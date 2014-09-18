Велокоманда Trek-Segafredo объявила капитанов на Гранд-туры

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 14:47
Винченцо Нибали и Бауке Моллема поедут Джиро д’Италия и Тур де Франс в 2021 году
Велокоманда Trek-Segafredo обозначила главные цели для лидеров команды на 2021 год. Сейчас гонщики команды находятся на первом тренировочном сборе, который проходит в Дении (Испания) и продлится до 25 января.
Винченцо Нибали и Бауке Моллема возглавят велокоманду Trek-Segafredo на Джиро д’Италия и Тур де Франс-2021. Двукратный победитель Джиро д’Италия, Винченцо Нибали в прошлом году финишировал на итальянском Гранд-туре 7-м.
Лучшим результатом Бауке Моллемы на Джиро было 5-е место в 2019 году. По словам руководства команды Trek-Segafredo, Бауке Моллема нацелен побороться за победу на этапе Джиро д’Италия, чтобы войти в число победителей этапов всех трёх Гранд-туров.
Джулио Чикконе поддержит Нибали и Моллему на итальянском Гранд-туре, а роль капитана возьмёт на себя на Вуэльте Испании-2021. 26-летний Джулио Чикконе в прошлом году не смог проявить себя на Гранд-туре, он сошёл с Джиро д’Италия-2020, так как не смог полностью восстановиться, переболев Covid-19. В 2019 году Чикконе занял на Джиро д’Италия 16-е место и выиграл майку лучшего горного гонщика. Испанский Гранд-тур он поедет впервые в карьере.
На Тур де Франс-2021 Винченцо Нибали будет нацелен на борьбу за этапы, а после французского Гранд-тура поедет на Олимпийские игры, как и Бауке Моллема, который трижды входил в топ-10 генеральной классификации Тур де Франс.
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