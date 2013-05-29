VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ив Лампарт и Патрик Лефевр об упущенном из-за болельщика шансе на Париж-Рубэ-2022

Ив Лампарт: «Я надеялся на подиум Париж-Рубэ-2022»

 

 

  За 8 км до финиша на легендарном велодроме в Рубэ Ив Лампарт (Yves Lampaert) был на пути к подиуму на классике Монументе Париж-Рубэ. 31-летний бельгийский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl в седьмой раз участвовал в «Королеве классик», как называют Париж-Рубэ. В 2019 году он поднимался на третью ступень подиума и хотел повторить успех.

 

  Отрыв, сформировавшийся на  финальных 30 километрах, мог стать успешным. Ив Лампарт вместе с Матеем Мохоричем (Bahrain Victorious) преследовали будущего победителя, едущего в сольном отрыве Дилана Ван Барле (Ineos Grenadiers), удерживая 15 секунд преимущества над группой преследования. Однако, натолкнувшись на вытянутую руку болельщика, Ив  Лампарт сделал кульбит через руль велосипеда и упал.

 

  К счастью, обошлось без серьёзных последствий, и он продолжил гонку, но время было потеряно, и его обходило всё больше и больше гонщиков. Этот 119-й выпуск Париж-Рубэ стал самым быстрым в истории гонки – участники преодолели 257,2 км дистанции со средней скоростью 45,79 км/ч.

 

 

 

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

Ив Лампарт приложил все оставшиеся силы и завершил Париж-Рубэ-2022 десятым.

 

  Ив Лампарт: «Я идеально ехал гонку. Было тяжело, с самого старта поехали на полной скорости, но я боролся изо всех сил, вошёл в группу сильнейших за 50 км до финиша. Как только почувствовал, что есть шанс, ускорился, всё складывалось хорошо, когда сформировалась новая группа. Я начал надеяться и думать о подиуме. Несмотря на то, что сектор Каррефур де л'Арбр прошёл на пределе, был уверен, что топ-3 достижим.

 

  Что ещё могу сказать? Когда случился инцидент, пытался сохранить равновесие, но не удалось, и я упал. Поднялся, продолжил гонку, но, несмотря на то, что финишировал 10-м, ужасно разочарован при мысли, какого результата мог достичь».

 

Ив Лампарт: «Я надеялся на подиум Париж-Рубэ-2022»

 

Ив Лампарт: «Я надеялся на подиум Париж-Рубэ-2022»

 

Ив Лампарт: «Я надеялся на подиум Париж-Рубэ-2022»

 

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick-Step Alpha Vinyl после финиша рассказал, что жертвой болельщиков стал не только Ив Лампарт, но и Флориан Сенешаль. Также в интервью VeloNews Патрик Лефевр признал, что когда зрители не уважают велогонщиков, мало что можно сделать.

 

  Патрик Лефевр: «Такое случилось не в первый и не в последний раз. Вспомните случай с Тони Мартином на Тур де Франс в прошлом году. Сегодня у нас было два таких инцидента, хотя в телетрансляции не показали, что Флориан Сенешаль тоже упал из-за болельщика. Он сидел на колесе Лампарта, когда Ваут ван Арт атаковал. В этот момент болельщик ударил по рулю Флориана Сенешаля. Он перелетел через руль и ударился головой. Несколько секунд не мог понять, где он. Возвращаться в гонку было уже невозможно. А что случилось с Ивом, все видели.

 

  Проблема в том, что этим людям не хватает здравомыслия, они не понимают, что гонщики мучаются 250 км, неделями готовятся к этой гонке, а один дурак всё рушит. Он сегодня будет хорошо спать и ни о чём не волноваться. Но для Ива это катастрофа.

 

  Что можно сделать? С моим характером лет 30-40 назад я бы вернулся, взял велосипед и стукнул бы его по голове. Но этого не сделаешь. Ив даже не понял, что случилось, был сконцентрирован. Да, он ехал не по брусчатке, это могла быть его ошибка, но этот человек был со своим телефоном, а потом все видели.

 

  Не случись этого, он мог бы заехать пятым, а в лучшем случае третьим. Ван Барле был сильнейшим, и не думаю, что он мог бы победить Ван  Арта в  спринте. Третий или пятый точно.  

 

  А этого могут оштрафовать на 1000 евро. Ему может понадобиться адвокат. Зачем люди вот так хотят сделать селфи или снять видео, я не понимаю.

Что касается нас, мы потеряли очки UCI, хороший результат. Что касается Ива, его контракт заканчивается в конце года. Если бы он заехал в топ-3 или топ-5 на Париж-Рубэ, то мог бы начать переговоры на лучших условиях, потому что через две недели все забудут о падении».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ив Лампарт Yves Lampaert Quick-Step Alpha Vinyl Патрик Лефевр Париж-Рубэ Paris-Roubaix Париж-Рубэ-2022 Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 13:11 | Регистрация: 17.05.2015

    Блин, оказывается спортсменам болельщики мешают . Снимают видео, делают селфи - такие сякие редиски. Это как, знаете, в советское время продавцам магазинов очень мешали покупатели... Я понимаю, что сейчас в меня полетят помидоры. Но всё же считаю, что в случае с Лампартом есть и его вина. Причем - большая. Да, в ногах две сотни километров , да, сознание в пограничном состоянии, но всё же бдительность - ПО ЛЮБОМУ - должна сохраняться. Чудак-зритель не выскочил на средину дороги, он стоял на обочине - как сотни других. Лефевр говорит о долгой и упорной подготовке к гонке . Но ведь частью ее должны быть и эти обстоятельства, учёт того, что люди присутствуют на трассе, а они - разные ! Кто-то спокоен, кто-то аплодирует, кто-то снимает, кто-то жестикулирует. А Лампарт решил поехать по ровненькой обочине ВПРИТИРКУ к народу. И вот результат... Хорошо, что без последствий для здоровья... Чтобы полностью избегать подобных аварий средство одно - проводить гонки без зрителей. А если это невозможно, значит сами гонщики должны учитывать все риски и стараться держать максимально возможную дистанцию, не рассчитывая на авось. Иначе все равно найдется кто-то размахивающий руками, снимающий селфи, делающий лишний шаг...

    1. Имя: игорь

      микеле оп-оп-оп

      Сегодня, 14:09 | Регистрация: 29.05.2013

      Абсолютно!
      Среди нас, болельщиков, олухов тринадцать на дюжину. Сам, как дурак, бегал по обочинам на одной из Джиро. Атмосфера, знаете ли обязывает. Но по сравнению с итальянцами выглядел сверхосторожным паинькой. И этот фактор всегда нужно учитывать.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

18 - 22 апреля 2022

Tour of the Alps

20 апреля 2022

La Fleche Wallonne

24 апреля 2022

Liege-Bastogne-Liege

26 апреля - 1 мая 2022

Tour de Romandie

1 мая 2022

Eschborn-Frankfurt

3 - 8 мая 2022

4 Jours de Dunkerque

6 - 29 мая 2022

Giro d'Italia

11 - 15 мая 2022

Tour de Hongrie

24 - 29 мая 2022

Tour of Norway

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Понравилась ли Вам Париж-Рубэ-2022?

Комментарии

  • микеле оп-оп-оп
    Ив Лампарт и Патрик Лефевр об ... (2)
    микеле оп-оп-оп-Фото
    Абсолютно!
    Среди нас, болельщиков, олухов тринадцать на дюжину. Сам, как дурак, бегал по обочинам на одной из Джиро. Атмосфера, знаете ли обязывает. Но по сравнению с итальянцами выглядел сверхосторожным паинькой. И этот фактор всегда нужно учитывать.
  • Адриен
    Ив Лампарт и Патрик Лефевр об ... (2)
    Адриен-Фото

    Блин, оказывается спортсменам болельщики мешают . Снимают видео, делают селфи - такие сякие редиски. Это как, знаете, в советское время продавцам магазинов очень мешали покупатели... Я понимаю, что сейчас в меня полетят помидоры. Но всё же считаю, что в случае с Лампартом есть и его вина. Причем - большая. Да, в ногах две сотни километров , да, сознание в пограничном состоянии, но всё же бдительность - ПО ЛЮБОМУ - должна сохраняться. Чудак-зритель не выскочил на средину дороги, он стоял на обочине - как сотни других. Лефевр говорит о долгой и упорной подготовке к гонке . Но ведь частью ее должны быть и эти обстоятельства, учёт того, что люди присутствуют на трассе, а они - разные ! Кто-то спокоен, кто-то аплодирует, кто-то снимает, кто-то жестикулирует. А Лампарт решил поехать по ровненькой обочине ВПРИТИРКУ к народу. И вот результат... Хорошо, что без последствий для здоровья... Чтобы полностью избегать подобных аварий средство одно - проводить гонки без зрителей. А если это невозможно, значит сами гонщики должны учитывать все риски и стараться держать максимально возможную дистанцию, не рассчитывая на авось. Иначе все равно найдется кто-то размахивающий руками, снимающий селфи, делающий лишний шаг...

  • SportSpirit
    Дилан Ван Барле - победитель П ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Потеряв названного капитана, они перестали чувствовать себя записными грегари и начали выигрывать. Как мушкетеры гренадеры: один за всех и все за одного!

  • SportSpirit
    Париж - Рубэ-2022. Результаты (26)
    SportSpirit-Фото

    У Intermarche 4-е и 6-е места и еще 4 гонщика финишировали в TOP-25!

     

    По очкам UCI они обошли даже Ineos на этой P-R. Браво командному упорству!   

  • Earl57
    Тур Турции-2022. Этап 8 (14)
    Earl57-Фото
    В вашей жизни что-то изменилось из-за того что этап отменили? Зачем вы затеваете эту дискуссию? Если организаторы пошли на это, значит у них были на то причины. Объяснять которые вам никто не обязан.
    Например, на маршруте были спуски, которые под дождем становились слишком опасными. И без были падения и завалы, несколько гонщиков получили травмы. И там почти половина пелотона - молодые, неопытные гонщики из молодежных команд, которых отправили на Тур Турции приобретать опыт.
  • Mike88
    Тур Турции-2022. Этап 8 (14)
    Mike88-Фото

    Да просто все торопились посмотреть Рубэ ?.

  • litxaa
    Тур Турции-2022. Этап 8 (14)
    litxaa-Фото

    RVL,

    Цитата: RVL
    А как вы себе это представляете без согласования со всеми?

    Вот из интерьвью после сокращения этапа Джиро

    "В интервью Eurosport Мауро Веньи добавил: «Я очень расстроен случившимся. Неправильно решать проблемы таким образом. Случившееся сегодня бросит тень на всё, что мы сделали. Всё это случилось, когда гонщики не появились на старте. Кто-то за это будет отвечать. Это дело ещё не закончено. Сначала финишируем, доедем до Милана, а потом кто-то за это заплатит».

    "Они знали, какой будет дистанция, знали, что Джиро проходит в октябре. Маршрут этапа был объявлен год назад. В октябре может быть дождливый день. Но температура на старте была +13. Это обычная температура, не холод. Я не считаю, что такая погода создаёт драматическую ситуацию»."

  • SVS
    Дамиано Карузо – победитель Ту ... (1)
    SVS-Фото

    Очень рад за Карузо! На Этне он был просто сильнее всех. 

    P.S. А Рагуза - очень красивый и атмосферный город. Не даром там многое снималось для сериалов про Монтальбано :-)...

  • Earl57
    Дилан Ван Барле - победитель П ... (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: uran
    Прям дримтим под однодневки. Зачем им теперь гт... пусть квики воюют.

    У Инеос на Джиро самый внушительный предварительный спиок - 10 человек. У Карапаса будет сильная поддержка, и есть кому подстраховать в случае чего. Так что от ГТ и недельных гонок они тоже не собираются отказываться.

  • motte
    Дилан Ван Барле - победитель П ... (4)
    motte-Фото

    Цитата: uran
    Прям дримтим под однодневки. Зачем им теперь гт... пусть квики воюют.

    Лефевр сказал,

    Lefevere à propos de l'accident de Paris-Roubaix de Lampaert "A mon époque, j'aurais fait demi-tour, pris mon vélo et l'aurais frappé à la tête"

    • Типа, в мое время, вернулся бы и настучал бы по голове тому челу.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

18 апреля

Gleb Brussenskiy (Astana Qazaqstan Team)

Anthony Roux (Groupama - FDJ)

Edward Anderson (Alpecin-Fenix)

Ward Vanhoof (Sport Vlaanderen - Baloise)

Roger Adria (Equipo Kern Pharma)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2022 (86)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)
Ноябрь 2021 (95)