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Матье ван дер Пул: «Даже если бы закрыл просвет за Стёйвеном, тоже проиграл бы»

Матье ван дер Пул занял 5-е место на Милан-Сан-Ремо-2021

 

Матье ван дер Пул: «Даже если бы закрыл просвет за Стёйвеном, тоже проиграл бы»

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Alpozzi

 

  26-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пул финишировал 5-м на классике Милан-Сан-Ремо-2021. Он улучшил свой результат прошлого года, когда занял 13-е место, но не повторил успех Страде Бьянке этого года. Хотя Матье ван дер Пул отреагировал на атаки на Поджио, но за 2 км до финиша не ответил на решающий рывок победителя классики Яспера Стёйвена (Trek-Segafredo). В интервью после Милан-Сан-Ремо-2021 Матье ван дер Пул сказал, что если бы попытался закрыть просвет за Стёйвеном, то всё равно бы проиграл.

 

  Матье ван дер Пул: «На Поджио находился там, где и предполагал быть. Смог последовать за атакующими Жулианом Алафилиппом и Ваутом ван Артом. Там всё было в порядке. Но, думаю, атаки пошли поздновато и на слишком лёгком отрезке Поджио. Потом собралась довольно большая группа, а когда ребята второй группы подъезжают, и из неё кто-то атакует на большой скорости, отреагировать очень сложно.

 

  Если бы я попытался закрыть просвет (за Яспером Стёйвеном), то тоже бы проиграл. Думаю, Яспер выбрал верный момент и был достаточно силён, чтобы удержаться до финиша. Это делает его заслуженным победителем.

 

  Как уже не раз говорилось, здесь очень трудно одержать победу. На Поджио сложно создать просвет, потому что там все едут на высокой скорости, и уехать в одиночку непросто. Потом гонка технически сложная в конце».

 

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Милан - Сан-Ремо Milano-Sanremo классика Монумент велоспорта гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Pi-man
    Петер Саган третий год подряд ... (2)
    Pi-man-Фото
    Надо всегда ставить большие цели! ;)
  • Sezar
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (46)
    Sezar-Фото

    В общем, Тиррено решила исход МС

  • Sezar
    Патрик Лефевр: «Bora предложил ... (6)
    Sezar-Фото

    Ремко хочет выиграть все, а это значит, что ему нужен Лефевр. И каким-то толковым контрактом его не заманишь. Разменивать медали и достижения на деньги, как известные личности он не захочет. Не мелкого пошиба парень. Ему надо сразу все, а деньги к этому всему и прилагаются.

  • RVL
    Петер Саган третий год подряд ... (2)
    RVL-Фото

    ну ты Петя и наглец!

    В такой своей форме да если бы ещё и победил??!!)))

     

  • motte
    Патрик Лефевр: «Bora предложил ... (6)
    motte-Фото
    Бельгию не выкупить ибо экономика велика, для сравнения, экономика периода распада СССР была сравнима с экономикой Бельгии, я вот иное хочу сказать, сомнения у меня по ремко есть, вот почему, не знаю, но есть, да, молод, этот сезон может и не светанет ему после травмы но... Что то гложет меня.
  • Camel
    Патрик Лефевр: «Bora предложил ... (6)
    Camel-Фото
    Думаю, Лефевр лжёт, говоря о том, что ему предложили выкупить команду из-за Эвенпула. За значительно меньшую сумму можно выкупить контракт Эвенпула вместе со всей Бельгией. Это просто неудачная попытка рекламировать себя непревзойденным менеджером. Если Эвенпулу предложат толковый контракт, он и думать не будет, невзирая на то, что Лефевр называет гонщиков "своими". Тем более, что Эвенпул всё ещё слушается родителей.
  • Byfoto
    Яспер Стёйвен - победитель кла ... (3)
    Byfoto-Фото
    ???

    !!!!!!!!!!)
  • error
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (46)
    error-Фото
    я еще про то, что рвануть должен был кто то не из бигов, что бы отпустили. И это должен был быть не Нибс.
    А у квиков все биги)
  • BlAr
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (46)
    BlAr-Фото

    Победил самый хитрый, в хорошем смысле этого слова.

  • BlAr
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (46)
    BlAr-Фото
    Мысль в том, что без помощников, готовых закрыть отрыв, топ-фавориты очень часто пасут друг друга, при этом зевают атаки других и после этого не могут решить, кому же возглавить погоню - и остаются без шансов на победу.
    Собственно, единственный способ для топов не доводить ситуацию до патовой - реагировать на абсолютно все атаки из лидирующей группы. А лучше всего - отъехать самому, но это не всегда получается!

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