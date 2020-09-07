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Михал Квятковски о поддержке Эгана Берналя на Тур де Франс-2020

Михал Квятковски: «Самое важное для всех нас – борьба за победу на Тур де Франс-2020»

 

 

  В то время как для обычного велолюбителя езда на велосипеде – хобби, велогонщики-профессионалы превращают её в искусство. Именно так выступает одна из сильнейших велокоманд мирового профессионального пелотона – Ineos Grenadiers.

 

  Тур де Франс – велогонка, которая является вершиной сезона для всех команд. В этом году команда Ineos Grenadiers приехала на французский Гранд-тур с одним капитаном – победителем Тур де Франс прошлого года Эганом Берналем, который защищает титул.

 

 

30-летний польский велогонщик Михал Квятковски  в седьмой раз в карьере, и четвёртый – как гонщик британской команды. Вместе с Люком Роу и Джонатаном Кастровьехо он составляет группу разносторонних гонщиков, единственной задачей которых во время Гранд-тура является защита лидера команды, выбор наилучшей позиции в пелотоне.

 

  В этом году в отсутствии Геранта Томаса и Крис Фрума Люк Роу, Кастровьехо и Михал Квятковски решают задачу защиты капитана с новобранцами команды Андреем Амадором и Ричардом Карапасом, а также с дебютантом Тур де Франс Павлом Сиваковым. Ричард Карапас также едет Тур впервые.

 

 Cyclingnews цитирует слова Михала Квятковски: «Ситуация новая для всех нас, а в этом году новым вызовом стал подход к Туру. Когда работаешь в команде, надо открыто и честно говорить, что думаешь, чего ожидаешь от своих товарищей по команде. Надо думать об этом. Трудно ожидать, что команда моментально начнёт работать как единое целое.

 

  В конце концов, самое важное для всех нас – борьба за верхнюю ступень подиума в Париже. Каждый из гонщиков готов пожертвовать собой ради общей победы. Полагаю, это наилучший способ работы. Я работаю с ребятами, которые заботятся о том, чтобы в ближайшие три недели у нас всё получилось.

 

  Не будем забывать, что Ричард Карапас выиграл Джиро д’Италия, и не забудем, что Павел Сиваков в этом году в невероятной форме, что он уже показал на Критериуме Дофине-2020. То, что в команде один лидер, не означает, что мы не будем разыгрывать карты других гонщиков. Это также значит, что на Эгана не будет слишком сильного давления.

 

  На этом Тур де Франс Эган сможет выбрать хорошую тактику с Павлом и Ричардом в финалах. Я лично считаю, что по сравнению с прошлыми годами разница не так уж велика. Легче играть, когда у тебя больше одной карты. Но, тем не менее, Эган получит сильную поддержку.

 

  Мы приехали сюда, чтобы снова победить. Будем смотреть по обстоятельствам -  что делают другие, кто сильнее, кто не потеряет время на первой неделе и способен выиграть секунды на второй и третьей неделях. Нельзя выиграть Тур в первую неделю, но, конечно, можно его проиграть там».

 

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Теги к статье: Михал Квятковски Ineos Grenadiers

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • SportSpirit
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (9)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: motte
    Франция, Ницца, лазурный берег, ликуют...маечка на французе..да на каком ещё!!!!
    Это реально дорогой подарок от ЖуЖу!

     

    Солидаризируюсь с вами!)

    Франция - как спасительница велоспорта в трудные времена - достойна этого подарка! И ЖуЖу обрадовал нацию сразу, как только смог. 

  • Joe
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (9)
    Joe-Фото

    Самое время Ильнуру в отрыв ехать

  • Gottliche_Recht
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (29)
    Gottliche_Recht-Фото

    Цитата: Rokka
    Цитата: Karaed
    Цитата: Rokka
    Очередная победа колесника. Как брыкался, когда Хирши у него на колесе был, аж смешно стало.
    Вы в своем уме? Это Алафилипп-то колесник? Хирши всю гору за ним просидел, и должен был выиграть? Какой бред не напишут.
    Если вы смотрите велоспорт только последние 20км то это не значит что все так смотрят. Большинство своих побед в прошлом сезоне Алафилипп одержал либо с колеса Фульсанга, Ван дер Пула либо других, кто работал. До этого таким же путём ездили за Саганом, на что он однажды просто перестал работать и вся «волчья стая» просто взвыла о том что Саган сам не выиграл и им не дал. Так что у меня обратный вопрос, вы в своём уже? Или бред это ваша стихия?

    Цитата: Gottliche_Recht
    Цитата: Rokka
    Очередная победа колесника. Как брыкался, когда Хирши у него на колесе был, аж смешно стало.

     
    Смотрел развязку в записи, уже зная ваш комментарий. Ничего из ваших слов не увидел у Алафилиппа.
    Смотрите внимательнее еще раз. Как только Хирши догнал француза, тот сразу начал мотать велосипед из стороны в сторону, злобно оглядывать на молодого парня и успокоился только когда приехал Ейтс.


    В этой развязке не было и намека на колесничество.

  • explosiveua
    Жулиан Алафилипп в жёлтой майк ... (2)
    explosiveua-Фото

    Жулик хорош)

  • levonardo
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (9)
    levonardo-Фото
    Цитата: salomon
    Цитата: Roscomsport
    Победитель из отрыва/групповой финиш - 50/50 
    Победитель из отрыва/групповой финиш - 90/10 % .По такой пересеченке как сегодня у спринтеров почти нет шансов ! Тем более, что нет в пелотоне команды под спринтера , которая в состоянии самостоятельно догнать отрыв !

    Цитата: salomon
    Цитата: Roscomsport
    Победитель из отрыва/групповой финиш - 50/50 
    Победитель из отрыва/групповой финиш - 90/10 % .По такой пересеченке как сегодня у спринтеров почти нет шансов ! Тем более, что нет в пелотоне команды под спринтера , которая в состоянии самостоятельно догнать отрыв !
    Только Lotto Soudal была в состоянии это сделать, но... Их полностью выключили сходы двух ключевых гонцов - Жильбера и Дегенкольба. А без них Юэну придется практически в одиночку искать счастья ! Да и в Cofidis у Viviani дела не лучше - там просто нету сильных моторов... Про остальных спринтеров ваще не говорю - в их командах все заточены под генералов !!!
    Квикстеп может поработает, все таки и майка у них, и Беннет)
  • motte
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (9)
    motte-Фото

    Франция, Ницца, лазурный берег, ликуют...маечка на французе..да на каком ещё!!!!

    Это реально дорогой подарок от ЖуЖу!

  • salomon
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (9)
    salomon-Фото
    Цитата: Roscomsport
    Победитель из отрыва/групповой финиш - 50/50 
    Победитель из отрыва/групповой финиш - 90/10 % . По такой пересеченке как сегодня у спринтеров почти нет шансов ! Тем более, что нет в пелотоне команды под спринтера , которая в состоянии самостоятельно догнать отрыв !

    Цитата: salomon
    Цитата: Roscomsport
    Победитель из отрыва/групповой финиш - 50/50 
    Победитель из отрыва/групповой финиш - 90/10 % .По такой пересеченке как сегодня у спринтеров почти нет шансов ! Тем более, что нет в пелотоне команды под спринтера , которая в состоянии самостоятельно догнать отрыв !
    Только Lotto Soudal была в состоянии это сделать, но... Их полностью выключили сходы двух ключевых гонцов - Жильбера и Дегенкольба. А без них Юэну придется практически в одиночку искать счастья ! Да и в Cofidis у Viviani дела не лучше - там просто нету сильных моторов... Про остальных спринтеров ваще не говорю - в их командах все заточены под генералов !!!
  • Evergreen
    Майкл Мэттьюс уходит из велоко ... (2)
    Evergreen-Фото
    От Санвеба начинает гнильцой попахивать. Просто так до окончания контрактов гонцы бежать из хорошей команды не будут
  • Starch27
    Жулиан Алафилипп в жёлтой майк ... (2)
    Starch27-Фото

    В прошлом году он говорил тоже самое про желтую майку )

  • sixpack
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (9)
    sixpack-Фото

    Многое решится уже при формировании отрыва - кто уедет. Но спринт вероятнее: от Коль де Лек до финиша больше 70 км, ветер северный, встречно-боковой. Объединенными усилиями спринтерских команд должны догнать.

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