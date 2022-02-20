Тим ван Дейк – новый велогонщик команды Jumbo-Visma

Тим ван Дейк начнёт карьеру профессионального велогонщика на год раньше

21-летний Тим ван Дейк (Tim van Dijke) с 1 января 2022 года начнёт профессиональную карьеру в команде Jumbo-Visma. Изначально планировалось, что переход на уровень Мирового тура нидерландский велогонщик начнёт в 2023 году, проведя ещё один сезон в молодёжной команде Jumbo-Visma Development Team, где выступал с 2020 года.

Но из-за ухода Дилана Груневегена, который по обоюдному согласию с командой досрочно расторг контракт и перешёл в велокоманду BikeExchange-Jayco, и быстрому развитию Тима ван Дейка, было решено, что он станет профессионалом на год раньше. Контракт с Тимом ван Дейком подписан до конца 2024 года.

Первая профессиональная победа у Тима ван Дейка уже есть – в прошедшем сезоне он выиграл этап Тура Хорватии-2021.

Тим ван Дейк: «Конечно, я уже гордился и был рад, что стану гонщиком команды в 2023 и 2024 годах. Но то, что перехожу в команду на год раньше, вообще великолепно. Буду набирать новый опыт, мне многому предстоит научиться. В прошлом сезоне у меня уже был хороший опыт, из которого извлёк уроки. Временами, конечно, будет тяжело, но это поспособствует моему развитию. Приятно снова делать шаг вперёд. Кроме того, рад, что я и мой брат Мик почти одновременно переходим на уровень Мирового тура».

Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «В команде Jumbo-Visma нет жёсткой границы между командой Мирового тура и молодёжной. У каждого гонщика персональная программа, которая лучше всего ему подходит. Тим развивается со скоростью молнии. Вот почему мы подумали, что его программу нужно поменять, ввести в неё помимо гонок любительской команды и гонки команды Мирового тура. В следующем году развивающая команда всё ещё будет направлять Тима, но он также сделает первые шаги в Мировом туре».