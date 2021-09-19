Велокоманда Jumbo-Visma подписала трёхлетний контракт с Миланом Вадером

Милан Вадер начнёт выступать в велокоманде Jumb0-Visma

Специалист маунтинбайка, 25-летний нидерландский велогонщик Милан Вадер (Milan Vader) подписал трёхлетний контракт с велокомандой Jumbo-Visma. Вадер будет совмещать карьеру в маунтинбайке и на шоссе.

Photo (c) CORVOS/Jumbo-Visma Team

Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Проект интересный, а совместная работа уже идёт. Несколько лет с Миланом работает один из наших тренеров, Тим Хеемскерк (Tim Heemskerk). Поэтому мы поддерживали контакт. Он работал с нами в тренировочном лагере, прошёл физические и психологические тесты. Мы отлично его знаем, видим в нём большой потенциал. Он невероятно талантлив физически, очень техничен на велосипеде. И его личные качества нам очень нравятся. Милан относится к тем людям, которые очень хотят постоянно развиваться и умеют работать с другими.

Мы думаем, что по своим способностям он может выступать в горах и среднегорье. У взрывное прохождение подъёмов. Мы подберём такую программу гонок, которая позволит ему учиться. А как быстро он всё схватит, научится выступать в профессиональном пелотоне Мирового тура? Это нам ещё предстоит узнать. Нам также надо принимать во внимание календарь Кубка мира по маунтинбайку и чемпионаты. Будем искать удобные варианты».

Милан Вадер: «Так круто, что буду выступать в Jumbo-Visma. Я лично считаю эту команду одной из ведущих, и приятно, что это нидерландская команда. Поэтому будет казаться, будто пришёл домой. Мы обсуждали план на ближайшие годы. Велогонки на шоссе – относительно новая для меня дисциплина. Я выступал на шоссе, но не очень много. С большим нетерпением жду работы. Команда очень опытная, так что всё будет в порядке. Мне нравится, что в команде Jumbo-Visma всё сфокусировано на выступлении. Хочу многому научиться, развиваться как спортсмен. Моя большая цель – Олимпийские игры в Париже. Надеюсь выиграть медаль в маунтинбайке. А команда Jumbo-Visma – идеальный вариант , который поможет мне достичь цели».