Тадей Погачар о Флеш Валлонь-2022

- Категория:
- VeloNEWS / VeloNAME |
- Дата:
- Сегодня, 01:06
Тадей Погачар готов к старту на Льеж-Бастонь-Льеж-2022
Тадею Погачару (UAE Team Emirates) не удалось улучшить результат на Флеш Валлонь, где выступил в третий раз в карьере и в этом году занял 12-е место. 23-летний словенский гонщик в этом году уже стал победителем классики Страде Бьянке и остался в шаге от подиума на Туре Фландрии.
Он не считает, что причина такого результата в слабости выступления на Флеш Валлонь-2022, и не думает, что небольшое разочарование помешает защищать титул победителя Льеж-Бастонь-Льеж-2021 в воскресенье, 24 апреля.
Photo ©A.S.O. / Gautier Demouveaux
Тадей Погачар: «Я не считаю, что выступил слабо или что-то подобное. Это просто однодневная гонка. Такое случается. Иногда у тебя бывает не лучший день, а иногда можешь сделать что-то знаменательное. Не считаю это слабостью…
Если подумать, два года назад я тоже финишировал девятым, финиш был в таком же стиле, как сегодня. А потом в финале Льеж я отобрался в первую группу. Так что я полностью мотивирован на воскресенье.
Сегодня была трудная гонка, тяжёлый финал, я сделал максимум. Давил до предела, вышел в первый ряд. Я доволен, что был здесь, что смог проехать. Потом по мне ударила молочная кислота, я еле пересёк финишную черту, но всё в порядке.
Мне нравится эта гонка. Прекрасная гонка и очень трудная. В этом году они изменили маршрут, он был очень тяжёлым. С нетерпением жду воскресенья».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (93)