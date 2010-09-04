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Эган Берналь о проблемах со спиной и восстановлении

Эган Берналь: "У меня впереди целая карьера, надо смотреть вперёд и делать то, что лучше в данный момент"

 

 

 

  Эган Берналь из-за проблем со спиной сошёл с Тур де Франс-2020, где должен был защищать свой титул. После обследования выяснилось, что корень его проблем в сколиозе, вызванном тем, что одна нога длиннее другой. В интервью ESPN Colombia и Signal Colombia 23-летний колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers рассказал, что смещение позвоночного диска защемило нерв, но в таких случаях операция не делается, и ему предстоит долгое восстановление.

 

Эган Берналь о проблемах со спиной и восстановлении 

Photo © Ineos Grenadiers

 

  Эган Берналь: «Боль появилась давно. И в прошлом году во время Тур де Франс, который я выиграл, и на дебютном французском Гранд-туре, с тех пор, когда гонялся на маунтинбайке, я всегда её чувствовал.

 

  Во время карантина очень много времени проводил на станке, потом до старта Тура с нуля началось участие в напряжённых гонках во Франции. Думаю, это вызвало защемление нерва в позвоночнике, что стало причиной боли. Я чувствую себя хорошо,  но это сложная травма. Мы много работаем, чтобы я мог выйти на должный уровень в следующем году.  

 

  Проблема в том, что одна нога у меня длиннее другой, что вызвало сколиоз. Процесс восстановления довольно долгий. Позвоночный диск ущемил нерв, идущий к ягодичной мышце и ниже по ноге. Но такое нельзя исправить операцией, не рекомендуется её делать.

 

  Проблему можно решить только долгой реабилитацией, уменьшением воспаления. Нам нужно, чтобы позвоночный диск постепенно вернулся на место. Процесс долгий, он может занять не один и не два месяца. Понадобится много времени, чтобы боль прошла.

 

   У меня впереди целая карьера, поэтому не могу думать о Тур де Франс, который я проиграл, как в прошлом году не думал о Туре, который выиграл. Всегда надо смотреть вперёд и делать то, что лучше всего в данный момент».

 

 

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Ineos Grenadiers

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  1. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 06:01 | Регистрация: 4.09.2010

    ну слава богу, в больничке себе объяснение нашёл

    вот у Мансебо был сколиоз - и никаких слов не нужно было. а тут красивый ладный парень.. в любом случае, это рабочий момент, масса методик на глубокие стабилизаторы столба. в общем - в зале всё это решается, а не нытьём на весь белый свет

  2. Sm1T

    Сегодня, 07:34 | Регистрация: 1.01.2012

    O У меня такая же болячка. Причем если просто кататься то ничего не мешает. А если начинаешь 300+ ватт, то потом правую ногу перестаешь чувствовать.

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Комментарии

  • дрокер
    Трансферные новости пелотона-2 ... (109)
    дрокер-Фото

    Как сообщили в пресс-службе команды, в состав на сезон-2021 вошли 20 велогонщиков.
    В следующем сезоне за "Газпром-Русвело" будут выступать Игорь Боев, Марко Канола, Николай Черкасов, Сергей Чернецкий, Имерио Чима, Павел Кочетков, Роман Кройцигер, Антон Кузьмин, Вячеслав Кузнецов, Денис Некрасов, Артем Ныч, Петр Рикунов, Иван Ровный, Кристиан Скарони, Евгений Шалунов, Дмитрий Страхов, Матиас Вачек, Симоне Веласко, Ильнур Закарин, Дамиано Чима.

  • Sm1T
    Эган Берналь о проблемах со сп ... (2)
    Sm1T-Фото
    O У меня такая же болячка. Причем если просто кататься то ничего не мешает. А если начинаешь 300+ ватт, то потом правую ногу перестаешь чувствовать.
  • Shalam s Urala
    Эган Берналь о проблемах со сп ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    ну слава богу, в больничке себе объяснение нашёл

    вот у Мансебо был сколиоз - и никаких слов не нужно было. а тут красивый ладный парень.. в любом случае, это рабочий момент, масса методик на глубокие стабилизаторы столба. в общем - в зале всё это решается, а не нытьём на весь белый свет

  • uran
    Евгений Федоров и Глеб Брусенс ... (24)
    uran-Фото
    Чем вам Груздев не угодил? Незаметный не значит бесполезный. Середнячок, не всем же быть звёздными грегори. С Роаном конечно забавное сравнение.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Велокоманда NTT продолжит выст ... (13)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Мугиша Моисей в первую очередь ну и Самуэля можно подтянуть,
  • s75
    Велокоманда NTT продолжит выст ... (13)
    s75-Фото
    И догадаться бы не смог, что вышеизложенное имелось ввиду в каком-то Другом смысле)).
    Ну мы все в этой жизни немного эксперты и аналитики. Тут недавно на одном нерусскоязычном форуме посоветовали др.Фримену заказать скотч-ленту для Ш.Саттона. В общем - да, дельный совет, хорошая терапия в случае, когда объемы и качество экспертиз и анализов выходят за рамки;))
    Если Рони имеется ввиду снукерный - так у них там предводитель хейтеров один известный некогда хоккейный, а ныне снукерный комментатор из Латвии, силы явно не равны))
  • Earl57
    Велокоманда NTT продолжит выст ... (13)
    Earl57-Фото
    Я вообще про другое. Про комментарии "экспертов" в интернете, которые точно знают, кто что и как должен делать. Комментарии в русскоязычном интернете - это вообще особый жанр)) Вон давеча один болельщик возмущался, что Ронни посмел выйти в финал турнира, хотя его там быть не должно и делать ему там нечего. На другом сайте фанаты Джоковича закатили истерику по поводу его проигрыша. Обвиняют не Джоковича, а болельщиков Надаля и Федерера...
  • s75
    Велокоманда NTT продолжит выст ... (13)
    s75-Фото

    Еще как хотят, например, вот буквально на днях Астана хорошенько так, аппетитно откусила от Энтэтэшного пирога. Так что все в порядке, Кубеку обгрызли и обглодали, остались ветеран Поццо, и Витя, который наговорил в адрес других команд столько, что от него теперь все шарахаются;)) Ну и вообще так всегда было и будет, грызть, пожирать, жестокий мир и звериный оскал капитализьма. Сегодня они, завтра их. Другое дело, что иногда кусают сами себя, когда приходят эффективные менеджеры, задвигают одних заслуженных людей и избавляются от других.

  • Earl57
    Велокоманда NTT продолжит выст ... (13)
    Earl57-Фото
    Не, то что что наберут, нет сомнений. Речь о другом. Почему команды вроде Астаны и Мовистара, обгрызают и обгладывают, а эту не не хотят? У нее то ситуация куда хуже чем у Астаны и Мовистара. А статус одинаковый.
  • s75
    Велокоманда NTT продолжит выст ... (13)
    s75-Фото
    Есть обязательное количество сотрудников команды, работающих на постоянной основе. Наберут, есть немного времени и немалое количество нетрудоустроенных гонщиков. Или таких, как Танфилд, которые "трудоустроились".

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