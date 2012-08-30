Дилан Груневеген переходит в велокоманду BikeExchange-Jayco

Дилан Груневеген расторг контракт с велокомандой Jumbo-Visma по взаимному соглашению

Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) по взаимному соглашению досрочно расторг контракт с велокомандой Jumbo-Visma, где выступал последние шесть лет, и переходит в австралийскую велокоманду BikeExchange-Jayco. 28-летний нидерландский спринтер подписал с командой BikeExchange трёхлетний контракт.

За свою карьеру Дилан Груневеген одержал 56 побед, включая победы в спринте на этапах Тур де Франс, три этапа на гонке Париж-Ницца, классику Кюрне-Брюссель-Кюрне.

Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: «Хорошо понимаем желание Дилана выступать на крупнейших велогонках. С ним у нас всегда были прекрасные взаимоотношения. Поэтому мы не сопротивлялись его желанию перейти в другую команду. С другой стороны, жаль, потому что Дилан – великолепный гонщик и прекрасный человек. Искренне надеюсь, что он снова добьётся успехов и поднимется на высшие ступени подиумов».

Брент Коупленд, генеральный менеджер команды BikeExchange: «Когда появилась возможность присоединения Дилана к команде BikeExchange-Jayco, мы без колебаний ею воспользовались. С большой радостью принимаем в команду гонщика высшего класса, который идеально впишется в наш состав. Я хочу поблагодарить Ричарда Плюгге и команду Jumbo-Visma за то, что облегчили процесс перехода для всех сторон, подойдя к решению вопроса конструктивно.

Дилан не нуждается в особом представлении, все в пелотоне знают и его, и о его потенциале спринтера, а также о том, что он великолепный командный игрок. Мы уверены, что он прекрасно адаптируется в нашей команде. Владелец нашей команды Джерри Райан поддерживал нас в течение всего процесса переговоров, чтобы обеспечить присутствие такого сильного гонщика, важного для будущего нашей команды. Наш персонал вместе с ответственным за выступление команды Мэттью Уайтом уже работает по оказанию полной поддержки, которую Дилан заслуживает, чтобы вписаться в команду и во всей полноте проявить свои способности».

Дилан Груневеген: «Прежде всего, должен поблагодарить команду Jumbo-Visma, весь персонал и гонщиков, с которыми работал последние шесть лет. Вместе мы добивались потрясающих результатов, за что я всегда буду благодарен. Команда Jumbo-Visma, на данный момент, наверное, лучшая команда в мире. Единственная причина, по которой я ухожу, это спортивные перспективы. Мне будет не хватать соотечественников и голландского менталитета, но представившаяся мне возможность была слишком хороша, чтобы её упускать. Я рад, что мы быстро и по-дружески обо всём договорились с обеими командами.

Теперь пришло время начать новую главу моей жизни и карьеры. Я уверен, что делаю верный шаг, присоединяясь к команде BikeExchange-Jayco, где будет всё необходимое, чтобы вновь одерживать победы. С самого начала переговоров с Брентом (Коуплендом) и техническим персоналом я почувствовал, что это именно та команда, которая мне нужна, что мне представилась невероятная возможность. С нетерпением жду, когда начну бороться за высокие результаты вместе с командой».