Роан Деннис о переходе в команду Jumbo-Visma и первой победе в сезоне 2022 года

Роан Деннис – чемпион Австралии в разделке 2022 года

31-летний Роан Деннис (Rohan Dennis) пропустил тренировочный сбор команды Jumbo-Visma, но уже одержал первую победу в цветах команды Jumbo-Visma, в четвёртый раз (2016, 2017, 2018 и 2022) став чемпионом Австралии в индивидуальной гонке на время. Он проехал 37,5км дистанцию с лучшим временем – за 45 минут 33 секунды, на 1:13 опередив ближайшего соперника, гонщика команды BikeExchange Jayco Люка Дабриджа.

После церемонии награждения Роан Деннис сказал: «Становиться чемпионом своей страны всегда приятно. Чемпионат Австралии - гонка, в которой труднее всего одержать победу. Я уже это испытал. Дважды стартовал на чемпионате в ранге чемпиона мира, но не смог выиграть. Здесь всегда важно, кто сможет подготовиться лучше всех, потому что все участники выступают на самом высоком уровне. Достижение важной цели на гонке в самый первый гоночный день даёт уверенность. Команда Jumbo-Visma показала, что полностью во мне уверена. Важно сразу хорошо начать выступать в команде, проявив тем самым уважение».

В видеообращении, подготовленном к презентации команды Jumbo-Visma, Роан Деннис рассказал, почему перешёл в команду Jumbo-Visma после двух лет выступления в команде Ineos Grenadiers:

«Команда многое делает отлично. Когда был в Ineos, заметил, что они многое копируют у Jumbo. И я подумал: «Зачем мне быть в команде, которая копирует соперников. Почему бы не присоединиться к тем, кто впереди, а не тем, кто позади. Это было основной причиной, по которой я перешёл сюда. Технически это лучшая команда, и её структура выглядит великолепной.

К тому же я вернулся назад с полпути, как будто в те времена, когда был в Rabobank в 2011. Конечно, немного не так, потому что тогда была конти команда. Но разница ощутимая. Считаю, что перешёл правильно, очень этому рад. В спорте обычно есть одна или две команды, которые заметно продвинуты в поиске одного - полутора процентов разницы. На данный момент в этом процессе лидирует команда Jumbo.

Новая команда – это не просто прийти и развлекаться. Ты здесь, чтобы выполнять работу, чтобы продолжать выступать, именно это мне и нравится делать. Моей целью всегда было стать одним из лучших гонщиков мира - ради этого я работал всю свою карьеру, и даже до неё.

Самая большая цель для меня в команде Jumbo-Visma – проехать Тур де Франс. Это великая гонка, амфитеатр, и я хочу быть частью команды, которая потенциально в этой гонке будет бороться за победу. Я постараюсь помочь команде победить приятеля Тадея. Мне он нравится, но теперь он соперник».