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Велокоманда UAE Team Emirates надеется стартовать на Льеж-Бастонь-Льеж-2021

Велокоманда UAE Team Emirates надеется стартовать на Liege-Bastogne-Liege-2021

 

 

Велокоманда UAE Team Emirates надеется стартовать на Льеж-Бастонь-Льеж-2021  Велокоманда UAE Team Emirates надеется принять участие в классике – Монументе велоспорта Льеж-Бастонь-Льеж-2021. «Если в пятницу у всех будут негативные тесты, мы сможем стартовать. Это тот  же самый тест, который полагается делать всем командам за 3 дня до велогонки», - сообщил пресс-секретарь команды в интервью Cyclingnews.

 

  По требованию Федерации велоспорта Бельгии команда не смогла принять участие в классике Флеш Валлонь-2021 из-за двух положительных тестов на Covid-19, несмотря на то, что все следующие тесты были отрицательными.

 

  Tuttobici сообщает, что положительный результат показали тесты на Covid-19 у Диего Улисси и менеджера команды Мауро Джанетти (Mauro Gianetti). Они прошли дополнительное тестирование, результаты тестов на антиген и ПЦР-тест были негативными. Но, несмотря на это, команду не пустили на старт Флеш Валлонь-2021 в качестве меры предосторожности.

 

Cyclingnews сообщает, что Диего Улисси не был вакцинирован зимой в тренировочном лагере, так как проходил лечение от миокардита.

 

 По словам исполнительного директора команды UAE Team Emirates Андреа Агостини (Andrea Agostini), медицинский протокол Бельгии требует сложной процедуры подтверждения через специальную лабораторию любой ошибочной положительной пробы на Covid-19.

 

  La Gazzetta dello Sport сообщает, что в составе UAE Team Emirates на Льеж-Бастонь-Льеж не будет Диего Улисси. В классике Монументе должны принять участие Тадей Погачар, Марк Хирши, Брэндон Макналти, Давиде Формоло, Давид Де ла Крус, Руй Кошта и Вегард Стаке Ланген.

 

 

 

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Теги к статье: UAE Team Emirates Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege Монумент велоспорта классика Мирового тура

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Жулиан Алафилипп - трёхкратн ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    А кто знает почему или из-за чего пелотон в этом году на ФВ стартовал из какой то баскетбольной/волейбольной арены !? Впервые такой СТАРТ гонки увидел, но смотрелось довольно таки прикольно, когда в узеньком коридоре велогонщики выстроились змейкой)

    Цитата: reforg34
    Браво Вальверде! Финишировать в тройке, дорогого стоит. Напомню, у него побед в этой гонке 5(больше чем у Алафилиппа) и куча призовых мест.

    Не факт, что Балаверде был бы на подиуме если б команда ОАЭ не снялась полным составом из-за КОВИДа. Не думаю что Хирши, но Погачар точно зацепил бы подиум, а может даже и победу.

    Кстати, Анька ван дер Брегген выиграла в эту среду свою 8-ю (!) Флэш-Валлонь ПОДРЯД, вот кто настоящий король ФВ, т.е. королева king

     P.S.

    Ещё раз возвращаясь к финишу АМСТЕЛА-2021.

    Тут вот статья, где разбирают "бросок на линию" ВВА и ТП, ну и я так понял, что вывод они сделали следующий: из-за неправильной расстановки/установки камеры на финише Воуту Ван Арту отдали/присудили победу, под_итожили после всех разбирательств и "расследований" там (на сайте) - вот (с картинками):

    Did Wout Really Win Amstel? The Evidence

  • Sezar
    Флеш Валлонь-2021. Результаты (27)
    Sezar-Фото

    Марко Бреннер младше Пидкока (и Вансевенана) на 3 года))

  • velodoctor
    Тур Альп-2021. Этап 4 (10)
    velodoctor-Фото

    Снова хороший этап, развалили пелотон, видно кто чего стоит сейчас. Надеюсь так же на джиро будет, без супер поездов всяких. 

  • Ice
    Жулиан Алафилипп - трёхкратн ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: reforg34
    Браво Вальверде! Финишировать в тройке, дорогого стоит. Напомню, у него побед в этой гонке 5(больше чем у Алафилиппа) и куча призовых мест. В своей оптимальной форме, Вальверде оставил бы далеко позади Алафилиппа.

    Ну дык, а Алафилипп в идеальной форме ехал бы еще быстрее)

  • Astanaforever
    Тур Альп-2021. Этап 4 (10)
    Astanaforever-Фото
    Помяним сегодня отличного гонщика команды Astana и классного парня Микеле Скарпони. Не удалось в честь него принести победу Саше Власову. Но ничего. Все победы впереди.
  • Freejazz
    Тур Альп-2021. Этап 4 (10)
    Freejazz-Фото
    Там без повреждений. Упал он очень аккуратно. Только время потерял на торможении и разгоне.
  • salomon
    Тур Альп-2021. Этап 4 (10)
    salomon-Фото
    Цитата: close2you
    А с Сиваковым что случилось ?
    К сожалению, последствия вчерашнего падения.
  • Gerasim
    Тур Альп-2021. Этап 4 (10)
    Gerasim-Фото
    Вчера упал... сегодня плохо себя чувствовал после падения
  • close2you
    Тур Альп-2021. Этап 4 (10)
    close2you-Фото
    А с Сиваковым что случилось ?
  • Gerasim
    Тур Альп-2021. Этап 4 (10)
    Gerasim-Фото
    Этап понравился, Власов молодец. Пашу жалко

    Цитата: Gottliche_Recht
    Что с Мартином? Жив, здоров?
    Доехал, но много проиграл. Надеюсь без сильных повреждений

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 5016
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3823
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2556
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1848
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
8 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1677
9 Сенешаль Ф. (Fra) (DQT) 1560
10 Власов А. (Rus) (AST) 1509

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