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Тони Мартин объявил о завершении карьеры профессионального велогонщика

Тони Мартин завершит 14-летнюю карьеру велогонщика после чемпионата мира по велоспорту-2021

 

 

  36-летний немецкий велогонщик Тони Мартин (Tony Martin) объявил, что намерен завершить карьеру в 2021 году. После Тур де Франс-2021 четырёхкратный чемпион мира в разделке сообщил руководству своей нынешней команды Jumbo-Visma, что не будет продлевать на следующий сезон существующий контракт.

 

Тони Мартин объявил о завершении карьеры профессионального велогонщика

Photo (c) Team Jumbo-Visma

 

 

  Тони Мартин начал выступать на шоссе в 2006, в континентальной команде Thüringer Energie Team, в 2008 году подписал первый профессиональный контракт с командой High Road, где выступал до закрытия команды HTC - High Road в 2011 году.

 

С 2012 по 2016 был гонщиком команды Патрика Лефевра Quick Step, затем два года выступал в команде Katusha-Alpecin, последние три года, с 2019, Тони Мартин выступает в команде Jumbo-Visma.

 

  За 14 лет карьеры Тони Мартин одержал 67 побед, стал четырёхкратным чемпионом мира в индивидуальной гонке на время, выиграл пять этапов Тур де Франс, два этапа Вуэльты Испании, становился победителем генеральной классификации гонки Париж-Ницца, является десятикратным чемпионом Германии в разделке.

 

Тони Мартин, которого называли в пелотоне «Дер Панцерваген» («Танк») впечатлял тысячами километров, проведённых в голове пелотона, когда работал на своих товарищей по команде. За 14 лет карьеры Мартин принял участие в 21 Гранд-туре.

 

  Тони Мартин: «Сегодня хочу объявить, что предстоящая индивидуальная гонка и смешанная эстафета чемпионата мира-2021 будут последними гонками в моей карьере. Конечно, было нелегко принять такое решение с далеко идущими последствиями. Велоспорт долгое время занимал большую часть моей жизни. У меня были взлёты и падения, большие успехи и поражения, травмы и возвращения.

 

  Я достиг всего, о чём мечтают молодые гонщики. Последние несколько месяцев я много думал о том, что будет после завершения карьеры в велоспорте. Серьёзные падения, случившиеся в этом году, поставили передо мной вопрос: готов ли я  принимать риск, который несёт этот спорт. Я решил, что не хочу, особенно при том, что гонки так и не стали безопаснее, несмотря на многочисленные дискуссии о маршрутах и барьерах. Надеюсь, мир велоспорта услышит предложения, подготовленные моей и другими велокомандами.

 

  Хочу быть честен с собой, с семьёй и коллегами, и завершить карьеру профессионального велогонщика.  Мне хочется попрощаться с велоспортом подходящим мне способом – во время индивидуальной гонки на время на чемпионате мира, которую я выигрывал четыре раза в карьере. Я много тренировался ради этого выступления.

 

  Благодарю команду Jumbo-Visma за поддержку, которую они оказывали мне последние три года, за возможность завершить карьеру так, как мне хочется. Хочу также выразить огромную признательность своей семье, друзьям, болельщикам и всем коллегам. Без вас я никогда не смог бы жить своей мечтой, я никогда вас не забуду!»

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Теги к статье: Тони Мартин Tony Martin Jumbo-Visma

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 15:55 | Регистрация: 27.05.2017

    Великий раздельшик современности. Его одиночные рейды можно вносить в список самых безбашенных атак.

  2. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 16:06 | Регистрация: 31.05.2014

    Эпоха. Панцирваген - это глыба.

  3. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 16:17 | Регистрация: 20.06.2019

    До конца был в форме, и в этом году таскал пелотон так, что многим становилось дурно.

  4. Имя: Сергей

    BaTman

    Сегодня, 16:31 | Регистрация: 8.09.2017

     Тони всегда был прекрасен. Удачи ему, и побольше бы таких гонщиков. 

  5. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Сегодня, 16:32 | Регистрация: 14.03.2018

    Крутой гонщик, прекрасная карьера

  6. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 17:18 | Регистрация: 18.09.2014

    Первая реакция - о, нет, нет, нет!! Что ж такое, прямо за Деном и Тони. Блин, я уже стара для переживаний за Погачара, Роглича и прочих юнцов. Мой велоспорт уходит безвозвратно. Вот. Это был вопль.)) Извините, постараюсь не повторяться. Если, конечно, вотпрямщас не выступит старик Вальверде с аналогичным заявлением.

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
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Комментарии

  • Astanaforever
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Погачар в ремиссии.
  • MVDP
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (6)
    MVDP-Фото
    Цитата: uran
    Ганна сильнейший раздельшик, удивительно как не специалисты Ван Арт и Эвенпул так высоко заехали а Кюнг, Асгрен, Мартин на своей территории проиграли. А будь разделка немного профильные и Ганна не удержал бы лидерство.
    Ван Арт и Эвенепул уже как минимум два года специалисты. Мартин одной ногой на пенсии, Асгрен суперраздельщиком никогда и не был. Кюнг да, немного удивил со знаком минус.
  • Гонщик
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (6)
    Гонщик-Фото

    Цитата: uran
    Ганна сильнейший раздельшик, удивительно как не специалисты Ван Арт и Эвенпул так высоко заехали а Кюнг, Асгрен, Мартин на своей территории проиграли. А будь разделка немного профильные и Ганна не удержал бы лидерство.
    Тоже удивило что Гана так мало смог ему навести, в отсутствии Димули, Дениса и Роглича, в присутствии оных развязка могла быть поинтереснее. Чего там забыл Погач, вроде до Тура пока далеко... 

  • flugegeheimen
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (6)
    flugegeheimen-Фото

    Ганна есть Ганна. Бельгийцы молодцом, у Ван Арта отрыв вообще мизерный, Эвенпула на подиуме не ожидала увидеть. Красивая трасса, болльщики топ как всегда в Бельгии.

  • uran
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (6)
    uran-Фото
    Ганна сильнейший раздельшик, удивительно как не специалисты Ван Арт и Эвенпул так высоко заехали а Кюнг, Асгрен, Мартин на своей территории проиграли. А будь разделка немного профильные и Ганна не удержал бы лидерство.
  • kostel69
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (6)
    kostel69-Фото

    Классная борьба.

    Ганну с победой.

    Ван Арт в очередной раз доказал что он хорош везде.

    Эвенпул всё лучше и лучше после своего прошлогоднего падения.

    Тони шестой в своей прощальной разделке и это не плохо, он давно уже не делает такой упор на разделку. 

  • Александра
    Тони Мартин объявил о завершен ... (6)
    Александра-Фото
    Первая реакция - о, нет, нет, нет!! Что ж такое, прямо за Деном и Тони. Блин, я уже стара для переживаний за Погачара, Роглича и прочих юнцов. Мой велоспорт уходит безвозвратно. Вот. Это был вопль.)) Извините, постараюсь не повторяться. Если, конечно, вотпрямщас не выступит старик Вальверде с аналогичным заявлением.
  • Astanaforever
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