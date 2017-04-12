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Ваут Пулс вынужден пропустить Арденнские классики

Ваут Пулс не сможет защитить титул победителя Льеж-Бастонь-Льеж и пропускает Арденнские классики из-за травмы

 

 

  Ваут Пулс (Wout Poels), победитель Льеж-Бастонь-Льеж прошлого года, объявил, что не сможет защитить свой титул, так как вынужден пропустить Арденнские классики из-за травмы колена. 29-летний голландский гонщик команды Sky не принимает участие в гонках с Вуэльты Андалусии, где занял 4-е место в общем зачёте.

 

  Из-за травмы колена он пропустил гонку Париж-Ницца-2017, восстановление идёт хорошо, но Ваут Пулс не хочет спешить с возвращением в гонки, он считает, что сможет принять участие в Туре Романдии.

 

 Photo © Team Sky

 

  Ваут Пулс: «У меня  проблемы с правым коленом, оно болит, когда еду на велосипеде. Все знают, что необходимо провести определённое количество работы, чтобы быть в наилучшей форме на Арденнских классиках. Если не накатало часов, то не сможешь проехать более чем 250-километровую Льеж-Бастонь-Льеж.

 

  Я очень хорошо поработал зимой, начал сезон тоже отлично, поэтому так расстраивает, что я не могу проехать гонки, где так хотел участвовать.

Лишь на прошлой неделе я впервые хорошо потренировался, впервые без перерыва тренировка длилась несколько часов.

Сейчас чувствую себя нормально, надеюсь, если эта неделя продолжится, как предыдущая, я смогу подойти к Туру Романдии конкурентоспособным и поддержать команду.

 

  Затем мне надо будет поехать в тренировочный лагерь на высоте, чтобы подготовиться к Тур де Франс. Думаю, команда хочет видеть меня на Туре, так что я должен много работать ради этого, чтобы поехать и поддержать Криса (Фрума).

 

  В планах проехать Тур де Франс, а потом Вуэльту Испании, хотя очень тяжело ехать два Гран-тура подряд. Но сейчас у меня был период отдыха. Так что, возможно, это и неплохо для Вуэльты Испании. Я смогу быть более свежим после этого долгого перерыва».

 

 

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Теги к статье: Ваут Пулс Sky Арденнские классики

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Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Микеле Скарпони будет лидером ... (6)
    старт-шоссе 82-Фото

    Скарпони на Джиро еще как то можно понять, но Фульсанг на Франсе это с призрачными шансами в первую десятку. А с Лопесом что-то темнят.

  • Stack
    Жулиан Алафилипп пропускает Ар ... (6)
    Stack-Фото
    На Амстел в заявке есть.
    На Флэш Валонь и ЛБЛ пока составов не анонсировали, но должен участвовать как минимум еще в одной из.
  • Адриен
    Микеле Скарпони будет лидером ... (6)
    Адриен-Фото

    Вхождение Скарпони в десятку лучших - учитывая, КТО будет биться за первенство на Джиро - можно будет считать огромным успехом. В пятерку - ПОДВИГОМ... Вообще, складывается впечатление, что "Астана" в этом сезоне  выступает руководствуясь олимпийским принципом - "Главное не победа, а присутствие" ...

  • Marmota Bianchi
    Жулиан Алафилипп пропускает Ар ... (6)
    Marmota Bianchi-Фото
    Цитата: vitali
    Да, очень жаль. Жильберу становится на одного серьезного соперника легче. 
    Интересно, а чудо-гонщик Вальверде на арденнах стартует. Он-то разошелся в этом году не на шутку...
    Да, на Вальверде интересно будет посмотреть, похду в этом году выигрывает каждую гонку на которой стартует
  • vitali
    Жулиан Алафилипп пропускает Ар ... (6)
    vitali-Фото

    Да, очень жаль. Жильберу становится на одного серьезного соперника легче. 

    Интересно, а чудо-гонщик Вальверде на арденнах стартует. Он-то разошелся в этом году не на шутку...

  • Николай Степаныч
    Жулиан Алафилипп пропускает Ар ... (6)
    Николай Степаныч-Фото
    Потеря потерь... Не в этот год Жулиан выиграет свои первые Арденны.
  • Marmota Bianchi
    Микеле Скарпони будет лидером ... (6)
    Marmota Bianchi-Фото
    Ну я тоже не знаю насчет Скарпы...крутой гонец но увы...
  • Bjoern
    Жулиан Алафилипп пропускает Ар ... (6)
    Bjoern-Фото

    Какой подарок для Жильбера и Мартина. Трехглавый дракон лишился одной головы

  • Marmota Bianchi
    Жулиан Алафилипп пропускает Ар ... (6)
    Marmota Bianchi-Фото
    Очень жаль, наверное увидим его на ТдФ, а на Арденны ФилЖил и Дэн Мартин получается...
  • LMan
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (55)
    LMan-Фото
    Саган проколол колесо за 72,4 км до финиша, взял запасное с нейтрального мотоцикла "mavic", это нейтральное колесо видно за 70,3 км до финиша, и потом Саган ошибся, когда не поменял это нейтральное колесо на родное как минимум в трех зонах передачи питания и возможных замен колёс, почти не теряя времени. Нейтрального колеса хватило только на 40 километров. И команда не додумалась дать совет Сагану сменить нейтральное колесо. Вторая возможная ошибка, это ошибка скорее командная, когда после прокола колеса у Сагана за 72,4 км до финиша, надо было оставлять Боднара пасти Осса и Стейвена. "Bora" практически подарила "BMC" тактическое преимущество.

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