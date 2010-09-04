Эган Берналь о проблемах со спиной и восстановлении 

Эган Берналь: "У меня впереди целая карьера, надо смотреть вперёд и делать то, что лучше в данный момент"

Эган Берналь из-за проблем со спиной сошёл с Тур де Франс-2020, где должен был защищать свой титул. После обследования выяснилось, что корень его проблем в сколиозе, вызванном тем, что одна нога длиннее другой. В интервью ESPN Colombia и Signal Colombia 23-летний колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers рассказал, что смещение позвоночного диска защемило нерв, но в таких случаях операция не делается, и ему предстоит долгое восстановление.

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Эган Берналь: «Боль появилась давно. И в прошлом году во время Тур де Франс, который я выиграл, и на дебютном французском Гранд-туре, с тех пор, когда гонялся на маунтинбайке, я всегда её чувствовал.

Во время карантина очень много времени проводил на станке, потом до старта Тура с нуля началось участие в напряжённых гонках во Франции. Думаю, это вызвало защемление нерва в позвоночнике, что стало причиной боли. Я чувствую себя хорошо, но это сложная травма. Мы много работаем, чтобы я мог выйти на должный уровень в следующем году.

Проблема в том, что одна нога у меня длиннее другой, что вызвало сколиоз. Процесс восстановления довольно долгий. Позвоночный диск ущемил нерв, идущий к ягодичной мышце и ниже по ноге. Но такое нельзя исправить операцией, не рекомендуется её делать.

Проблему можно решить только долгой реабилитацией, уменьшением воспаления. Нам нужно, чтобы позвоночный диск постепенно вернулся на место. Процесс долгий, он может занять не один и не два месяца. Понадобится много времени, чтобы боль прошла.

У меня впереди целая карьера, поэтому не могу думать о Тур де Франс, который я проиграл, как в прошлом году не думал о Туре, который выиграл. Всегда надо смотреть вперёд и делать то, что лучше всего в данный момент».