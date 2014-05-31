Тони Мартин объявил о завершении карьеры профессионального велогонщика

Тони Мартин завершит 14-летнюю карьеру велогонщика после чемпионата мира по велоспорту-2021

36-летний немецкий велогонщик Тони Мартин (Tony Martin) объявил, что намерен завершить карьеру в 2021 году. После Тур де Франс-2021 четырёхкратный чемпион мира в разделке сообщил руководству своей нынешней команды Jumbo-Visma, что не будет продлевать на следующий сезон существующий контракт.

Photo (c) Team Jumbo-Visma

Тони Мартин начал выступать на шоссе в 2006, в континентальной команде Thüringer Energie Team, в 2008 году подписал первый профессиональный контракт с командой High Road, где выступал до закрытия команды HTC - High Road в 2011 году.

С 2012 по 2016 был гонщиком команды Патрика Лефевра Quick Step, затем два года выступал в команде Katusha-Alpecin, последние три года, с 2019, Тони Мартин выступает в команде Jumbo-Visma.

За 14 лет карьеры Тони Мартин одержал 67 побед, стал четырёхкратным чемпионом мира в индивидуальной гонке на время, выиграл пять этапов Тур де Франс, два этапа Вуэльты Испании, становился победителем генеральной классификации гонки Париж-Ницца, является десятикратным чемпионом Германии в разделке.

Тони Мартин, которого называли в пелотоне «Дер Панцерваген» («Танк») впечатлял тысячами километров, проведённых в голове пелотона, когда работал на своих товарищей по команде. За 14 лет карьеры Мартин принял участие в 21 Гранд-туре.

Тони Мартин: «Сегодня хочу объявить, что предстоящая индивидуальная гонка и смешанная эстафета чемпионата мира-2021 будут последними гонками в моей карьере. Конечно, было нелегко принять такое решение с далеко идущими последствиями. Велоспорт долгое время занимал большую часть моей жизни. У меня были взлёты и падения, большие успехи и поражения, травмы и возвращения.

Я достиг всего, о чём мечтают молодые гонщики. Последние несколько месяцев я много думал о том, что будет после завершения карьеры в велоспорте. Серьёзные падения, случившиеся в этом году, поставили передо мной вопрос: готов ли я принимать риск, который несёт этот спорт. Я решил, что не хочу, особенно при том, что гонки так и не стали безопаснее, несмотря на многочисленные дискуссии о маршрутах и барьерах. Надеюсь, мир велоспорта услышит предложения, подготовленные моей и другими велокомандами.

Хочу быть честен с собой, с семьёй и коллегами, и завершить карьеру профессионального велогонщика. Мне хочется попрощаться с велоспортом подходящим мне способом – во время индивидуальной гонки на время на чемпионате мира, которую я выигрывал четыре раза в карьере. Я много тренировался ради этого выступления.

Благодарю команду Jumbo-Visma за поддержку, которую они оказывали мне последние три года, за возможность завершить карьеру так, как мне хочется. Хочу также выразить огромную признательность своей семье, друзьям, болельщикам и всем коллегам. Без вас я никогда не смог бы жить своей мечтой, я никогда вас не забуду!»