Спортивный директор команды DSM Марк Реф переходит в велокоманду Jumbo-Visma

Ice

Милан - Турин-2021. Результаты (22) Я вчера пытался запомнить, как Кондрашов Груневегена назвал, но такое не запомнить, там даже для него было очень жестоко)

RVL

Милан - Турин-2021. Результаты (22) Ренат тогда от нечего делать похоже комментил, + вроде Катю надо было раскручивать, а он как инсайдер и из проф тусовки очень кстати был.

Во сейчас отар по моему с Никитой жгут на треке. Чел в треке очень крут, я такого давно не слышал. Да вообще никогда. Так читает гонку. Подтянуть мат часть по шоссе зимой. Сезонов 5 назад просмотреть гонок..и будет мэтр. Язык подвешен. В треке - Никита гуру...ТК сам гонялся чувствуется..

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EL-Fenomeno

Милан - Турин-2021. Результаты (22) Цитата: RVL СК сказал, что до весны его на вело не ждите.

сейчас готовится к зимним ОИ







Думаю Отар будет на Ломбардии. Тем более он ее уже комментил

еще бы в пару ему кого толкового

У Сергея как всегда большая нагрузка по вело-сезону комментирования, считайте все 3 ГТ, где на ТдФ все этапы в полном объёме от и до, так сказать + важные и классики + ЧМ. В пару Отару на Ломбардии я бы непрочь услышать с ним Хабидулина Рената...когда то давно с Курдюковым у них получался клёвый тандем. Рогла очень сильно настроен на Ломбардию, - взял Эмилию, теперь МТ. Думаю самым главным его соперником там, в субботу, будет Погачар, который тоже весьма неплохо сейчас поколесил октябрьские итальянские однодневки.У Сергея как всегда большая нагрузка по вело-сезону комментирования, считайте все 3 ГТ, где на ТдФ все этапы в полном объёме от и до, так сказать + важные и классики + ЧМ. В пару Отару на Ломбардии я бы непрочь услышать с ним Хабидулина Рената...когда то давно с Курдюковым у них получался клёвый тандем.

BlAr

Милан - Турин-2021. Результаты (22) Погги вчера ехал, а остальные отдыхали. Хотя форма его далека от идеала.

BlAr

Милан - Турин-2021. Результаты (22) Хорошо, если будет Отар. Только он трек комментирует...

BlAr

Милан - Турин-2021. Результаты (22) Я мужественно до конца слушал. Комментарий на уровне Никиты... Вансевенант и ему задал задачу своей фамилией... Ну и как же без Яца!

Понял окончательно, что самый не раздражающий меня комментатор - без вариантов Отар. Без выпендриваний, с грамотной речью, без излишнего флуда, не теряет нить гонки.

RVL

Милан - Турин-2021. Результаты (22) прям сейчас Отар на треке с кем то так тараторят задорно! супер

RVL

Милан - Турин-2021. Результаты (22) СК сказал, что до весны его на вело не ждите. сейчас готовится к зимним ОИ



Думаю Отар будет на Ломбардии. Тем более он ее уже комментил еще бы в пару ему кого толкового

Shega

Милан - Турин-2021. Результаты (22) Будем справедливы - паузы в комментировании у Отара есть, но отнюдь он не "большую часть времени молчит". А вот то, что если говорит, то по делу - да. Кондрашова выдерживать сложно, конечно, комментирование у него весьма спецефическое, как по содержанию, так и по произношению фамилий и названий команд. Иногда приходится секунд десять думать, кого именно он имеет ввиду. Но у них ведь и нет никого толкового.

К сожалению, Отара почему-то очень мало стало в эфире(( Очень надеялась, что остаток сезона комментировать будет он, но...

GTX

Милан - Турин-2021. Результаты (22) Гонка по составу дасть фору многим гонкам ворлдтура, а коментатора нормального поставить не могут... Йейтс был хорош, на малек подумал, что уедет от всех, но Роглич до останнего пас Погачара, только убедившись, что он сегодня ему не конкурент, поехал за Адамом Фаворит #1 на Ломбардию всем известен, но в 2019 все было по этому же сценарию: 2 подготовительные гонку в одну калитку, но на монументе все намного сложнее