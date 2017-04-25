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Алехандро Вальверде – победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2017

Четвёртая победа Алехандро Вальверде на Льеж-Бастонь-Льеж

 

 

  36-летний испанский гонщик команды Movistar Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) одержал четвёртую в карьере победу на классике – Монументе велоспорта Льеж-Бастонь-Льеж.

 

  Перед стартом классики гонщики минутой молчания почтили память погибшего вчера итальянского велогонщика Микеле Скарпони. Алехандро Вальверде перед стартом Льеж-Бастонь-Льеж сказал, что в случае победы перечислит призовые деньги семье Микеле Скарпони.

 

Алехандро Вальверде – победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2017

 

  Решающие события на Льеж-Бастонь-Льеж, несмотря на многочисленные попытки создать отрыв и одиночные атаки решился на финальном километре.

 

  Почти весь отрыв дня был пойман, когда при прохождении Редута начались атаки из пелотона. Серхио Энао (Sky) атаковал одним из первых, на его рывок ответил Роман Кройцигер (Orica-Scott) и другие гонщики. Энао атаковал ещё раз, и в итоге от пелотона отъехали 9 человек. Но пелотон не отпустил их. За 10 км до финиша Тим Велленс (Lotto Soudal) попытался в одиночку уехать от группы, продержался несколько километров, но затем был поглощён группой. За 6,1 км на спуске с Сан-Николя в одиночку атаковал гонщик команды Cannondale-Drapac  Давиде Формоло. За 3 км до финиша он набрал 9 секунд преимущества, но не смог сопротивляться атакам из группы.

 

  Дэн Мартин (Quick Step) попытался предвосхитить соперников, атаковав на финальном километре, он создал просвет, но ускорение Алехандро Вальверде не оставила ирландскому гонщику шансов. Вальверде догнал и с лёгкостью обошёл Мартина, взяв 4-ю победу в карьере.

 

Алехандро Вальверде – победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2017

 

Дэн Мартин финишировал 2-м,  а Михал Квятковски (Sky) замкнул тройку призёров старейшей классики.

 

 Благодаря победе Алехандро Вальверде получает 500 очков и поднимается на 2 строчку в индивидуальном рейтинге Мирового Тура с 1995 очками.

 

Результаты Льеж-Бастонь-Льеж-2017

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    LBL...PostScriptum:
    Начало трансляции от Курдюкова лично у меня даже вызвало скупую мужскую слезу. Было слышно (и даже видно) как он хотел выплеснуть это из себя, что бы до всех донести горе и трагедию ситуации, а рамки прямого эфира еле-ели сдерживали эго. Такой крик души от само собй эмоционального Сергея тоже нам запомнится в этом году.

  • enigma
    Трагическая гибель Микеле Скар ... (89)
    enigma-Фото

    рекострукция дтп:

    http://video.corriere.it/incidente-scarponi-ecco-cosa-accaduto-un-minuto/a227bb
    e8-2781-11e7-b1fd-6ac3feee71e3

     

    фото с места дтп:

    http://www.corrieredellosport.it/foto/altri-sport/ciclismo/2017/04/22-24698677/
    scarponi_le_immagini_del_luogo_dellincidente/#7

     

    http://www.leggo.it/news/italia/morto_michele_scarponi_incidente_mentre_si_alle
    na_aveva_37_anni-2395638.html



     

    реконструкция



    [quote=enigma]рекострукция дтп:
    http://video.corriere.it/incidente-scarponi-ecco-cosa-accaduto-un-minuto/a227bb
    e8-2781-11e7-b1fd-6ac3feee71e3
     
    фото с места дтп:
    http://www.corrieredellosport.it/foto/altri-sport/ciclismo/2017/04/22-24698677/
    scarponi_le_immagini_del_luogo_dellincidente/#7
     
    http://www.leggo.it/news/italia/morto_michele_scarponi_incidente_mentre_si_alle
    na_aveva_37_anni-2395638.html


     



    [quote=enigma]рекострукция дтп:
    http://video.corriere.it/incidente-scarponi-ecco-cosa-accaduto-un-minuto/a227bb
    e8-2781-11e7-b1fd-6ac3feee71e3
     
    фото с места дтп:
    http://www.corrieredellosport.it/foto/altri-sport/ciclismo/2017/04/22-24698677/
    scarponi_le_immagini_del_luogo_dellincidente/#7
     
    http://www.leggo.it/news/italia/morto_michele_scarponi_incidente_mentre_si_alle
    na_aveva_37_anni-2395638.html


     

  • Student
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (15)
    Student-Фото
    Жалко Мартина, чего-то не хватает. Везения что ли.
  • Ser Gio
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (15)
    Ser Gio-Фото
    На мой взгляд ключевым преимуществом Алехандро есть наличие хорошего спринта в конце. Соответственно не обязательно идти в атаку из последних сил, так как можно расчитывать на кусок на финише, что мы видели на этой неделе. Дэниел по-этому и должен что-то изобретать чтоб спутать карты соперникам, так как спринта не имеет. На Ломбардии пару лет назад удалось обхитрить всех, будем ждать еще таких атак.
  • EL-Fenomeno
    Трагическая гибель Микеле Скар ... (89)
    EL-Fenomeno-Фото

    Место (дорога) где трагически погиб М.Скрапони (г.Филоттрано)

    https://www.youtube.com/watch?v=BZ15poIGzBc

    Кто понимает итальянский узнает из видео больше.

    Как уведомил А.Винокуров (из трансляции ЛБЛ) похорон состотся во вторник. Майка команды АСТАНА будет при нём.

    https://www.youtube.com/watch?v=niclxty0SAE

  • EL-Fenomeno
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да уж, перефразируя одну знаменитую цитату (футбольную) можно сказать, что соревнуются все, а побеждает Вальверде! Мур на финише, тягун, какая разница ТОПовый фаворит просто делает свою работу и получает удовольствие, просто заточен на таике гонки (и победы).

    Ну а Д.Мартину нужно уже что-то явно решать: либо не стартовать в тех гонках, где гоняется Алехандро, либо "отстегнуть Алексу на лапу" чтобы тот хотя бы 1 раз пустил его на 1 место)) Шутка конечно, но ситуация ФВ повторят ситуацию ЛБЛ. И атакуй ты позднее (как на ФВ) либо заранее (как сегодня на ЛБЛ), ДЭН, ты всё-равно будешь обречён, так как Вальвереде "сделает" тебя при любых раскладах. Честно говоря Мартина искренне жаль..столько гонок и уже даже лет одни и теже грабли на одних и тех же гонках от одного и того же человека...карма, чес.слово help

    P.S.

    Ну а мы (с Бьйорном) почти угадали призовой подиум))

    Цитата: EL-Fenomeno

    Цитата: Bjoern
    Вальверде, Альбазини, Квятковски

    Раз так, тогда: Алекс (1), Руи/Дэн (2) Михал/Серхио (3)
    "тёмная лошадка"...собственной персоной ГВА!

    хотя "тёмной" такой мог стать Д.Формоло

  • EL-Fenomeno
    Велокоманда Astana скорбит о г ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Anna P.
    В Фейсбуке Курдюкова совершенно вынимающий душу пост на английском, может быть уже есть и на русском.
    Очень сильно написано, прочтите.

    В начале трансляции ЛБЛ он просто выдал крик души; было слышно как волновался в прямом эфире, даже слова с трудом подбирал

  • Саня
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (15)
    Саня-Фото
    Цитата: error
    Вот чо значит нет Пурито. Хорьхе совсем берега потерял. 
    Шутка. Классическая победа без шансов остальным.
    ?

    Цитата: error
    Вот чо значит нет Пурито. Хорьхе совсем берега потерял. 
    Шутка. Классическая победа без шансов остальным.
    Извиняюсь, полностью согласен, и :)
  • error
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (15)
    error-Фото

    Вот чо значит нет Пурито. Хорьхе совсем берега потерял. 

    Шутка. Классическая победа без шансов остальным.

  • Cyrill
    Тур Хорватии-2017. Этап 6 (4)
    Cyrill-Фото

    Сейчас гонщик с самой железобетонной психикой возьмёт двухнедельный горный тренировочный блок, первые несколько дней будет вкатываться на Джиро - может даже проиграть минуту-две у себя на Сицилии, но финал Джиро будет один - он или индеец...вот в чём вопрос....

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
6 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
7 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
8 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
9 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 841
10 Порт Р. (Aus) (BMC) 812

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