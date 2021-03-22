Матье ван дер Пул: «Даже если бы закрыл просвет за Стёйвеном, тоже проиграл бы»

Матье ван дер Пул занял 5-е место на Милан-Сан-Ремо-2021

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26-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пул финишировал 5-м на классике Милан-Сан-Ремо-2021. Он улучшил свой результат прошлого года, когда занял 13-е место, но не повторил успех Страде Бьянке этого года. Хотя Матье ван дер Пул отреагировал на атаки на Поджио, но за 2 км до финиша не ответил на решающий рывок победителя классики Яспера Стёйвена (Trek-Segafredo). В интервью после Милан-Сан-Ремо-2021 Матье ван дер Пул сказал, что если бы попытался закрыть просвет за Стёйвеном, то всё равно бы проиграл.

Матье ван дер Пул: «На Поджио находился там, где и предполагал быть. Смог последовать за атакующими Жулианом Алафилиппом и Ваутом ван Артом. Там всё было в порядке. Но, думаю, атаки пошли поздновато и на слишком лёгком отрезке Поджио. Потом собралась довольно большая группа, а когда ребята второй группы подъезжают, и из неё кто-то атакует на большой скорости, отреагировать очень сложно.

Если бы я попытался закрыть просвет (за Яспером Стёйвеном), то тоже бы проиграл. Думаю, Яспер выбрал верный момент и был достаточно силён, чтобы удержаться до финиша. Это делает его заслуженным победителем.

Как уже не раз говорилось, здесь очень трудно одержать победу. На Поджио сложно создать просвет, потому что там все едут на высокой скорости, и уехать в одиночку непросто. Потом гонка технически сложная в конце».