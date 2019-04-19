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Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Превью

Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Маршрут и участники

 

 

  Монумент велоспорта Льеж-Бастонь-Льеж-2022 закрывает весенний сезон классик, собирая по традиции, звёздный состав участников.   24 апреля в 108-й раз определится победитель выпуска «Старейшей" классики, основанной в 1892 году.   

 

  На дистанции в 257 км с 10 подъёмами, девять из которых сосредоточены на финальных 100 километрах,  набор высоты составит 4500 м. Помимо десяти известных подъёмов участники постоянно будут проходить холмы и спуски.

 

Один из самых тяжёлых подъёмов – пятый из десяти - подъём Стоке, который называют «подъёмом-убийцей». Местами дорога настолько узкая, что проехать рядом смогут не больше трёх гонщиков. Самый тяжёлый отрезок Стоке проходит у монумента, установленного в честь пятикратного победителя Льеж-Бастонь-Льеж Эдди Меркса.

 

 

Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Превью

 

Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Превью

 

Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Превью

 

Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Превью

 

Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Превью

 

Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Превью

 

Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Превью

 

Подъёмы Льеж-Бастонь-Льеж-2022:

 

1. Cote de la Roche-en-Ardenne – 2.8 км, 6,2% за 180,3 км до финиша;

 

2. Cote de Saint-Roch – 1 км с 11,2% за 133 км до финиша;

 

3. Côte de Mont-le-Soie – 1,7 км с 7,9% за 89,2 км до финиша;

 

4. Côte de Wanne – 3,6 км с 5,1% за 80,9 км до финиша;

 

5. Côte de Stockeu –(Стела, посвящённая Эдди Мерксу) – 1 км с 12,5% за 74,3 км до финиша;

 

6. Côte de la Haute-Levée – 2,2 км с 7,5% за 70,1 км до финиша;

 

7. Col du Rosier - 4,4 км с 5,9% за 55,9 км до финиша;

 

8. Cote de Desnie – 1,6 кмс 8,1% за 42,5 км до финиша;

 

9. Côte de La Redoute – 2,1 км с 8,9% за 29,4 км до финиша;

 

10. Côte de la Roche-aux-Faucons – 1,3 кмс 11% за 13,3 км до финиша.

 

 

Участники и претенденты Льеж-Бастонь-Льеж-2022

 

Photo A.S.O./Aurélien Vialatte

 

  Льеж-Бастонь-Льеж – одна из редких классик, где за победу могут сражаться как специалисты однодневных гонок, так и претенденты и победители Гранд-туров. Двукратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар (UAE Team Emirates) выйдет защищать свой титул, ему помогут  Марк Хирши, Диего Улисси, а призёр Льеж-Бастонь-Льеж прошлого года, поднимавшийся на подиум этой гонки и в 2015 году, двукратный чемпион мира Жулиан Алафилипп (Quick Step Alpha Vinyl) вновь будет одним из главных его соперников.   

 

   Алехандро Вальверде (Movistar) четырежды выигрывал Льеж-Бастонь-Льеж, а призовым местом на недавней Флеш Валлонь-2022 41-летний испанский гонщик доказал, что даже в финальный год карьеры соперникам не стоит о нём забывать.

 

  Дебютирующий на гонке Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) уверен, что сможет показать высокий результат, также, как и Тиш Беноот, призёр Амстел Голд Рэйс-2022, с которым чемпион Бельгии разделит капитанские полномочия.

 

  Команда Bahrain Victorious стартует сильным составом – с победителем Милан-Сан-Ремо Матеем Мохоричем, победителем Флеш Валлонь Диланом Тёнсом, победителем Льеж-Бастонь-Льеж-2016 Ваутом Пулсом и Микелем Ландой.

 

  Среди соперников также недавний победитель Тура Альп Роман Барде (DSM), призёр Флеш Валлонь-2022 Александр Власов (Bora-hansgrohe), Михал Квятковски (Ineos  Grenadiers), дважды бывший призёром на Льеж-Бастонь-Льеж, Даниэль Родригес; Бенуа Коснефруа (AG2R Citroen), Тим Велленс и Филипп Жильбер (Lotto Soudal),  Якоб Фульсанг и Майкл Вудс (Israel Premier Tech), Руди Молар, Валентин Мадуа (Groupama-FDJ), Гийом Мартан (Cofidis), Рубен Геррейро (EF Education EasyPost) и другие.

 

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Теги к статье: Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege Монумент велоспорта классика Мирового тура

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Кто выиграет Льеж-Бастонь-Льеж-2022?


  1. reforg34

    Сегодня, 05:06 | Регистрация: 19.04.2019

    Ждем от Алехандро Вальверде феноменальной победы, т.к. эту гонку он знает как свои 5 пальцев. Если все будет по плану, без проблем удастся сделать. Как говорит сам Вальверде "на этой гонке должны быть на подиуме только Александры(т.е. Алехандро Вальверде, Александр Колобнев и Александр Винокуров). Поэтому жаль, что Колобнев не заявился на ЛБЛ, т.к. бы без проблем претендовал на 2 или 3 место.

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Ближайшие старты

18 - 22 апреля 2022

Tour of the Alps

24 апреля 2022

Liege-Bastogne-Liege

26 апреля - 1 мая 2022

Tour de Romandie

1 мая 2022

Eschborn-Frankfurt

3 - 8 мая 2022

4 Jours de Dunkerque

6 - 29 мая 2022

Giro d'Italia

11 - 15 мая 2022

Tour de Hongrie

24 - 29 мая 2022

Tour of Norway

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто выиграет Льеж-Бастонь-Льеж-2022?

Комментарии

  • reforg34
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Превью (1)
    reforg34-Фото

    Ждем от Алехандро Вальверде феноменальной победы, т.к. эту гонку он знает как свои 5 пальцев. Если все будет по плану, без проблем удастся сделать. Как говорит сам Вальверде "на этой гонке должны быть на подиуме только Александры(т.е. Алехандро Вальверде, Александр Колобнев и Александр Винокуров). Поэтому жаль, что Колобнев не заявился на ЛБЛ, т.к. бы без проблем претендовал на 2 или 3 место.

  • RVL
    Тур Альп-2022. Этап 5 (12)
    RVL-Фото
    Как раз по 2-3 минуты на этапе
  • Astanaforever
    Тур Альп-2022. Этап 5 (12)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: nightbuster33
    Вот еще один предвестник будущих побед Астаны .После вчерашней долгой работы в отрыве,Круз смог достойно выступить сегодня,заняв вторую позицию на этапе.При встрече с А. Винокуровым Президент Казахстана особо отметил, что"... Астана Казахстан Тайм является спортивным брендом Казахстана на международной арене". И кто бы ни выступал в составе команды все они причастны к этому. Тяжелые травмы полученные Лутсенко,Тахеды и молодого итальянца несколько замедлят приближение побед, но общий настрой команды и тренеров позволяет рассчитывть,что они не за горами,а в ближайшей гонке Джиро де Италии.Успехов!
    reforg34 ты или твой брат? Стилистика повествования фантастики точь в точь.
  • motte
    Тур Альп-2022. Этап 5 (12)
    motte-Фото

    А вот вам и Майкл, вторым в генерале, талантливейший небрутальный австралиец.

  • Earl57
    Матье ван дер Пул о новом подх ... (8)
    Earl57-Фото
    Это вы про джунгли? Так там же фотофиниш был))
    Но трасса там просто идеально для Матье была.
  • EL-Fenomeno
    Тур Альп-2022. Этап 5 (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ай да Пино, ай да мололец good И хватило сил снова на отрыв после предыдущего этапа. И на мокром спуске не упал, и рывок выиграл у Де Ла Круза - наконец то с победой!

    Цитата: ararat
    Французский день)

    Двойной успех fra это было красиво. Ещё и бывший комрад Барде по ДСМ Сторер 2-й на подиуме.

    Кстати, ДСМщики №1 и №3 на Альпийском Туре + 2  призовые майки.

    Бильбао погода убила/добила, и он увы, даже мимо подиума(

    Цитата: Astanaforever
    Попугай Фрэнки, который сопровождал на тренировках победителя "Джиро д'Италия" Микеле Скарпони, появился на тренировке итальянского велогонщика Антонио Нибали.Фрэнки выезжал на шоссе вместе со Скарпони, а когда тот погиб в результате ДТП в 2017 году, стал прилетать к месту тренировок бывшего гонщика "Астаны". Недавно попугая, который очень популярен в итальянском городе Филоттрано, заметили на тренировке Антонио Нибали, брата победителя "Тур де Франс" Винченцо Нибали.Сегодня Лопес отдал дань великому спортсмену, погибшему 22 апреля 2017 года своей победой. Спасибо Мигелито. Вечная память Микеле. Завтра надо еще постараться взять еще один этап к этой дате.

    На этом Альпийском Туре была спец. майка желтого цвета как самому агресивному на гонке и в честь памяти М.Скарпони, которую получил Н.Тесфацьйон из команды Drone Hopper-Androni.

     Ровно 5 лет тому назад Скарпа трагически погиб...22.04.17...RIP

    P.S.

    Милан Вадер, который упал на этапе Туре Страны Басков вышел из комы:

    https://www.wielerflits.nl/nieuws/goede-hoop-op-volledig-herstel-milan-vader/

  • MVDP
    Матье ван дер Пул о новом подх ... (8)
    MVDP-Фото

    Матвей, когда уже на МТБ? Старик Нинуля совсем распоясался.

  • RVL
    Тур Альп-2022. Этап 5 (12)
    RVL-Фото
    На тдф он привезет их второму!
  • Earl57
    Тур Альп-2022. Этап 5 (12)
    Earl57-Фото

    Ричи Порт в свои 37 лет был самым возрастным участником гонке. В итоговом генерале 7-й, одна минута от Барде. На этапе заехал 13-м, раньше многих и многих молодых. Может на Джиро тоже в десятку ГК заедет?

    Ланда в ГК только 11-й.

  • nightbuster33
    Тур Альп-2022. Этап 5 (12)
    nightbuster33-Фото

    Вот еще один предвестник будущих побед Астаны .После вчерашней долгой работы в отрыве,Круз смог достойно выступить сегодня,заняв вторую позицию на этапе.При встрече с А. Винокуровым Президент Казахстана особо отметил, что"... Астана Казахстан Тайм является спортивным брендом Казахстана на международной арене". И кто бы ни выступал в составе команды все они причастны к этому. Тяжелые травмы полученные Лутсенко,Тахеды и молодого итальянца несколько замедлят приближение побед, но общий настрой команды и тренеров позволяет рассчитывть,что они не за горами,а в ближайшей гонке Джиро де Италии.Успехов!

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
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