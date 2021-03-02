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Ремко Эвенепул начнёт сезон с Джиро д’Италия-2021

Ремко Эвенепул: «Поеду Джиро д’Италия как подготовку к летним гонкам»

 

 

  21-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепул хочет полностью восстановиться после травмы, полученной при падении на классике Ломбардия-2020, и начнёт сезон 8 мая, со старта на Джиро д’Италия-2021.

 

Ремко Эвенепул начнёт сезон с Джиро д’Италия-2021

Photo ©  Deceuninck - Quick-Step Cycling Team /© Wout Beel

 

  После перелома таза, из-за которого его сезон 2020 года прервался в середине августа, Ремко Эвенепул сел на велосипед  в ноябре, но потом из-за боли прекратил тренировки в середине декабря. Он снова вернулся к тренировкам в начале февраля.  

 

  Откладывать дебют на Джиро д’Италия Ремко Эвенепул не собирается и подтвердил в интервью Het Nieuwsblad, что итальянский Гранд-тур станет его первой гонкой в сезоне 2021 года.

 

  Ремко Эвенепул: «Зачем мне торопиться, чтобы поймать несколько гонок на Арденнах на две недели раньше? Я лучше использую своё время по полной – все три месяца, чтобы спокойно вернуться в форму. Я рискую? Да. Сработает ли этот план хорошо или плохо, мы не узнаем до последнего момента.

 

  У меня нет особых целей и ожиданий. Я поеду Джиро д’Италия-2021 как подготовку к летним соревнованиям. Цель – идти по нарастающей в Италии в течение трёх недель. В апреле мы с командой второй раз поедем в тренировочный лагерь на высоте. Достаточно ли будет этого, смогу сказать только в июне, когда Джиро закончится.

 

 После Джиро будет ещё один период без соревнований до Олимпийских игр. В прошлом такой подход хорошо работал – тренировки на высоте, несколько дней перерыв и старт на велогонках. Может, это работает, потому что я ещё молодой.

 

  Вуэльта, конечно, вариант. Но решение об участи примем намного позже. Сейчас же моя главная задача – выйти на 100% готовность и с лёгкостью проходить эти небольшие горки у моего дома».

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck - Quick Step Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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Комментарии

  • uran
    Ремко Эвенепул и Ваут ван Арт ... (1)
    uran-Фото
    Вот это поворот. Прирожденные раздельщики.
  • Sezar
    Royal Bernard Drome Classic-20 ... (3)
    Sezar-Фото

    Баджиоли - это не все. Это еще один классический талант нового поколения.

  • Shalam s Urala
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (25)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Earl57
    По словам самого Пидкока в ответ на вопрос Салима Макеева его реальный рост 171 см
    видать он на каждый такой вопрос отвечает по-разному. вместо комплексов - тролит, молоток )

  • EL-Fenomeno
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (25)
    EL-Fenomeno-Фото

    Во как Дания может: тогда Каспер, сейчас Мадс; считаю, что Педерсен обновился (какг бэ) после того как отдал майку ЧМ.

    Трентин снова близко, но снова без подиума, как и МВДП, а ведь мог молодой. Зато другого молодого с первой "бронзой" среди шоссейной элиты.

  • AvA
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (25)
    AvA-Фото
    спасибо!
    и классный следующий комментарий от спорт.агента))
  • rude_rider
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (25)
    rude_rider-Фото
    Кароче он растет.
  • Earl57
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (25)
    Earl57-Фото

    Цитата: AvA
    возможно, не слышал и не видел этого интервью
    на офф.сайте ineosgrenadiers также указано Height 1.57M

    https://twitter.com/GosuSM/status/1346865684236611587

  • close2you
    Мадс Педерсен, Матье ван дер П ... (4)
    close2you-Фото
    Цитата: Evergreen
    А сколько было возмущений и нытья полтора года назад, когда Мадс выиграл ЧМ. Парень делами доказывает, что он не случайный человек в большом велоспорте. Уже сейчас у него есть потенциал взять любой из монументов, дальше будет больше. Давно слежу за ним, очень импонирует его подход к работе.
    Мне довелось с ним и МВДП ехать мир по юниорам в 2013. Пацаны - вообще ребята ))
  • AvA
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (25)
    AvA-Фото

    возможно, не слышал и не видел этого интервью

    на офф.сайте ineosgrenadiers также указано Height 1.57M

  • Evergreen
    Мадс Педерсен, Матье ван дер П ... (4)
    Evergreen-Фото
    А сколько было возмущений и нытья полтора года назад, когда Мадс выиграл ЧМ. Парень делами доказывает, что он не случайный человек в большом велоспорте. Уже сейчас у него есть потенциал взять любой из монументов, дальше будет больше. Давно слежу за ним, очень импонирует его подход к работе.

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