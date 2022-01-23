Ваут ван Арт начнёт сезон с классики “Omloop Het Nieuwsblad” и поедет гонку "Париж-Ницца"-2022

Ваут ван Арт и спортивный директор команды Jumbo-Visma о подходе к весенним классикам и гонкам начала сезона



Команда Jumbo-Visma с подписанием Кристофа Лапорта, Тоса Ван дер Санде и Тиша Беноота укрепила группу на классики, а лидер этой группы – Ваут ван Арт объявил, что собирается по новому подходить к весенним гонкам. О стратегии команды Jumbo-Visma на сезон весенних классик 27-летний бельгийский гонщик и его спортивный директор Мерейн Зееман рассказали во время пресс-конференции, которая проходила в тренировочном лагере команды Jumbo-Visma.

Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Думаю, мы будем бороться за победы на классиках, во всяком случае, у нас такая цель. Эти ребята (Кристоф Лапорт, Тос ван дер Санде, Тиш Беноот) уже добились признания.

Кристоф показал, как далеко он может продвинуться на классиках. Думаю, он стал одним из сюрпризов 2021 года. Мы долго с ним говорили, анализировали его данные, обсуждали его амбиции. Многое можно улучшить, особенно в плане выступления.

Мы многое обсудили с Тишем. Мы очень рады, что он пришёл в нашу команду, использовали важную для нас возможность и подписали его. Он много лет был одним из лучших в мире на классиках и Гранд-турах.

Тос, помимо факта, что он был активен в финалах таких гонок как Амстел Голд Рэйс и Дварс доор Фландерен, поразил нас тем, какой он блестящий гонщик. Он отлично выбирает позиции и читает гонку. Он усилит нашу группу на классиках».

Ваут ван Арт в 2020 году выиграл первый в карьере Монумент велоспорта - классику Милан-Сан-Ремо, а в 2021 году занял на этой гонке 3-е место, выиграл Страде Бьянке-2020, в том же сезоне стал призёром Тура Фландрии. В 2021 году Ваут ван Арт прибавил к своему списку достижений победы на Гент-Вевельгем и Амстел Голд Рэйс, вошёл в десятку сильнейших на Париж-Рубэ.

Сезон 2022 года Ваут ван Арт собирается начать на классике Omloop Het Nieuwsblad, но подчеркнул, что она станет скорее подготовкой к более поздним целям сезона.

Ваут ван Арт: «В прошлую весеннюю кампанию я рано набрал хорошую форму, но потом она пошла на спад. Мне надо было больше времени для восстановления между гонками. Поэтому я решил не участвовать в чемпионате мира по велокроссу и Страде Бьянке. Впервые переключусь с Тиррено-Адриатико на Париж-Ниццу.

«Ниусблад» будет моей первой гонкой в сезоне, так что стартовать на ней в хорошей форме будет довольно сложно.

Между самой протяжённой из классик и 200-километровыми гонками большая разница. Спринт на гонках с большой протяжённостью менее взрывной, там важнее бороться, выкладываясь изо всех сил. Поэтому получаются удивительные результаты, когда ожидают, что выиграет тот, кто теоретически более быстрый. Но фактически всё заканчивается по-другому».

На вопрос, не поможет ли участие в гонке Париж-Ницца-2022 с Приможем Рогличем найти стратегию для Тур де Франс-2022, где Роглич будет бороться за жёлтую, а Ван Арт за зелёную майку, бельгийский гонщик ответил:

«Я не слишком горю желанием бороться за очковую майку на Париж-Ницце, было бы глупо ехать за ней только для того, чтобы проверить, насколько слаженно работает команда. Но мы в то же время хотим точно просчитать, насколько справимся с этой задачей на Тур де Франс, где попробуем бороться за две цели.

В любом случае, в прошлом я показал, что могу одновременно и преследовать собственные цели, и работать на лидеров команды».

Ваут ван Арт также подчеркнул, что не только он сам, но и команда Jumbo-Visma в этом сезоне будет по-новому готовиться к классикам, используя тот же подход, что и при подготовке к Тур де Франс:

«Например, в этом году мы уже провели разведку нескольких гонок. Теперь мы гораздо больше заботимся об использовании другого оборудования. Мы уже обсуждали стратегии и возможные разные исходы гонок, чтобы улучшить командный настрой.

В прошлом году относились к классикам так: «В программе такая-то гонка, на которую поедут эти ребята». И мы впервые встречались в день гонки. Это хотим улучшить в 2022 году».