Алехандро Вальверде – победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2017

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 18:32
Четвёртая победа Алехандро Вальверде на Льеж-Бастонь-Льеж
36-летний испанский гонщик команды Movistar Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) одержал четвёртую в карьере победу на классике – Монументе велоспорта Льеж-Бастонь-Льеж.
Перед стартом классики гонщики минутой молчания почтили память погибшего вчера итальянского велогонщика Микеле Скарпони. Алехандро Вальверде перед стартом Льеж-Бастонь-Льеж сказал, что в случае победы перечислит призовые деньги семье Микеле Скарпони.
Решающие события на Льеж-Бастонь-Льеж, несмотря на многочисленные попытки создать отрыв и одиночные атаки решился на финальном километре.
Почти весь отрыв дня был пойман, когда при прохождении Редута начались атаки из пелотона. Серхио Энао (Sky) атаковал одним из первых, на его рывок ответил Роман Кройцигер (Orica-Scott) и другие гонщики. Энао атаковал ещё раз, и в итоге от пелотона отъехали 9 человек. Но пелотон не отпустил их. За 10 км до финиша Тим Велленс (Lotto Soudal) попытался в одиночку уехать от группы, продержался несколько километров, но затем был поглощён группой. За 6,1 км на спуске с Сан-Николя в одиночку атаковал гонщик команды Cannondale-Drapac Давиде Формоло. За 3 км до финиша он набрал 9 секунд преимущества, но не смог сопротивляться атакам из группы.
Дэн Мартин (Quick Step) попытался предвосхитить соперников, атаковав на финальном километре, он создал просвет, но ускорение Алехандро Вальверде не оставила ирландскому гонщику шансов. Вальверде догнал и с лёгкостью обошёл Мартина, взяв 4-ю победу в карьере.
Дэн Мартин финишировал 2-м, а Михал Квятковски (Sky) замкнул тройку призёров старейшей классики.
Благодаря победе Алехандро Вальверде получает 500 очков и поднимается на 2 строчку в индивидуальном рейтинге Мирового Тура с 1995 очками.
Результаты Льеж-Бастонь-Льеж-2017
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