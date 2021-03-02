Ремко Эвенепул начнёт сезон с Джиро д’Италия-2021

Ремко Эвенепул: «Поеду Джиро д’Италия как подготовку к летним гонкам»

21-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепул хочет полностью восстановиться после травмы, полученной при падении на классике Ломбардия-2020, и начнёт сезон 8 мая, со старта на Джиро д’Италия-2021.

Photo © Deceuninck - Quick-Step Cycling Team /© Wout Beel

После перелома таза, из-за которого его сезон 2020 года прервался в середине августа, Ремко Эвенепул сел на велосипед в ноябре, но потом из-за боли прекратил тренировки в середине декабря. Он снова вернулся к тренировкам в начале февраля.

Откладывать дебют на Джиро д’Италия Ремко Эвенепул не собирается и подтвердил в интервью Het Nieuwsblad, что итальянский Гранд-тур станет его первой гонкой в сезоне 2021 года.

Ремко Эвенепул: «Зачем мне торопиться, чтобы поймать несколько гонок на Арденнах на две недели раньше? Я лучше использую своё время по полной – все три месяца, чтобы спокойно вернуться в форму. Я рискую? Да. Сработает ли этот план хорошо или плохо, мы не узнаем до последнего момента.

У меня нет особых целей и ожиданий. Я поеду Джиро д’Италия-2021 как подготовку к летним соревнованиям. Цель – идти по нарастающей в Италии в течение трёх недель. В апреле мы с командой второй раз поедем в тренировочный лагерь на высоте. Достаточно ли будет этого, смогу сказать только в июне, когда Джиро закончится.

После Джиро будет ещё один период без соревнований до Олимпийских игр. В прошлом такой подход хорошо работал – тренировки на высоте, несколько дней перерыв и старт на велогонках. Может, это работает, потому что я ещё молодой.

Вуэльта, конечно, вариант. Но решение об участи примем намного позже. Сейчас же моя главная задача – выйти на 100% готовность и с лёгкостью проходить эти небольшие горки у моего дома».