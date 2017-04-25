Алехандро Вальверде – победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2017

Да уж, перефразируя одну знаменитую цитату (футбольную) можно сказать, что соревнуются все, а побеждает Вальверде! Мур на финише, тягун, какая разница ТОПовый фаворит просто делает свою работу и получает удовольствие, просто заточен на таике гонки (и победы).

Ну а Д.Мартину нужно уже что-то явно решать: либо не стартовать в тех гонках, где гоняется Алехандро, либо "отстегнуть Алексу на лапу" чтобы тот хотя бы 1 раз пустил его на 1 место)) Шутка конечно, но ситуация ФВ повторят ситуацию ЛБЛ. И атакуй ты позднее (как на ФВ) либо заранее (как сегодня на ЛБЛ), ДЭН, ты всё-равно будешь обречён, так как Вальвереде "сделает" тебя при любых раскладах. Честно говоря Мартина искренне жаль..столько гонок и уже даже лет одни и теже грабли на одних и тех же гонках от одного и того же человека...карма, чес.слово

P.S.

Ну а мы (с Бьйорном) почти угадали призовой подиум))

Цитата: EL-Fenomeno



Цитата: Bjoern Вальверде, Альбазини, Квятковски

Раз так, тогда: Алекс (1), Руи/Дэн (2) Михал/Серхио (3)

"тёмная лошадка"...собственной персоной ГВА! Раз так, тогда: Алекс (1), Руи/Дэн (2) Михал/Серхио (3)"тёмная лошадка"...собственной персоной ГВА!

хотя "тёмной" такой мог стать Д.Формоло