Тиш Беноот подписал двухлетний контракт с велокомандой Jumbo-Visma

Тиш Беноот перешёл в велокоманду Jumbo-Visma после досрочного расторжения контракта с командой DSM

27-летний бельгийский велогонщик Тиш Беноот (Tiesj Benoot) подписал двухлетний контракт с велокомандой Jumbo-Visma после того, как урегулировал вопрос о досрочном расторжении контракта с велокомандой DSM, где выступал в 2020 и 2021 году. Победитель классики Страде Бьянке-2018 надеется достичь в нидерландской команде под управлением Ричарда Плюгге (Richard Plugge) новых спортивных вершин.

Photo (c) CORVOS/Team Jumbo-Visma

Тиш Беноот: «Не думаю, что уже достиг вершины своих способностей. Считаю, что в команде Jumbo-Visma, за которой с уважением следил последние несколько лет, могу сделать шаг вперёд. Знаю нескольких ребят из команды, поэтому имею представление о том, как всё работает. Мне очень нравится их профессиональный подход.

Уверенность, которую почувствовал после первой беседы, добавила желания перейти. Убеждён, что в этой команде смогу стать лучшей версией себя как велогонщика. На крупных гонках хочу играть решающую роль в финале, помогая лидерам, и самостоятельно, если представится возможность».

Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Тиш несколько лет находился в нашем списке гонщиков, которые потенциально могут усилить состав. Когда узнали, что он может быть доступен для подписания, мы не стали медлить.

Рады, что Тиш выбрал нас. Он великолепный гонщик с отличным характером. Он усилит нашу команду во многих областях и идеально нам подходит по своим личным качествам.

Тиш укрепит нашу группу на классиках, которая построена вокруг Ваута ван Арта, а также будет играть главную роль на многодневных гонках. Он настоящий командный игрок, который стремится совершенствоваться и открыт новым идеям. Вместе составим план действий, который подойдёт и ему, и команде».