Спортивный директор команды DSM Марк Реф переходит в велокоманду Jumbo-Visma

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 16:11
Марк Реф, проработавший 10 лет тренером команды DSM, переходит в велокоманду Jumbo-Visma
35-летний уроженец нидерландского города Олдензал Марк Реф (Marc Reef) после 10 лет работы спортивным директором в велокоманде DSM переходит в велокоманду Jumbo-Visma, с которой подписал двухлетний контракт.
Photo (c) CORVOS/Team Jumbo-Visma
Мерейн Земан (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Jumbo-Visma в прошлом работал с Марком Рефом и убеждён, что он усилит нидерландскую команду: «Марк вдохновитель и преданный делу тренер, который силён в тактике. Кроме того, он прекрасный человек и отличный командный игрок».
Марк Реф: «Хочу продолжать развиваться как тренер. После десяти лет в этой роли, думаю, новое окружение мне поможет в развитии. Мы много и подробно обсуждали переход, убеждён, что найду такое окружение в команде Jumbo-Visma. Хочу поблагодарить команду DSM за их доверие, за то, что дали мне шанс начать карьеру тренера. За время работы было много важных моментов, уроки которых будут всегда со мной. Однако теперь пора делать следующий шаг.
В прошлом я уже работал со многими гонщиками и персоналом команды Jumbo-Visma. С нетерпением жду начала интенсивной работы с ними и остальными членами команды, чтобы добиться максимума. У нас есть команда, которая может бороться за победы везде, где бы ни стартовала».
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