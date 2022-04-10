6-е место Ремко Эвенепула на классике De Brabantse Pijl-2022

Ремко Эвенепул финишировал 6-м на дебютной классике «Стрела Брабанта»-2022

Команда Quick Step Alpha Vinyl вновь осталась без победы на бельгийской классике, на этот раз лучшим результатом на «Стреле Брабанта» ( De Brabantse Pijl), гонке категории 1. Pro, стало 6-е место Ремко Эвенепула. 22-летний бельгийский гонщик, впервые принявший участие в этой классике, атаковал за 73 км до финиша, его ускорение сформировало победный отрыв. Но сам Ремко Эвенепул получил предупреждение от жюри гонки, когда толкнул гонщика команды Ineos Grenadiers Бена Тёрнера, за что извинился после финиша.

В спринте из группы отрываы, которым завершилась классика , Ремко Эвенепул не смог побороться за победу, когда Тим Велленс (Lotto Soudal) нарушил прямолинейность. Жюри релегировало Тима Велленса с третьего на 9 место, а Ремко Эвенепул финишировал 6-м.

Ремко Эвенепул: «Прежде всего, хотел бы извиниться перед Беном Тёрнером. Я не должен был так делать. Толкнул его ненамеренно, и толкаться не было необходимости. Я просто хотел ехать дальше. Пидкок переложился, они решили сыграть всей командой. Это их право, хотя нам было не весело, но это гонка, тактика. Я сразу попросил прощения. Всё из-за нервозности, но я снова извиняюсь за этот случай.

Относительно гонки, сегодня я выложился полностью, сделал всё, что было в моих силах, но в конце у меня не хватило сил в ногах, чтобы создать просвет. Дождь сделал брусчатку очень скользкой, каждый раз, как проходили эти холмы, приходилось прикладывать массу усилий. Но я продолжал продавливать.

Не знал, что сегодняшняя гонка будет похожа на велокросс, думал, будет гонка на шоссе, но по ощущениям сегодня был велокросс. Было очень скользко. Думаю, просто удержаться на велосипеде и не упасть сегодня было довольно трудно. На брусчатке мне было некомфортно. Эпический день? Да. Но, думаю, такие фламандские классики мне не очень нравятся. Так много брусчатки. Уже после двух секторов мне было тяжело.

Я чувствовал себя хорошо, но не был в топовой форме, чтобы выиграть. Мне надо ещё несколько раз проехать здесь, чтобы попрактиковаться. Наверное, ещё тысячу раз увидите это в моём аккаунте в Strava.

Я был недоволен опасным манёвром Велленса. Опасно так перепрыгивать слева, как он сделал. Его дисквалификация мало что для нас меняет. Если бы я не затормозил, упал бы, и все мы бы упали.

Что могу сказать, команда Ineos была сильнейшей, трое ребят впереди… Когда один из них уезжает, а ты прыгаешь ему на колесо, то тебе на колесо тут же садится второй. Невозможно ничего сделать. Было очень трудно.

У нашей команды есть небольшие проблемы в однодневных гонках, но Jumbo-Visma и Ineos - две суперсильных команды. Здесь выиграл сильнейший. Если трое из семи впереди, то это сильнейшая команда. Мы тоже так побеждали. Надо это принять и переключиться.

Финиш в топ-10 в такую погоду и будучи впервые в этой гонке, могу считать хорошим результатом».