Ваут Пулс вынужден пропустить Арденнские классики

Ваут Пулс не сможет защитить титул победителя Льеж-Бастонь-Льеж и пропускает Арденнские классики из-за травмы

Ваут Пулс (Wout Poels), победитель Льеж-Бастонь-Льеж прошлого года, объявил, что не сможет защитить свой титул, так как вынужден пропустить Арденнские классики из-за травмы колена. 29-летний голландский гонщик команды Sky не принимает участие в гонках с Вуэльты Андалусии, где занял 4-е место в общем зачёте.

Из-за травмы колена он пропустил гонку Париж-Ницца-2017, восстановление идёт хорошо, но Ваут Пулс не хочет спешить с возвращением в гонки, он считает, что сможет принять участие в Туре Романдии.

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Ваут Пулс: «У меня проблемы с правым коленом, оно болит, когда еду на велосипеде. Все знают, что необходимо провести определённое количество работы, чтобы быть в наилучшей форме на Арденнских классиках. Если не накатало часов, то не сможешь проехать более чем 250-километровую Льеж-Бастонь-Льеж.

Я очень хорошо поработал зимой, начал сезон тоже отлично, поэтому так расстраивает, что я не могу проехать гонки, где так хотел участвовать.

Лишь на прошлой неделе я впервые хорошо потренировался, впервые без перерыва тренировка длилась несколько часов.

Сейчас чувствую себя нормально, надеюсь, если эта неделя продолжится, как предыдущая, я смогу подойти к Туру Романдии конкурентоспособным и поддержать команду.

Затем мне надо будет поехать в тренировочный лагерь на высоте, чтобы подготовиться к Тур де Франс. Думаю, команда хочет видеть меня на Туре, так что я должен много работать ради этого, чтобы поехать и поддержать Криса (Фрума).

В планах проехать Тур де Франс, а потом Вуэльту Испании, хотя очень тяжело ехать два Гран-тура подряд. Но сейчас у меня был период отдыха. Так что, возможно, это и неплохо для Вуэльты Испании. Я смогу быть более свежим после этого долгого перерыва».