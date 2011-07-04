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Роан Деннис подписал контракт с велокомандой Jumbo-Visma

Роан Деннис переходит в велокоманду Jumbo-Visma

 

 

  31-летний австралийский велогонщик Роан Деннис (Rohan Dennis) переходит в команду Jumbo-Visma ,с которой подписал контракт до конца 2023 года. Двукратный чемпион мира, бронзовый олимпийский призёр в разделке, Роан Деннис последние два сезона выступал в команде Ineos Grenadiers. На его счету 30 побед, в том числе победы на этапах всех трёх Гранд-туров. В этом году Роан Деннис принёс команде Ineos Grenadiers две победы на этапах гонок Мирового тура – Вуэльты Каталонии и Тура Романдии.

 

Роан Деннис переходит в велокоманду Jumbo-Visma

 

 

  Роан Деннис: «С нетерпением жду новый вызов, рад присоединиться к, вероятно, одной из лидирующий команд профессионального пелотона. Не мог отказаться от возможности выступать вместе с такими гонщиками как Примож Роглич, Ваут ван Арт, Том Дюмулин. Моя цель - вносить вклад в главные победы команды на Гранд-турах, использовать свои шансы недельных гонках.

 

Это новая глава, но в то же время в каком-то смысле возвращение в мои ранние годы в велоспорте – в 2011 году я выступал в континентальной команде Rabobank. Также я вернусь на велосипеды Cervelo, на них начинал карьеру профессионального велогонщика в 2013 году.

 

Хочу поблагодарить команду Ineos Grenadiers за время, которое провёл с ними. Это были потрясающие моменты и достижения».

 

 Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Я  уже несколько лет вёл с ним переговоры. Для меня это подписание – сбывшаяся мечта. Он будет великолепным помощником, в частности, для наших генеральщиков, но также сможет постоянно бороться за свои победы. В пелотоне не так много гонщиков с подобными качествами. Он очень ценный гонщик в мире велоспорта высшего уровня. Он сильный мотор, который может проводить смену много километров, способен просеять пелотон в подъёме. Он также великолепный раздельщик, в этой дисциплине будет бороться за победу».

 

  Матье Хейбур (Mathieu Heijboer), директор по выступлению команды, работал тренером в континентальной команде Rabobank и давно знаком с Роаном Деннисом: «У нашей команды очень хорошая репутация в плане разделки. Гонщики других команд хотят выступать с нами, потому что в этой дисциплине мы отлично подготовлены. У нас выступает олимпийский чемпион и призёр Олимпиады, а теперь со следующего года в команде будет и третий олимпийский призёр. Все три гонщика, стоявшие на подиуме после индивидуальной гонки на время на Олимпиаде в Токио, теперь в нашей команде, будут выступать на Cervelo. Это фантастика».

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Теги к статье: Роан Деннис Rohan Dennis Ineos Grenadiers Jumbo-Visma

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 23:25 | Регистрация: 4.07.2011

    Вернулся в Альма-матер и это правильно.

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World Championships

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • motte
    Роан Деннис подписал контракт ... (1)
    motte-Фото

    Вернулся в Альма-матер и это правильно.

  • Такие дела
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (41)
    Такие дела-Фото
    Цитата: salomon
    А некоторые фантазёры ещё вчера ставили на Эйкинга !!!???
    Зато вы наверное себя считаете гением прогнозов, ставя на Роглича на таком этапе…
  • salomon
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (14)
    salomon-Фото
    Цитата: shekn
    Барде, Кусс, если отпустят , возможно Дамиано
    Никого из первой десятки генерала не отпустят в отрыв
  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (14)
    velodoctor-Фото

    На профиль последней горы смотреть приятно. Откладывать уже некуда, должны завтра все ехать на максимум. 

  • ЛехаСилос
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (14)
    ЛехаСилос-Фото

    Погода в Испании испортилась сильно, правда среднеземноморское побережье... Надеюсь, завершат тур без погодных приключений 

  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (41)
    velodoctor-Фото

    Кусс сейчас 8ой, до 3го места меньше 2ух минут, конечно я почти уверен завтра все силы бросят на страхову роглы, но пока смотрится так, что американец мог бы за подиум бороться в этом году. 

    Власов так лежал, крючился, я думал что-то очень серьезное. Не для высоких гонщиков такие спуски сырые. 

  • ЛехаСилос
    Победа Приможа Роглича на 17-м ... (1)
    ЛехаСилос-Фото

    Силен мужчина

  • Arciv
    Эган Берналь об атаке и отрыве ... (3)
    Arciv-Фото
    Цитата: oblivion
    Цитата: Arciv
    Просто красавчик,и слова настоящего чемпиона! Молодец Бергаль,достоин уважения! Надеюсь в будущем заберёт хоть раз Вуэльту
    Да, то, что они с роглой сегодня сотворили было нечто) Давно я так не переживал и одновременно наслаждался гонкой
    Согласен,я тоже надеялся они двоем отъедут на 3 минуты,чтоб и Берналь попал на пьедестал
  • Серафим
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (14)
    Серафим-Фото

     Интересно было сравнить последнюю гору с Англиру. Гамонитейру, как-то по португальски звучит? Повыше Англиру, перепад высоты побольше. Средний градиент почти одинаковый. На Англиру последние 7 км градиент около 12% постоянно, внизу положе.

      Здесь внизу сразу почти 12% 5,5 км - трудно втянуться, сразу бьет по мотору. Последние 7 км поменьше градиент, но тоже за 10 и без выполаживаний, ноги встряхнуть негде. Так что может тоже войти в список эпических подъемов - посмотрим завтра на деле.

  • Arciv
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (14)
    Arciv-Фото
    Барде обязан ехать,а то там Роглич подживает хорошо по очкам

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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