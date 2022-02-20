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Роан Деннис о переходе в команду Jumbo-Visma и первой победе в сезоне 2022 года

Роан Деннис – чемпион Австралии в разделке 2022 года

 

 

  31-летний Роан Деннис (Rohan Dennis) пропустил тренировочный сбор команды Jumbo-Visma, но уже одержал первую победу в цветах команды Jumbo-Visma,  в четвёртый раз (2016, 2017, 2018 и 2022) став чемпионом Австралии в индивидуальной гонке на время. Он проехал 37,5км дистанцию с лучшим временем – за 45 минут 33 секунды, на 1:13 опередив ближайшего соперника, гонщика команды BikeExchange Jayco Люка Дабриджа.

 

Роан Деннис о переходе в команду Jumbo-Visma и первой победе в сезоне 2022 года

 

  После церемонии награждения Роан Деннис сказал: «Становиться чемпионом своей страны всегда приятно. Чемпионат Австралии  - гонка, в которой труднее всего одержать победу. Я уже это испытал. Дважды стартовал на чемпионате в ранге чемпиона мира, но не смог выиграть. Здесь всегда важно, кто сможет подготовиться лучше всех, потому что все участники выступают на самом высоком уровне. Достижение важной цели на гонке в самый первый гоночный день даёт уверенность. Команда Jumbo-Visma показала, что полностью во мне уверена. Важно сразу хорошо начать выступать в команде, проявив тем самым уважение».

 

  В видеообращении, подготовленном к презентации команды Jumbo-Visma, Роан Деннис рассказал, почему перешёл в команду Jumbo-Visma после двух лет выступления в команде Ineos Grenadiers:

 

Роан Деннис о переходе в команду Jumbo-Visma и первой победе в сезоне 2022 года

 

 

  «Команда многое делает отлично. Когда был в Ineos, заметил, что они многое копируют у Jumbo. И я подумал: «Зачем мне быть в команде, которая копирует   соперников. Почему бы не присоединиться к тем, кто впереди, а не тем, кто позади. Это было основной причиной, по которой я перешёл сюда. Технически это лучшая команда, и её структура выглядит великолепной.

К тому же я вернулся назад с полпути, как будто в те времена, когда был в Rabobank в 2011. Конечно, немного не так, потому что тогда была конти команда. Но разница ощутимая. Считаю, что перешёл правильно, очень этому рад. В спорте обычно есть одна или две команды, которые заметно продвинуты в поиске  одного - полутора процентов разницы. На данный момент в этом процессе лидирует команда Jumbo.

Новая команда – это не просто прийти и развлекаться. Ты здесь, чтобы выполнять работу, чтобы продолжать выступать, именно это мне и нравится делать. Моей целью всегда было стать одним из лучших гонщиков мира - ради этого я работал всю свою карьеру, и даже до неё.

Самая большая цель для меня в команде Jumbo-Visma – проехать Тур де Франс. Это великая гонка, амфитеатр, и я хочу быть частью команды, которая потенциально в этой гонке будет бороться за победу. Я постараюсь помочь команде победить приятеля Тадея. Мне он нравится, но теперь он соперник».

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Теги к статье: Роан Деннис Rohan Dennis Jumbo-Visma

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Комментарии

  • dyneema
    Саймон Кларк подписал контракт ... (2)
    dyneema-Фото
    Цитата: AzaKonta
    Австралийские Альпы?)
    Сам не поверил, полез в энциклопедию. Да. Высочайшая гора названа в честь поляка. Глобализация.
  • AzaKonta
    Саймон Кларк подписал контракт ... (2)
    AzaKonta-Фото
    Австралийские Альпы?)
  • rude_rider
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (11)
    rude_rider-Фото

    да просто типа запутать других..или напугать..

    Рогла намбер 1 ..

  • VeloVelo
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (11)
    VeloVelo-Фото
    Смена поколений. Винегор едет учится у своего Капитана. Рогличу не так и много уже осталось, увы.
  • Адриен
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (11)
    Адриен-Фото

    Вообще странно. В команде должен быть один лидер, один капитан. А что значит - мы поедем гонку с двумя капитанами. В этом плане Примож всегда впереди, но мы очень верим в Йонаса, что он может быть лидером. Мы поможем ему и будем относиться к нему как к лидеру.

    Так кто лидер ?! Лидер на то и лидер, что он - ОДИН ! Это как в армии - единоначалие. Если два главнокомандующих - разброд и развал. Два капитана на корабле - бардак. Неужели пример Мувистар и Лопеса ничему не учит ?.. Да конечно в команде всё распределено и наверняка единственный лидер - это Роглич. Вингегор - ЗАПАСНОЙ вариант, на случай выбывания из борьбы Роглича. Вот так бы и говорили. А то - два равных капитана. Такого просто быть не может, к чему конкуренция внутри комнды, когда она должна быть единой , как кулак ?

  • SportSpirit
    Чемпионат Австралии-2022, разд ... (6)
    SportSpirit-Фото

    motte, благодарю за текст - доставил) 

     

    Да, у Денниса сложный характер и специфическое чувство юмора. Например, большинство его фраз в лайф съемках Ineos "за сценой" запиканы) Однако, за его преображением в Ineos я наблюдала, образно говоря, аплодируя. 

  • Woterman 1980
    Чемпионат Австралии-2022, разд ... (6)
    Woterman 1980-Фото
    Цитата: Earl57
    И этой командой разочаруется через какое-то время. Из множества команд, в которых он побывал за свою карьеру, дольше чем на 2 года задержался только в ВМС. Из некоторых команд уходил всего через год. У Денниса, мягко говоря, сложный характер...
    Я так понимаю, он просто не очень любит работать на кого то, а любит работать на себя и гонки на время. В BMC он был предоставлен сам себе, да и команда была заточена под гонки на время, поэтому, скорее всего он там долго и задержался
  • Earl57
    Чемпионат Австралии-2022, разд ... (6)
    Earl57-Фото
    И этой командой разочаруется через какое-то время. Из множества команд, в которых он побывал за свою карьеру, дольше чем на 2 года задержался только в ВМС. Из некоторых команд уходил всего через год. У Денниса, мягко говоря, сложный характер...
  • Николай Степаныч
    Том Дюмулин и Тобиас Фосс возг ... (3)
    Николай Степаныч-Фото

    Том поедет капитаном наконец-то. Уверен, это его будет мотивировать. Быть помощником ему не в радость, было видно.

  • Woterman 1980
    Чемпионат Австралии-2022, разд ... (6)
    Woterman 1980-Фото
    Когда Денис подписал контракт с Ineos, он в интервью сказал, что с самого начала карьеры, мечтал попасть в такую команду как Ineos ( бывшая Sky). Ведать остался разочарован этой командой))

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