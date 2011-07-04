Роан Деннис подписал контракт с велокомандой Jumbo-Visma

Роан Деннис переходит в велокоманду Jumbo-Visma

31-летний австралийский велогонщик Роан Деннис (Rohan Dennis) переходит в команду Jumbo-Visma ,с которой подписал контракт до конца 2023 года. Двукратный чемпион мира, бронзовый олимпийский призёр в разделке, Роан Деннис последние два сезона выступал в команде Ineos Grenadiers. На его счету 30 побед, в том числе победы на этапах всех трёх Гранд-туров. В этом году Роан Деннис принёс команде Ineos Grenadiers две победы на этапах гонок Мирового тура – Вуэльты Каталонии и Тура Романдии.

Роан Деннис: «С нетерпением жду новый вызов, рад присоединиться к, вероятно, одной из лидирующий команд профессионального пелотона. Не мог отказаться от возможности выступать вместе с такими гонщиками как Примож Роглич, Ваут ван Арт, Том Дюмулин. Моя цель - вносить вклад в главные победы команды на Гранд-турах, использовать свои шансы недельных гонках.

Это новая глава, но в то же время в каком-то смысле возвращение в мои ранние годы в велоспорте – в 2011 году я выступал в континентальной команде Rabobank. Также я вернусь на велосипеды Cervelo, на них начинал карьеру профессионального велогонщика в 2013 году.

Хочу поблагодарить команду Ineos Grenadiers за время, которое провёл с ними. Это были потрясающие моменты и достижения».

Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Я уже несколько лет вёл с ним переговоры. Для меня это подписание – сбывшаяся мечта. Он будет великолепным помощником, в частности, для наших генеральщиков, но также сможет постоянно бороться за свои победы. В пелотоне не так много гонщиков с подобными качествами. Он очень ценный гонщик в мире велоспорта высшего уровня. Он сильный мотор, который может проводить смену много километров, способен просеять пелотон в подъёме. Он также великолепный раздельщик, в этой дисциплине будет бороться за победу».

Матье Хейбур (Mathieu Heijboer), директор по выступлению команды, работал тренером в континентальной команде Rabobank и давно знаком с Роаном Деннисом: «У нашей команды очень хорошая репутация в плане разделки. Гонщики других команд хотят выступать с нами, потому что в этой дисциплине мы отлично подготовлены. У нас выступает олимпийский чемпион и призёр Олимпиады, а теперь со следующего года в команде будет и третий олимпийский призёр. Все три гонщика, стоявшие на подиуме после индивидуальной гонки на время на Олимпиаде в Токио, теперь в нашей команде, будут выступать на Cervelo. Это фантастика».