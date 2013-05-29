Ив Лампарт и Патрик Лефевр об упущенном из-за болельщика шансе на Париж-Рубэ-2022

Ив Лампарт: «Я надеялся на подиум Париж-Рубэ-2022»

За 8 км до финиша на легендарном велодроме в Рубэ Ив Лампарт (Yves Lampaert) был на пути к подиуму на классике Монументе Париж-Рубэ. 31-летний бельгийский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl в седьмой раз участвовал в «Королеве классик», как называют Париж-Рубэ. В 2019 году он поднимался на третью ступень подиума и хотел повторить успех.

Отрыв, сформировавшийся на финальных 30 километрах, мог стать успешным. Ив Лампарт вместе с Матеем Мохоричем (Bahrain Victorious) преследовали будущего победителя, едущего в сольном отрыве Дилана Ван Барле (Ineos Grenadiers), удерживая 15 секунд преимущества над группой преследования. Однако, натолкнувшись на вытянутую руку болельщика, Ив Лампарт сделал кульбит через руль велосипеда и упал.

К счастью, обошлось без серьёзных последствий, и он продолжил гонку, но время было потеряно, и его обходило всё больше и больше гонщиков. Этот 119-й выпуск Париж-Рубэ стал самым быстрым в истории гонки – участники преодолели 257,2 км дистанции со средней скоростью 45,79 км/ч.

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

Ив Лампарт приложил все оставшиеся силы и завершил Париж-Рубэ-2022 десятым.

Ив Лампарт: «Я идеально ехал гонку. Было тяжело, с самого старта поехали на полной скорости, но я боролся изо всех сил, вошёл в группу сильнейших за 50 км до финиша. Как только почувствовал, что есть шанс, ускорился, всё складывалось хорошо, когда сформировалась новая группа. Я начал надеяться и думать о подиуме. Несмотря на то, что сектор Каррефур де л'Арбр прошёл на пределе, был уверен, что топ-3 достижим.

Что ещё могу сказать? Когда случился инцидент, пытался сохранить равновесие, но не удалось, и я упал. Поднялся, продолжил гонку, но, несмотря на то, что финишировал 10-м, ужасно разочарован при мысли, какого результата мог достичь».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick-Step Alpha Vinyl после финиша рассказал, что жертвой болельщиков стал не только Ив Лампарт, но и Флориан Сенешаль. Также в интервью VeloNews Патрик Лефевр признал, что когда зрители не уважают велогонщиков, мало что можно сделать.

Патрик Лефевр: «Такое случилось не в первый и не в последний раз. Вспомните случай с Тони Мартином на Тур де Франс в прошлом году. Сегодня у нас было два таких инцидента, хотя в телетрансляции не показали, что Флориан Сенешаль тоже упал из-за болельщика. Он сидел на колесе Лампарта, когда Ваут ван Арт атаковал. В этот момент болельщик ударил по рулю Флориана Сенешаля. Он перелетел через руль и ударился головой. Несколько секунд не мог понять, где он. Возвращаться в гонку было уже невозможно. А что случилось с Ивом, все видели.

Проблема в том, что этим людям не хватает здравомыслия, они не понимают, что гонщики мучаются 250 км, неделями готовятся к этой гонке, а один дурак всё рушит. Он сегодня будет хорошо спать и ни о чём не волноваться. Но для Ива это катастрофа.

Что можно сделать? С моим характером лет 30-40 назад я бы вернулся, взял велосипед и стукнул бы его по голове. Но этого не сделаешь. Ив даже не понял, что случилось, был сконцентрирован. Да, он ехал не по брусчатке, это могла быть его ошибка, но этот человек был со своим телефоном, а потом все видели.

Не случись этого, он мог бы заехать пятым, а в лучшем случае третьим. Ван Барле был сильнейшим, и не думаю, что он мог бы победить Ван Арта в спринте. Третий или пятый точно.

А этого могут оштрафовать на 1000 евро. Ему может понадобиться адвокат. Зачем люди вот так хотят сделать селфи или снять видео, я не понимаю.

Что касается нас, мы потеряли очки UCI, хороший результат. Что касается Ива, его контракт заканчивается в конце года. Если бы он заехал в топ-3 или топ-5 на Париж-Рубэ, то мог бы начать переговоры на лучших условиях, потому что через две недели все забудут о падении».