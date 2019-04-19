Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Превью

Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Маршрут и участники

Монумент велоспорта Льеж-Бастонь-Льеж-2022 закрывает весенний сезон классик, собирая по традиции, звёздный состав участников. 24 апреля в 108-й раз определится победитель выпуска «Старейшей" классики, основанной в 1892 году.

На дистанции в 257 км с 10 подъёмами, девять из которых сосредоточены на финальных 100 километрах, набор высоты составит 4500 м. Помимо десяти известных подъёмов участники постоянно будут проходить холмы и спуски.

Один из самых тяжёлых подъёмов – пятый из десяти - подъём Стоке, который называют «подъёмом-убийцей». Местами дорога настолько узкая, что проехать рядом смогут не больше трёх гонщиков. Самый тяжёлый отрезок Стоке проходит у монумента, установленного в честь пятикратного победителя Льеж-Бастонь-Льеж Эдди Меркса.

Подъёмы Льеж-Бастонь-Льеж-2022:

1. Cote de la Roche-en-Ardenne – 2.8 км, 6,2% за 180,3 км до финиша;

2. Cote de Saint-Roch – 1 км с 11,2% за 133 км до финиша;

3. Côte de Mont-le-Soie – 1,7 км с 7,9% за 89,2 км до финиша;

4. Côte de Wanne – 3,6 км с 5,1% за 80,9 км до финиша;

5. Côte de Stockeu –(Стела, посвящённая Эдди Мерксу) – 1 км с 12,5% за 74,3 км до финиша;

6. Côte de la Haute-Levée – 2,2 км с 7,5% за 70,1 км до финиша;

7. Col du Rosier - 4,4 км с 5,9% за 55,9 км до финиша;

8. Cote de Desnie – 1,6 кмс 8,1% за 42,5 км до финиша;

9. Côte de La Redoute – 2,1 км с 8,9% за 29,4 км до финиша;

10. Côte de la Roche-aux-Faucons – 1,3 кмс 11% за 13,3 км до финиша.

Участники и претенденты Льеж-Бастонь-Льеж-2022

Photo A.S.O./Aurélien Vialatte

Льеж-Бастонь-Льеж – одна из редких классик, где за победу могут сражаться как специалисты однодневных гонок, так и претенденты и победители Гранд-туров. Двукратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар (UAE Team Emirates) выйдет защищать свой титул, ему помогут Марк Хирши, Диего Улисси, а призёр Льеж-Бастонь-Льеж прошлого года, поднимавшийся на подиум этой гонки и в 2015 году, двукратный чемпион мира Жулиан Алафилипп (Quick Step Alpha Vinyl) вновь будет одним из главных его соперников.

Алехандро Вальверде (Movistar) четырежды выигрывал Льеж-Бастонь-Льеж, а призовым местом на недавней Флеш Валлонь-2022 41-летний испанский гонщик доказал, что даже в финальный год карьеры соперникам не стоит о нём забывать.

Дебютирующий на гонке Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) уверен, что сможет показать высокий результат, также, как и Тиш Беноот, призёр Амстел Голд Рэйс-2022, с которым чемпион Бельгии разделит капитанские полномочия.

Команда Bahrain Victorious стартует сильным составом – с победителем Милан-Сан-Ремо Матеем Мохоричем, победителем Флеш Валлонь Диланом Тёнсом, победителем Льеж-Бастонь-Льеж-2016 Ваутом Пулсом и Микелем Ландой.

Среди соперников также недавний победитель Тура Альп Роман Барде (DSM), призёр Флеш Валлонь-2022 Александр Власов (Bora-hansgrohe), Михал Квятковски (Ineos Grenadiers), дважды бывший призёром на Льеж-Бастонь-Льеж, Даниэль Родригес; Бенуа Коснефруа (AG2R Citroen), Тим Велленс и Филипп Жильбер (Lotto Soudal), Якоб Фульсанг и Майкл Вудс (Israel Premier Tech), Руди Молар, Валентин Мадуа (Groupama-FDJ), Гийом Мартан (Cofidis), Рубен Геррейро (EF Education EasyPost) и другие.