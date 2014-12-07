Кристоф Лапорт и Тос Ван дер Санде переходят в команду Jumbo-Visma

Велокоманда Jumbo-Visma подписала контракты с Кристофом Лапортом и Тосом Ван дер Санде

28-летний французский велогонщик Кристоф Лапорт (Christophe Laporte) и 30-летний бельгийский велогонщик Тос Ван дер Санде (Tosh Van der Sande) следующие два года буду выступать в велокоманде Jumbo-Visma.

Кристоф Лапорт с самого начала карьеры в 2014 году выступал во французской команде Cofidis, которой принёс 20 побед. Тос Ван дер Санде также всю свою карьеру выступал в одной велокоманде – Lotto Soudal, куда пришёл в 2012 году. У Тоса Ван дер Санде две победы – на этапе Тура Валлонии-2019 и Тура де л’Эн-2016. Он трижды финишировал третьим на этапах Вуэльты Испании, принял участие в 10 Гранд-турах, из которых восемь проехал до конца.

В команде Jumbo-Visma для обоих гонщиков главной целью станут весенние классики.

Photo (c) Team Jumbo-Visma

Кристоф Лапорт: «Очень счастлив и горд, что следующие два сезона буду выступать в Jumbo-Visma, одной из лучших команд мира. Уверен, что смогу вырасти в команде и достичь наивысшего уровня. Конечно, перемена серьёзная, потому что я восемь лет выступал во Франции, в команде Cofidis. В велокоманде Jumbo-Visma все будет другим, будут новые лица персонала и гонщиков. Буду открывать для себя новую культуру. Это важный шаг в моей карьере, с нетерпением жду начала работы в этом проекте. Фламандские классики – одна из моих главных целей следующего сезона. Люблю эти гонки. Сильная команда формируется вокруг Ваута, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы побеждать вместе. Вперёд, путешествие начинается!»

Тос Ван дер Санде: «Я был польщён, что мной заинтересовались. Десять лет выступал за команду Lotto, так что для меня изменения важные. Если такая команда как Jumbo-Visma см тобой связалась, нечего долго раздумывать. Это лучшая команда или одна из лучших в мире. Меня очень привлекают их профессионализм и персонал. Счастлив присоединиться к команде, с нетерпением жду начала работы. Надеюсь, смогу внести свой вклад в работу состава команда на классиках, в поддержке Ваута ван Арта. Думаю, мои ценные качества – спокойствие в стрессовых ситуациях, умение находить позицию и способность держаться впереди с лидерами. Кроме того, хочу попробовать стать ещё более сильным гонщиком. Учитывая план работы, считаю, что смогу прогрессировать в следующие годы".

Мерей Земан (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Кристоф очень сильно выступал этой весной. Нам интересно посмотреть, насколько он сработается с нашим подходом в плане тренировок, питания, аэродинамики, как это повлияет на него. В любом случае, он очень усилит команду для Ваута. Он также хороший раздельщик. Для него новая команда – тоже интересный вызов, возможно, другой подход позволит ему выступать на более высоком уровне. Мы с нетерпением этого ждём.

Что касается Тоса, в этом году он тоже ярко выступал. Он развивается как гонщик. Помимо факта, что он сильный физически, он ещё и очень умный гонщик, прекрасно разбирается в том, как занимать позицию, у него большой опыт. Нам нужен такой гонщик в команду на классики. Если он будет выступать так же, как в этом году, то сможет быть с Ваутом в финалах, что нам необходимо. То же самое относится к спринтерскому поезду Дилана Груневегена. С Калебом (Юэном) Тос отлично работал. Мы рады, что смогли подписать его. Он принесёт в команду опыт и навыки».