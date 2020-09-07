Михал Квятковски о поддержке Эгана Берналя на Тур де Франс-2020

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 14:26
Михал Квятковски: «Самое важное для всех нас – борьба за победу на Тур де Франс-2020»
В то время как для обычного велолюбителя езда на велосипеде – хобби, велогонщики-профессионалы превращают её в искусство. Именно так выступает одна из сильнейших велокоманд мирового профессионального пелотона – Ineos Grenadiers.
Тур де Франс – велогонка, которая является вершиной сезона для всех команд. В этом году команда Ineos Grenadiers приехала на французский Гранд-тур с одним капитаном – победителем Тур де Франс прошлого года Эганом Берналем, который защищает титул.
30-летний польский велогонщик Михал Квятковски в седьмой раз в карьере, и четвёртый – как гонщик британской команды. Вместе с Люком Роу и Джонатаном Кастровьехо он составляет группу разносторонних гонщиков, единственной задачей которых во время Гранд-тура является защита лидера команды, выбор наилучшей позиции в пелотоне.
В этом году в отсутствии Геранта Томаса и Крис Фрума Люк Роу, Кастровьехо и Михал Квятковски решают задачу защиты капитана с новобранцами команды Андреем Амадором и Ричардом Карапасом, а также с дебютантом Тур де Франс Павлом Сиваковым. Ричард Карапас также едет Тур впервые.
Cyclingnews цитирует слова Михала Квятковски: «Ситуация новая для всех нас, а в этом году новым вызовом стал подход к Туру. Когда работаешь в команде, надо открыто и честно говорить, что думаешь, чего ожидаешь от своих товарищей по команде. Надо думать об этом. Трудно ожидать, что команда моментально начнёт работать как единое целое.
В конце концов, самое важное для всех нас – борьба за верхнюю ступень подиума в Париже. Каждый из гонщиков готов пожертвовать собой ради общей победы. Полагаю, это наилучший способ работы. Я работаю с ребятами, которые заботятся о том, чтобы в ближайшие три недели у нас всё получилось.
Не будем забывать, что Ричард Карапас выиграл Джиро д’Италия, и не забудем, что Павел Сиваков в этом году в невероятной форме, что он уже показал на Критериуме Дофине-2020. То, что в команде один лидер, не означает, что мы не будем разыгрывать карты других гонщиков. Это также значит, что на Эгана не будет слишком сильного давления.
На этом Тур де Франс Эган сможет выбрать хорошую тактику с Павлом и Ричардом в финалах. Я лично считаю, что по сравнению с прошлыми годами разница не так уж велика. Легче играть, когда у тебя больше одной карты. Но, тем не менее, Эган получит сильную поддержку.
Мы приехали сюда, чтобы снова победить. Будем смотреть по обстоятельствам - что делают другие, кто сильнее, кто не потеряет время на первой неделе и способен выиграть секунды на второй и третьей неделях. Нельзя выиграть Тур в первую неделю, но, конечно, можно его проиграть там».
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