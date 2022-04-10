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6-е место Ремко Эвенепула на классике De Brabantse Pijl-2022

Ремко Эвенепул финишировал 6-м на дебютной классике «Стрела Брабанта»-2022

 

 

 

  Команда Quick Step Alpha Vinyl вновь осталась без победы на бельгийской классике, на этот раз лучшим результатом на «Стреле Брабанта» ( De Brabantse Pijl), гонке категории 1. Pro, стало 6-е место Ремко Эвенепула.  22-летний бельгийский гонщик,  впервые принявший участие в этой классике, атаковал за 73 км до финиша, его ускорение сформировало победный отрыв. Но сам Ремко Эвенепул получил предупреждение от жюри гонки, когда толкнул гонщика команды Ineos Grenadiers Бена Тёрнера, за что извинился после финиша.

 

6-е место Ремко Эвенепула на классике De Brabantse Pijl-2022

 

6-е место Ремко Эвенепула на классике De Brabantse Pijl-2022

 

  В спринте из группы отрываы, которым завершилась классика , Ремко Эвенепул не смог побороться за победу, когда Тим Велленс (Lotto Soudal) нарушил прямолинейность.  Жюри релегировало Тима Велленса с третьего на 9 место, а Ремко Эвенепул финишировал 6-м.

 

  Ремко Эвенепул: «Прежде всего, хотел бы извиниться перед Беном Тёрнером. Я не должен был так делать. Толкнул его ненамеренно, и толкаться не было необходимости. Я просто хотел ехать дальше. Пидкок переложился, они решили сыграть всей командой. Это их право, хотя нам было не весело, но это гонка, тактика. Я сразу попросил прощения. Всё из-за нервозности, но я снова извиняюсь за этот случай.

 

  Относительно гонки, сегодня я выложился полностью, сделал всё, что было в моих силах, но в  конце у меня  не хватило сил в ногах, чтобы создать просвет. Дождь сделал брусчатку очень скользкой, каждый раз, как проходили эти холмы, приходилось прикладывать массу усилий. Но я продолжал продавливать.

 

  Не знал, что сегодняшняя гонка будет похожа на велокросс, думал, будет гонка на шоссе, но по ощущениям сегодня был велокросс. Было очень скользко. Думаю, просто удержаться на велосипеде и не упасть сегодня было довольно трудно. На брусчатке мне было некомфортно. Эпический день? Да. Но, думаю, такие фламандские классики мне не очень нравятся. Так много брусчатки. Уже после двух секторов мне было тяжело.

 

  Я чувствовал себя хорошо, но не был в топовой форме, чтобы выиграть. Мне надо ещё несколько раз проехать здесь, чтобы попрактиковаться. Наверное, ещё тысячу раз увидите это в моём аккаунте в Strava.

 

  Я был недоволен опасным манёвром Велленса. Опасно так перепрыгивать слева, как он сделал. Его дисквалификация мало что для нас меняет. Если бы я не затормозил, упал бы, и все мы бы упали.

 

  Что могу сказать, команда Ineos была сильнейшей, трое ребят впереди… Когда один из них уезжает, а ты прыгаешь ему на колесо, то тебе на колесо тут же садится второй. Невозможно ничего сделать. Было очень трудно.

 

  У нашей команды есть небольшие проблемы в однодневных  гонках, но Jumbo-Visma и  Ineos  - две суперсильных команды. Здесь выиграл сильнейший. Если трое из семи впереди, то это сильнейшая команда. Мы тоже так побеждали. Надо это принять и переключиться.

 

Финиш в топ-10 в такую погоду и будучи впервые в этой гонке, могу считать хорошим результатом».

 

Результаты De Brabantse Pijl - 2022

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl De Brabantse Pijl

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Комментарии

  • Earl57
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (15)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    ИНЭОСцы продолжают побеждать: от Мартинеса и до Квятковского, теперь молодой Шеффилд + ещё сегодня 2 чела от команды в ТОП -10. Ну а там на Рубэ...вот тут уже не верю в Пидкока.

    Пидкок Рубэ не едет, об этом давно было сказано. У него и так перенасыщенная программа. И Эллингворт говорит о том, что Том помимо Джиро может еще Тур поехать... Хотя изначально предполагалось, что после Джиро он переключится на МТБ

    А к Рубэ усиленно готовится Ганна. И ему все равно, верят в него или нет...

  • Виктор Сироткин
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (15)
    Виктор Сироткин-Фото
    Курдюков сегодня анонсировал темы комментариев на время репортажа с Рубе 17 апреля. Значит его голос должен где-то быть. Надеюсь, в плеере Eurosportplayer просто добавится ещё одна звуковая дорожка.
  • BlAr
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (15)
    BlAr-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Кстати, кто знает! Что там по Евроспорту Россия с 15 февраля, сам канал будет вещать хоть где то (на русском), или уже окончательно нет ?

    В смысле 15 апреля? Так недолго ждать осталось, скоро увидим!

  • EL-Fenomeno
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    ИНЭОСцы продолжают побеждать: от Мартинеса и до Квятковского, теперь молодой Шеффилд + ещё сегодня 2 чела от команды в ТОП -10. Ну а там на Рубэ...вот тут уже не верю в Пидкока.

    "Невезучий" Коснферой снова второй, но этот раз правда выиграл спринт, хотя его MOVEment и "блокирование" Рэмко был на почти грани фола. Бельгиец, который первый начал СПРИНТовать очень негодовал ведь едва не упал, а далее никакаих шансов уже на подиум.

    Цитата: Sezar
    Шеффилд на таких гонках, возможно, перспективнее Пидкока. Талант огромный.

    Хороший подарок сделал сам себе американец на 20-летие (19.04). Кстати Пидкок выиграл в прошлом году в 22 года (почти), Так что Инэос 1+1 (2 года подряд) на Стреле Брабанта.

    Цитата: василий
    как там Аллаафилип надеюсь все нормально

    Первая техничка проехала нормально, вторая...Квиковская (!?), но как по мне тот велогонщик что шарахнулся в сторону автомобиля, сам виноват, ещё и оглянулся в самый не нужный, так сказать, момент, ну а далее почти "эффект домино" на шоссе.

    Цитата: BlAr
    P.S. "Готовился" к отключению русскоязычного Евроспорта, смотрел английские трансляции.

    Кстати, кто знает! Что там по Евроспорту Россия с 15 февраля, сам канал будет вещать хоть где то (на русском), или уже окончательно нет ?

  • BlAr
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (15)
    BlAr-Фото

    Снова победил не сильнейший, а храбрейший (правда, из "правильной" команды)! 

    Собственно, как и в Турции.

     

    P.S. "Готовился" к отключению русскоязычного Евроспорта, смотрел английские трансляции. Поскольку я не ас в английском и не могу понять уровень комментариев, то оценивал понятность и простоту их восприятия. Ужасная дикция (или акцент?) на Турции, шикарный образцово-показательный классический английский на Сицилии (особенно у дамы), и среднестатистический на бельгийской классике. Последнюю, правда, потом переключил на Курдюкова... 

  • BlAr
    Тур Турции-2022. Этап 4 (4)
    BlAr-Фото

    Почему-то был уверен, что Кинтана не возьмёт этап. Не удивлён.

  • Адриен
    Тур Сицилии-2022. Этап 2 (6)
    Адриен-Фото
    Если Нибали дедуля, то Вальверде или Жильбер - дряхлые старцы...
  • RVL
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (15)
    RVL-Фото

    Впервые понравился ремко, вылазя из отвала, добирая отрыв, накрывая атаки.

    Пидкок не менее раскрученный , оказывается командным игроком уже не первый раз.

    Ск слишком много о Мэтьюзе. Он всегда человек десятки на серьезных гонках..не думаю что будет лучше. Много лет так.."раскрывается"

    Белый бумер- с конченым водилой.



    Гонка класс!!!

  • kwwk
    Тур Сицилии-2022. Этап 2 (6)
    kwwk-Фото
    Зря Вы спорите с мисс reforg34, это очень авторитетный эксперт здесь на форуме, придает ему шарж и аналитику)))
  • Earl57
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (15)
    Earl57-Фото
    Гонка на гонку не приходится. Вон в Амстеле Шеффилд 123-м был.

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