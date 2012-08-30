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Дилан Груневеген переходит в велокоманду BikeExchange-Jayco

Дилан Груневеген расторг контракт с велокомандой Jumbo-Visma по взаимному соглашению

 

 

  Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) по взаимному соглашению досрочно расторг контракт с велокомандой Jumbo-Visma, где выступал последние шесть лет, и переходит в австралийскую велокоманду BikeExchange-Jayco. 28-летний нидерландский спринтер подписал с командой BikeExchange трёхлетний контракт.

 

  За свою карьеру Дилан Груневеген одержал 56 побед, включая победы в спринте на этапах Тур де Франс, три этапа на гонке Париж-Ницца, классику Кюрне-Брюссель-Кюрне.

 

Дилан Груневеген переходит в велокоманду BikeExchange-Jayco

 

  Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: «Хорошо понимаем желание Дилана выступать на крупнейших велогонках. С ним у нас всегда были прекрасные взаимоотношения. Поэтому мы не сопротивлялись его желанию перейти в другую команду. С другой стороны, жаль, потому что Дилан – великолепный гонщик и прекрасный человек. Искренне надеюсь, что он снова добьётся успехов и поднимется на высшие ступени подиумов».

 

  Брент Коупленд, генеральный менеджер команды BikeExchange: «Когда появилась возможность присоединения Дилана к команде BikeExchange-Jayco, мы без колебаний ею воспользовались. С большой радостью принимаем в команду гонщика высшего класса, который идеально впишется в наш состав. Я хочу поблагодарить Ричарда Плюгге и команду Jumbo-Visma за то, что облегчили процесс перехода для всех сторон, подойдя к решению вопроса конструктивно.

 

  Дилан не нуждается в особом представлении, все в пелотоне знают и его, и о его потенциале спринтера, а также о том, что он великолепный командный игрок. Мы уверены, что он прекрасно адаптируется в нашей команде. Владелец нашей команды Джерри Райан поддерживал нас в течение всего процесса переговоров, чтобы обеспечить присутствие такого сильного гонщика, важного для будущего нашей команды. Наш персонал вместе с ответственным за выступление команды Мэттью Уайтом уже работает по оказанию полной поддержки, которую Дилан заслуживает, чтобы вписаться в команду и во всей полноте проявить свои способности».

 

  Дилан Груневеген: «Прежде всего, должен поблагодарить команду Jumbo-Visma, весь персонал и гонщиков, с которыми работал последние шесть лет. Вместе мы добивались потрясающих результатов, за что я всегда буду благодарен. Команда Jumbo-Visma, на данный момент, наверное, лучшая команда в мире. Единственная причина, по которой я ухожу, это спортивные перспективы. Мне будет не хватать соотечественников и голландского менталитета, но представившаяся мне возможность была слишком хороша, чтобы её упускать. Я рад, что мы быстро и по-дружески обо всём договорились с обеими командами.

 

  Теперь пришло время начать новую главу моей жизни и карьеры. Я уверен, что делаю верный шаг, присоединяясь к команде BikeExchange-Jayco, где будет всё необходимое, чтобы вновь одерживать победы. С самого начала переговоров с Брентом (Коуплендом) и техническим персоналом я почувствовал, что это именно та команда, которая мне нужна, что мне представилась невероятная возможность. С нетерпением жду, когда начну бороться за высокие результаты вместе с командой».

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Теги к статье: Дилан Груневеген Dylan Groenewegen Jumbo-Visma BikeExchange

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 13:39 | Регистрация: 30.06.2017

    , Вот это поворот. Затравили?

    Вся жизнь это гонка.

  2. vadi

    Вчера, 15:03 | Регистрация: 9.08.2020

    Скорее команда явно переквалифицируется на генерал и обеспечивать в составе развозы под спринтера ей становится непрофильной нагрузкой

  3. Имя: Александр

    Ice

    Вчера, 15:11 | Регистрация: 20.06.2019

    Груневегену нужна команда под спринт. Это решение давно направшивалось, Юмбе генерал интереснее всегда.

  4. Имя: Андрей

    tds

    Вчера, 15:31 | Регистрация: 9.03.2019

    Новая команда тоже не заточена под спринты.

  5. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 15:57 | Регистрация: 7.12.2014

    Зато место в составе на Тур де Франс гарантированно.

  6. Имя: Юра

    GTX

    Вчера, 16:06 | Регистрация: 22.05.2016

    Все логично, с нынешним Ван Артом Дилану места не а Туре светило... хотя конечно нужно ещё вернуть ту форму, которая была до всем известного инцидента

  7. RVL

    Вчера, 16:40 | Регистрация: 30.08.2012

    Если Ван арт целится на зелёную майку, то тура Дилану не видать бы. 

  8. Имя: Артём

    Arciv

    Вчера, 16:50 | Регистрация: 15.04.2018

    Ого,как-то неожиданно,и очень жаль((((

  9. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 17:15 | Регистрация: 7.12.2014

    По-людски в Джамбо поступили. Дилану нужны ГТ и крупные престижные гонки. Раз сами не могут предоставить, мешать найти другое место не стали.

     

  10. Имя: Андрей Вязов

    Meridale

    Вчера, 21:37 | Регистрация: 6.10.2013

    Поменяли на Биноота)

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