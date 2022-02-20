Джордж Беннетт о переходе в велокоманду UAE Team Emirates

Джордж Беннетт: «Переход в другую команду – хорошая возможность для роста»

31-летний новозеландский велогонщик Джордж Беннетт (George Bennett) в 2022 году после семи лет выступления в команде Jumbo-Visma наденет велоформу команды UAE Team Emirates. Чемпион Новой Зеландии в групповой гонке в интервью Cyclingnews рассказал о непростом для него сезоне 2021 года, восприятии профессионального шоссейного велоспорта и переходе в новую команду.

Photo (c) UAE Team Emirates

Джордж Беннетт: «Истинное лицо гонщика и команды видны, когда их пути расходятся. Когда больше нет обязательств и общего будущего, отношения могут измениться. Но хотя я и ухожу, должен сказать, что команда Jumbo-Visma была для меня великолепной. За семь лет работы в ней сдружился с гонщиками и персоналом. Профессиональный велоспорт - работа далеко не обычная, поэтому при смене команды становится грустно.

Профессиональные велогонщики считают себя братьями по оружию, но в то же время мы – наёмные работники. Мы вместе выступаем, живём в отелях, едем в одном командном автобусе, всё это воспринимается в идеальном свете, хотя наши карьеры и контракты могут быть короткими. Но когда так много мучаешься во время гонок, так сильно рискуешь, падаешь, проводишь много времени, тренируясь на вершине вулкана, для тебя это уже больше, чем работа.

Обязательно должна быть верность команде, близкие отношения с товарищами, в противном случае ничего не получится. Однако приходит день, когда, как наёмные работники, мы продаём свои качества команде, которая кажется для нас лучшей. Мы рискуем не только ради банковского счёта. В этом притягательный контраст, который, наверное, делает наш спорт особенным.

Ты также понимаешь, что в то время, пока играешь роль и помогаешь команде, всё равно остаёшься незначительным винтиком, такова природа спорта. Твоя хорошая работа может быть быстро забыта. Не имею в виду, что это плохо, говорю это не потому, что чем-то недоволен, просто таков спорт, в котором лучше смотреть вперёд, а не оглядываться назад.

Я перешёл не только потому, что команда UAE Team Emirates хотела меня заполучить или нуждалась во мне. Мне тоже нужны были перемены. Когда начал выступать любителем во Франции, потом в итальянской команде, затем в голландской, я выходил из своей зоны комфорта. Я нуждаюсь в этом ощущении, чтобы дать себе импульс. Иногда хорошо получить свежий взгляд благодаря новому тренеру, новому специалисту по питанию и биомеханику. В команде Jumbo-Visma я многому научился, так что теперь буду продолжать исследовать и работать на новом уровне. Переход – хорошая возможность для роста.

Меня очень привлекло, что команда UAE Team Emirates хотела, чтобы я показывал и личные результаты. Меня вдохновляет, что я буду в составе команды, побеждавшей на Тур де Франс, но мне нужны и личные цели, чтобы поддерживать мотивацию и желание, особенно после неровного сезона 2021 года.

В этом году у меня не было времени на передышку. Впервые за много лет рушились все надежды, потому что едва лишь я достиг высокого уровня в этом сезоне, как всё пошло наперекосяк. Я проиграл чемпионат Новой Зеландии в разделке из-за четверти секунды. Выиграть групповую гонку было здорово, но потом я травмировался при падении в гонке Париж-Ницца, сильно заболел на Вуэльте Каталонии, откуда уехал домой через два дня.

Я замёрз на Джиро д’Италия, проехать её, как надеялся, не получилось. Когда приехал на Олимпиаду в Токио, у меня появилась неприятная сыпь, которая испортила борьбу за главную личную цель сезона. Я восстановился и поставил задачи на конец сезона, но упал на Джиро делл’Эмилия.

Знаю, что никто ничего мне не должен, что результаты не появляются автоматически, что я за всё в ответе. Но, несмотря ни на что я считаю, что если всё делаешь правильно, если покупаешь много лотерейных билетов, то награда не заставит себя ждать.

Иногда нужен свежий взгляд, чтобы обнаружить свои слабости. Когда что-то меняешь, оставляешь своё эго дома, принимаешь долю критики, прорабатываешь, что необходимо, с людьми, которые в этом разбираются. Надеюсь удерживать свою лучшую форму всё время и избежать проблем с физической формой, как в 2021 году.

Своё место в пелотоне надо заработать, особенно, когда переходишь в новую команду. С нетерпением хочу принять этот вызов в команде UAE Team Emirates».