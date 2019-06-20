Тиш Беноот подписал двухлетний контракт с велокомандой Jumbo-Visma

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Тиш Беноот перешёл в велокоманду Jumbo-Visma после досрочного расторжения контракта с командой DSM
27-летний бельгийский велогонщик Тиш Беноот (Tiesj Benoot) подписал двухлетний контракт с велокомандой Jumbo-Visma после того, как урегулировал вопрос о досрочном расторжении контракта с велокомандой DSM, где выступал в 2020 и 2021 году. Победитель классики Страде Бьянке-2018 надеется достичь в нидерландской команде под управлением Ричарда Плюгге (Richard Plugge) новых спортивных вершин.
Photo (c) CORVOS/Team Jumbo-Visma
Тиш Беноот: «Не думаю, что уже достиг вершины своих способностей. Считаю, что в команде Jumbo-Visma, за которой с уважением следил последние несколько лет, могу сделать шаг вперёд. Знаю нескольких ребят из команды, поэтому имею представление о том, как всё работает. Мне очень нравится их профессиональный подход.
Уверенность, которую почувствовал после первой беседы, добавила желания перейти. Убеждён, что в этой команде смогу стать лучшей версией себя как велогонщика. На крупных гонках хочу играть решающую роль в финале, помогая лидерам, и самостоятельно, если представится возможность».
Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Тиш несколько лет находился в нашем списке гонщиков, которые потенциально могут усилить состав. Когда узнали, что он может быть доступен для подписания, мы не стали медлить.
Рады, что Тиш выбрал нас. Он великолепный гонщик с отличным характером. Он усилит нашу команду во многих областях и идеально нам подходит по своим личным качествам.
Тиш укрепит нашу группу на классиках, которая построена вокруг Ваута ван Арта, а также будет играть главную роль на многодневных гонках. Он настоящий командный игрок, который стремится совершенствоваться и открыт новым идеям. Вместе составим план действий, который подойдёт и ему, и команде».
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Earl57
Тим Мерлир: "Велокросс остаёт ... (1)
"Через неделю хотел бы стартовать в Рюкфене, но только в том случае, если меня выберет тренер национальной сборной".
Для бельгийца отобраться в национальную сборную по велокроссу так же сложно, как для норвежца попасть в биатлонную сборную. Конкуренция сумасшедшая.
А вот у австралийца Хаусслера, например, никаких проблем. Даже если все гонки заканчивает круговым)) Все равно больше нет претендентов... Так что хоть на Кубок мира, хоть на ЧМ - место есть всегда))
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Camel
Марк Кэвендиш продлил контракт ... (7)
Цитата: motte
Лефевр хочет опередить меркса статистически ? Кэв неуравновешенный парень, мне, лично, не приятен, но это к делу не относится.
Кэв неприятен очень многим из-за своей импульсивности, неуравновешенности. Но спринтер не может быть флегматиком. Именно на фоне дикости своего характера многим он неприятен, включая гонщиков. Я как-то задавал вопрос Ярославу Поповичу, уважают ли его, Кэва, в пелотоне? "Да, уважают. Уважают тех, кто побеждает", - сказал он.
Кэв техничен, взрывной, безусловно силён (был), он обладает всеми качествами финишёра (спринтер, на мой взгляд, - это немного другое), но... неприятен.
Его примеру относительно взаимоотношений с коллегами следует Эвенпул. Но Эвенпул ещё и ведёт себя, как мультичемпион.
Мне кажется, что Марка на Тур не заявят, он уже не сможет конкурировать с нынешним Якобсеном, а строить поезд будут именно под Фабио. Ну увидим...
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Slantschewbrjag
Марк Кэвендиш продлил контракт ... (7)
Цитата: motte
Лефевр хочет опередить меркса статистически ? Кэв неуравновешенный парень, мне, лично, не приятен, но это к делу не относится.
Согласен, крайне неприятный товарищ. Всегда болею против него.
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Camel
Марк Кэвендиш продлил контракт ... (7)
Что-то они оба умолчали о том, платная ли это услуга для Кэвендиша, продление контракта. ))
...он пересекал финиш с поднятыми в победном жесте руками, после он первый отмечал работу всей команды...
Если бы он этого не делал, был бы тем, кем был год назад, а так он стоял на пороге "рекорда", как он считает, и без команды, именно этой команды, он и близко не подобрался к Мерксу. Хотя их и так разделяет пропасть.
Безусловно, Марк велик в своей специализации, но маниакально зацикливаться на достижении конкретной цели любой ценой, проявляя при этом признаки сумасшествия, недостойно чемпиона. Поэтому Кэв готов не только умолять команду вывозить его на финиш, он готов и детей их нянчить под старость.
Ни в коем случае не умаляю великих заслуг Марка в велоспорте, но нужно всё же оценивать ситуацию трезво: Мэркс по количеству и качеству побед на Тур де Франс недостижим.
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SportSpirit
Тиш Беноот и велокоманда DSM д ... (4)
Jumbo подтвердила переход Бенота, нравится им подбирать "бывших санвебовцев", видимо, могут себе позволить. Резиновый бюджет, бессрочные контракты с Cervelo)
Объективно спортсмен провел сезон слабее предыдущих. Не звездный, не молодой (на мой вкус - никакой).
По DSM/Sunweb мое имхо: в немецкой команде - жесткие правила! Однако факт: все, кто от них ушел (досрочно или планово) стали ездить хуже. Дюмолан, Хирши, Баргий, Мэтьюз.
Тем интерейней для меня будет наблюдать за вторым рождением и восхождением к новым вершинам Барде. Кстати, было интересное развернутое интервью от Романа на CN и тут перевод. Основная мысль: "я многое потерял, уйдя из AG2R, но для прогресса в результатах это было необходимо". Каждый делает свой выбор, исходя из личных приоритетов. Барде для меня антикризисный красавчик пелотона!
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