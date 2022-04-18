Тадей Погачар о Флеш Валлонь-2022

Тадей Погачар готов к старту на Льеж-Бастонь-Льеж-2022

Тадею Погачару (UAE Team Emirates) не удалось улучшить результат на Флеш Валлонь, где выступил в третий раз в карьере и в этом году занял 12-е место. 23-летний словенский гонщик в этом году уже стал победителем классики Страде Бьянке и остался в шаге от подиума на Туре Фландрии.

Он не считает, что причина такого результата в слабости выступления на Флеш Валлонь-2022, и не думает, что небольшое разочарование помешает защищать титул победителя Льеж-Бастонь-Льеж-2021 в воскресенье, 24 апреля.

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Тадей Погачар: «Я не считаю, что выступил слабо или что-то подобное. Это просто однодневная гонка. Такое случается. Иногда у тебя бывает не лучший день, а иногда можешь сделать что-то знаменательное. Не считаю это слабостью…

Если подумать, два года назад я тоже финишировал девятым, финиш был в таком же стиле, как сегодня. А потом в финале Льеж я отобрался в первую группу. Так что я полностью мотивирован на воскресенье.

Сегодня была трудная гонка, тяжёлый финал, я сделал максимум. Давил до предела, вышел в первый ряд. Я доволен, что был здесь, что смог проехать. Потом по мне ударила молочная кислота, я еле пересёк финишную черту, но всё в порядке.

Мне нравится эта гонка. Прекрасная гонка и очень трудная. В этом году они изменили маршрут, он был очень тяжёлым. С нетерпением жду воскресенья».