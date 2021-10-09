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Спортивный директор команды DSM Марк Реф переходит в велокоманду Jumbo-Visma

Марк Реф, проработавший 10 лет тренером команды DSM, переходит в велокоманду Jumbo-Visma

 

 

  35-летний уроженец нидерландского города Олдензал  Марк Реф (Marc Reef) после 10 лет работы спортивным директором в велокоманде DSM переходит в велокоманду Jumbo-Visma, с которой подписал двухлетний контракт.

 

Photo (c) CORVOS/Team Jumbo-Visma

 

 

  Мерейн Земан (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Jumbo-Visma в прошлом работал с Марком Рефом и  убеждён, что он  усилит нидерландскую команду: «Марк вдохновитель и преданный делу тренер, который силён в тактике. Кроме того, он прекрасный человек и отличный командный игрок».

 

  Марк Реф: «Хочу продолжать развиваться как тренер. После десяти лет в этой роли, думаю, новое окружение мне поможет в развитии. Мы много и подробно обсуждали переход, убеждён, что найду такое окружение в команде Jumbo-Visma. Хочу поблагодарить команду DSM за их доверие, за то, что дали мне шанс начать карьеру тренера. За время работы было много важных моментов, уроки которых будут всегда со мной. Однако теперь пора делать следующий шаг.

 

  В прошлом я уже работал со многими гонщиками и персоналом команды Jumbo-Visma. С нетерпением жду начала интенсивной работы с ними и остальными членами команды, чтобы добиться максимума. У нас есть команда, которая может бороться за победы везде, где бы ни стартовала».

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Теги к статье: Марк Реф Marc Reef Jumbo-Visma DSM

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Комментарии

  • Ice
    Милан - Турин-2021. Результаты (22)
    Ice-Фото

    Я вчера пытался запомнить, как Кондрашов Груневегена назвал, но такое не запомнить, там даже для него было очень жестоко)

  • RVL
    Милан - Турин-2021. Результаты (22)
    RVL-Фото
    Ренат тогда от нечего делать похоже комментил, + вроде Катю надо было раскручивать, а он как инсайдер и из проф тусовки очень кстати был.
    Во сейчас отар по моему с Никитой жгут на треке. Чел в треке очень крут, я такого давно не слышал. Да вообще никогда. Так читает гонку. Подтянуть мат часть по шоссе зимой. Сезонов 5 назад просмотреть гонок..и будет мэтр. Язык подвешен. В треке - Никита гуру...ТК сам гонялся чувствуется..
    Включите прямо сейчас- получите удовольствие!
  • EL-Fenomeno
    Милан - Турин-2021. Результаты (22)
    EL-Fenomeno-Фото
    Рогла очень сильно настроен на Ломбардию, - взял Эмилию, теперь МТ. Думаю самым главным его соперником там, в субботу, будет Погачар, который тоже весьма неплохо сейчас поколесил октябрьские итальянские однодневки.
    Цитата: RVL
    СК сказал, что до весны его на вело не ждите.
    сейчас готовится к зимним ОИ



    Думаю Отар будет на Ломбардии. Тем более он ее уже комментил
    еще бы в пару ему кого толкового
    У Сергея как всегда большая нагрузка по вело-сезону комментирования, считайте все 3 ГТ, где на ТдФ все этапы в полном объёме от и до, так сказать + важные и классики + ЧМ. В пару Отару на Ломбардии я бы непрочь услышать с ним Хабидулина Рената...когда то давно с Курдюковым у них получался клёвый тандем.
  • BlAr
    Милан - Турин-2021. Результаты (22)
    BlAr-Фото
    Погги вчера ехал, а остальные отдыхали. Хотя форма его далека от идеала.
  • BlAr
    Милан - Турин-2021. Результаты (22)
    BlAr-Фото

    Хорошо, если будет Отар. Только он трек комментирует...

  • BlAr
    Милан - Турин-2021. Результаты (22)
    BlAr-Фото

    Я мужественно до конца слушал. Комментарий на уровне Никиты... Вансевенант и ему задал задачу своей фамилией... Ну и как же без Яца!
    Понял окончательно, что самый не раздражающий меня комментатор - без вариантов Отар. Без выпендриваний, с грамотной речью, без излишнего флуда, не теряет нить гонки.

  • RVL
    Милан - Турин-2021. Результаты (22)
    RVL-Фото

    прям сейчас Отар на треке с кем то так тараторят задорно! супер

  • RVL
    Милан - Турин-2021. Результаты (22)
    RVL-Фото

    СК сказал, что до весны его на вело не ждите.

    сейчас готовится к зимним ОИ



    Думаю Отар будет на Ломбардии. Тем более он ее уже комментил

    еще бы в пару ему кого толкового

  • Shega
    Милан - Турин-2021. Результаты (22)
    Shega-Фото
    Будем справедливы - паузы в комментировании у Отара есть, но отнюдь он не "большую часть времени молчит". А вот то, что если говорит, то по делу - да. Кондрашова выдерживать сложно, конечно, комментирование у него весьма спецефическое, как по содержанию, так и по произношению фамилий и названий команд. Иногда приходится секунд десять думать, кого именно он имеет ввиду. Но у них ведь и нет никого толкового.
    К сожалению, Отара почему-то очень мало стало в эфире(( Очень надеялась, что остаток сезона комментировать будет он, но...
  • GTX
    Милан - Турин-2021. Результаты (22)
    GTX-Фото
    Гонка по составу дасть фору многим гонкам ворлдтура, а коментатора нормального поставить не могут... Йейтс был хорош, на малек подумал, что уедет от всех, но Роглич до останнего пас Погачара, только убедившись, что он сегодня ему не конкурент, поехал за Адамом Фаворит #1 на Ломбардию всем известен, но в 2019 все было по этому же сценарию: 2 подготовительные гонку в одну калитку, но на монументе все намного сложнее

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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