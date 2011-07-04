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Берналь, Саган, Ганна, Вивиани – участники «Критериума Джиро д’Италия» в Дубае

Звёзды велоспорта примут участие в критериуме «Expo 2020 Dubai»


   В рамках всемирной выставки «Экспо-2020», которая проходит с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года в Дубае (ОАЭ), состоится первый в истории «Критериум Джиро д’Италия». Критериум организован компанией RCS Sport при поддержке MadeinItaly.gov.it, Совета по спорту Дубая и «Экспо 2020».

 

Критериум будет состоять из 30 кругов по 2,1 км, проложенных на фоне павильонов Всемирной выставки «Экспо-2020».

 

 

  В «Критериуме Джиро д’Италия» примут участие – победитель итальянского Гранд-тура этого года Эган Берналь, трёхкратный чемпион мира, победитель очковой классификации Джиро д’Италия-2021 Петер Саган, двукратный чемпион мира в разделке и победитель шести этапов Джиро д’Италия Филиппо Ганна, победитель девяти этапов Град-туров, недавно ставший победителем гонки на выбывание на чемпионате мира по велоспорту на треке-2021 Элиа Вивиани, победитель горной классификации Джиро д’Итали-2021 Жоффрей Бушар, олимпийский чемпион в командном преследовании на треке Симоне Консонни, победитель этапа Джиро д’Италия-2021 с финишем на Дзонколане Лоренцо Фортунато, первый в истории венгерский гонщик, надевший розовую майку лидера Джиро Аттила Вальтер, а также Марк Хирши, Фабио Ару, Энрико Баттальин, Иван Соса, Винченцо Альбанезе, Франческо Гавацци и другие гонщики. Всего в критериуме примут участие 29 велогонщиков.

Берналь, Саган, Ганна, Вивиани – участники «Критериума Джиро д’Италия» в Дубае

 

Берналь, Саган, Ганна, Вивиани – участники «Критериума Джиро д’Италия» в Дубае

 

Берналь, Саган, Ганна, Вивиани – участники «Критериума Джиро д’Италия» в Дубае

 

Берналь, Саган, Ганна, Вивиани – участники «Критериума Джиро д’Италия» в Дубае

 

Берналь, Саган, Ганна, Вивиани – участники «Критериума Джиро д’Италия» в Дубае

 

Берналь, Саган, Ганна, Вивиани – участники «Критериума Джиро д’Италия» в Дубае

 

Берналь, Саган, Ганна, Вивиани – участники «Критериума Джиро д’Италия» в Дубае

 

Берналь, Саган, Ганна, Вивиани – участники «Критериума Джиро д’Италия» в Дубае

 

Берналь, Саган, Ганна, Вивиани – участники «Критериума Джиро д’Италия» в Дубае

 

Берналь, Саган, Ганна, Вивиани – участники «Критериума Джиро д’Италия» в Дубае

 

Берналь, Саган, Ганна, Вивиани – участники «Критериума Джиро д’Италия» в Дубае

 

Берналь, Саган, Ганна, Вивиани – участники «Критериума Джиро д’Италия» в Дубае

 

Берналь, Саган, Ганна, Вивиани – участники «Критериума Джиро д’Италия» в Дубае

 

Берналь, Саган, Ганна, Вивиани – участники «Критериума Джиро д’Италия» в Дубае

 

Берналь, Саган, Ганна, Вивиани – участники «Критериума Джиро д’Италия» в Дубае

 

Берналь, Саган, Ганна, Вивиани – участники «Критериума Джиро д’Италия» в Дубае

 

Берналь, Саган, Ганна, Вивиани – участники «Критериума Джиро д’Италия» в Дубае

 

Photo Credits: RCS Sport / BettiniPhoto

 

  Эган Берналь: «Победа на Джиро д’Италия стала одним из лучших моментов моей карьеры. С самых первых лет в велоспорте мечтал проехать Джиро, жил в Италии два года, очень люблю эту страну и её жителей. В этом году, наконец, у меня появился шанс, и я невероятно счастлив, что выиграл. После победы на Тур де Франс у меня был тяжелый период, и эта победа дала мне огромную уверенность. Сейчас я впервые приехал в Дубай, завтра хочу в полной мере насладиться участием в «Критериуме Джиро д’Италия» в розовой майке, которую выиграл в этом году».

 

  Петер Саган: «Джиро д’Италия – особенная гонка. Я пять лет жил в Италии, для меня она стала вторым домом. В прошлом году я, наконец, в первый раз принял участие в Джиро, и это было прекрасно. Мне хотелось проехать её снова, и я вернулся на Джиро в этом году, смог выиграть цикламеновую майку. Очень счастлив вернуться в Дубай после того, как впервые проехал Тур Дубая. Завтра постараюсь приложить все силы, гонка точно будет интересной!»

 

  Филиппо Ганна: «Розовая майка Джиро была уникальным опытом. На Джиро д’Италия-2020 я выиграл свой первый этап на шоссе, что вызвало невероятные чувства. Великолепные ощущения испытываешь, когда как итальянский гонщик едешь Джиро, где болельщики узнают тебя, выкрикивают твоё имя. Завтра впервые для Джиро и для многих гонщиков состоится критериум, он будет зрелищным. Очень приятно быть здесь вместе со столькими чемпионами».

 

  Элиа Вивиани: «Для меня огромная честь находиться в итальянском павильоне в Дубае на «Экспо-2020». С тех пор, как выиграл выпуск Тура Дубая, с этим городом у меня связаны прекрасные воспоминания. Я был в Дубае несколько раз, невероятно наблюдать, как выросла здесь популярность велоспорта, как много появилось любителей велосипедов всех возрастов. Этим утром мы проехали вместе с 30 тысячами участников! Это был великолепный опыт, я счастлив видеть, что так много людей ездят на велосипедах. Завтра будет быстрая гонка, не могу дождаться старта Критериума Джиро д’Италия».

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Теги к статье: Эган Берналь Петер Саган Элиа Вивиани Филиппо Ганна Критериум Джиро д'Италия

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  1. Имя: Игорь

    shain

    Сегодня, 00:38 | Регистрация: 1.10.2020

    Фото такого плохог качества, что с трудом можно узнать гонщиков.

    RCS Sport / BettiniPhoto, это косяк.

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 11:05 | Регистрация: 4.07.2011

    О, Контадоровская эоло уже в Дубае, в лице паренька, с оригинальной фамилией Fortunato - :) 

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4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
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