совковых кричалок от одной победы . Докричались уже. Вот итог.

    Когда кто-то употребляет поганое словечко "совок" - с этим "кем-то" всё ясно...
     

    Чем оно поганое? Что характеризует определенный поганый пласт общества?

  • Yuriy 17
    Матье ван дер Пул о новом подх ... (6)
    Yuriy 17-Фото

    Очень вероятно, что организаторы Джиро хорошо финансово мотивировали Матье ван дер Пула на участие этом гран-туре. 

    Как в своё время П. Сагана.

    И это замечательно, в том числе, для зрителей.

     

    Действительно, М. ван дер Пул осознал, что важнее всего деньги победы

     

  • AlpenFlow
    Матье ван дер Пул о новом подх ... (6)
    AlpenFlow-Фото
    Матье повзрослел и как в анекдоте про молодого и старого быка, планирует неспешно, назовём это красивым печатным словом «победить» всё стадо))))

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