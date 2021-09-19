VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Велокоманда Jumbo-Visma подписала трёхлетний контракт с Миланом Вадером

Милан Вадер начнёт выступать в велокоманде Jumb0-Visma

 

 

  Специалист маунтинбайка, 25-летний нидерландский велогонщик Милан Вадер (Milan Vader) подписал трёхлетний контракт с велокомандой Jumbo-Visma. Вадер будет совмещать карьеру в маунтинбайке и на шоссе.

 

Велокоманда Jumbo-Visma подписала трёхлетний контракт с Миланом Вадером

Photo (c) CORVOS/Jumbo-Visma Team

 

  Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Проект  интересный, а совместная работа уже идёт. Несколько лет с Миланом работает один из наших тренеров, Тим Хеемскерк (Tim Heemskerk). Поэтому мы поддерживали контакт. Он работал с нами в тренировочном лагере, прошёл физические и психологические тесты. Мы отлично его знаем, видим в нём большой потенциал. Он невероятно талантлив физически, очень техничен на велосипеде. И его личные качества нам очень нравятся. Милан относится к тем людям, которые очень хотят постоянно развиваться и умеют работать с другими.

 

  Мы думаем, что по своим способностям он может выступать в горах и среднегорье. У взрывное прохождение подъёмов. Мы подберём такую программу гонок, которая позволит ему учиться. А как быстро он всё схватит, научится выступать в профессиональном пелотоне Мирового тура? Это нам ещё предстоит узнать. Нам также надо принимать во внимание календарь Кубка мира по маунтинбайку и чемпионаты. Будем искать удобные варианты».

 

  Милан Вадер: «Так круто, что буду выступать в Jumbo-Visma. Я лично считаю эту команду одной из ведущих, и приятно, что это нидерландская команда. Поэтому будет казаться, будто пришёл домой. Мы обсуждали план на ближайшие годы. Велогонки на шоссе – относительно новая для меня дисциплина. Я выступал на шоссе, но не очень много. С большим нетерпением жду работы. Команда очень опытная, так что всё будет в порядке. Мне нравится, что в команде Jumbo-Visma всё сфокусировано на выступлении. Хочу многому научиться, развиваться как спортсмен. Моя большая цель – Олимпийские игры в Париже. Надеюсь выиграть медаль в маунтинбайке. А команда Jumbo-Visma – идеальный вариант , который поможет мне достичь цели».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Милан Вадер Milan Vader Jumbo-Visma

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

19 - 26 сентября 2021

World Championships

28 сентября - 1 октября 2021

Giro di Sicilia

3 октября 2021

Paris-Roubaix

9 октября 2021

Il Lombardia

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • nightbuster33
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Молодец!Чувствуется,что Андрей Ремхе прошел школу многодневной гонки "Школьник Казахстана"основной кузнецой велогонщиков Республики. Ждем гонку Андеров:Федорова и его напарника по Олимпийской гонке среди юношей. Успехов! 

  • Ернат
    Винченцо Нибали возвращается в ... (24)
    Ернат-Фото
    100 согласен, не в одном спорте сейчас нет, быть чистым, значить, не когда не станешь топ спортсменом, потому что, элементарно не успеешь за ними ( в любом виде спорта, высоких достижений )
  • Серафим
    Винченцо Нибали возвращается в ... (24)
    Серафим-Фото
    Согласен, молодые едят ещё как. С развитием антидопинговых технологий развиваются и анти-антидопинговые. Поэтому и ловят часто по 8-летним пробам, когда технология ловли достигает технологии пряток.
    А вообще, считаю, прежде чем кидать камни в "редискаов" надо принять , что стопроцентно чистых профессиональных спортсменов не бывает.
  • MVDP
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (15)
    MVDP-Фото
    Да, боюсь, мясорубка будет.
  • Серафим
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (15)
    Серафим-Фото

      Ван дер Пул за грегари в этот раз? Вряд ли настолько восстановился, чтобы претендовать на трон. Команда Нидерландов по именам не гремит.

       Зато у датчан просто куча гонцов, могущих выстрелить в нужное время в нужном месте.

     

     

  • ЛехаСилос
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (15)
    ЛехаСилос-Фото

    Чую, разденут Алафилиппа. Как я вижу, в тройке будет кто-то из словенцев, кто-то из бельгийцев ну и датчане со швейцарцами за 3-е место поспорят. )

    В общем будет интересно!

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (78)
    Earl57-Фото

    Давно ходил слух, что Джамбо собирается подписать маутинбайкера Милана Вадера. Слух оказался верным, контракт не 3 года. Маутинбайкер он очень хороший.

  • ANDREW_STROGINO
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (15)
    ANDREW_STROGINO-Фото

    Очень уж заковыристый последний городской круг... Узкие места, ножки ограждений в быстрых поворотах.... Хочется пожелать всем гонщикам удачи. 

     

  • Ice
    Винченцо Нибали возвращается в ... (24)
    Ice-Фото

    Цитата: vadi
    Цитата: Ice
    Очень хочется повторения истории Хорнера

    Чтобы потом все многозначительно шушукались, как про Хорнера? Даже ТВ комментаторы не стесняются после упоминания Хорнера вслух добавлять сомнения.   В таком возрасте, да еще после такого убедительного спада, без лошадиной дозы "корма" не выигрывают.   Кэвендиши, Хорнеры, Нибали - должны были уйти достойно и своевременно, как в этом году ушли два Мартина.

    У каждого свой организм. 90% и с кормом ничего не показжут. А если вы думаете, что молодые едят его меньше, то вы сильно ошибаетесь)

  • motte
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (15)
    motte-Фото

    Прямо под Арта адаптирован маршрут, завершит ли он свою серию  серебра на чемпионатах мира , взяв у себя на родине золото???

    Мне, сдаётся, маловероятно, растерзают его, работать не будут и он это прекрасно понимает. 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

24 сентября

Laurens Huys (Bingoal Pauwels Sauces WB)

25 сентября

Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation)

Pierre Barbier (Delko)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2021 (149)
Август 2021 (200)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)