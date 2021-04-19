Велокоманда UAE Team Emirates надеется стартовать на Льеж-Бастонь-Льеж-2021

Велокоманда UAE Team Emirates надеется стартовать на Liege-Bastogne-Liege-2021

Велокоманда UAE Team Emirates надеется принять участие в классике – Монументе велоспорта Льеж-Бастонь-Льеж-2021. «Если в пятницу у всех будут негативные тесты, мы сможем стартовать. Это тот же самый тест, который полагается делать всем командам за 3 дня до велогонки», - сообщил пресс-секретарь команды в интервью Cyclingnews.

По требованию Федерации велоспорта Бельгии команда не смогла принять участие в классике Флеш Валлонь-2021 из-за двух положительных тестов на Covid-19, несмотря на то, что все следующие тесты были отрицательными.

Tuttobici сообщает, что положительный результат показали тесты на Covid-19 у Диего Улисси и менеджера команды Мауро Джанетти (Mauro Gianetti). Они прошли дополнительное тестирование, результаты тестов на антиген и ПЦР-тест были негативными. Но, несмотря на это, команду не пустили на старт Флеш Валлонь-2021 в качестве меры предосторожности.

Cyclingnews сообщает, что Диего Улисси не был вакцинирован зимой в тренировочном лагере, так как проходил лечение от миокардита.

По словам исполнительного директора команды UAE Team Emirates Андреа Агостини (Andrea Agostini), медицинский протокол Бельгии требует сложной процедуры подтверждения через специальную лабораторию любой ошибочной положительной пробы на Covid-19.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что в составе UAE Team Emirates на Льеж-Бастонь-Льеж не будет Диего Улисси. В классике Монументе должны принять участие Тадей Погачар, Марк Хирши, Брэндон Макналти, Давиде Формоло, Давид Де ла Крус, Руй Кошта и Вегард Стаке Ланген.