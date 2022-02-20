Жулиан Алафилипп в 2022 году пропустит Тур Фландрии

Жулиан Алафилипп сфокусируется на Арденнских классиках в 2022 году

Двукратный чемпион мира Жулиан Алафилипп в следующем году не примет участие в Туре Фландрии, чтобы сосредоточиться на Арденнских классиках. 29-летний французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step является трёхкратным победителем Флеш Валлонь, но победа на классике-Монумент Льеж-Бастонь-Льеж и Амстел Голд Рэйс от него ускользала.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Классику Монумент Тур Фландрии Жулиан Алафилипп впервые проехал в 2020 году, но сошёл с гонки после столкновения с мотоциклом. В этом сезоне на Туре Фландрии победу одержал товарищ Алафилиппа по команде Каспер Асгрен.

В интервью RMC Radio обладатель радужной майки рассказал о планах на первую часть сезона 2022 года.

Жулиан Алафилипп: «В прошлом году я пытался совместить Фландрию и Арденнские классики. Понял, что это возможно, но не так просто и там, и там быть в стопроцентной форме. Я поменяю планы на первую часть сезона, сфокусируюсь на Арденнских классиках. Эти гонки подходят мне больше всего. Хотя мне понравился Тур Фландрии, и я обязательно вернусь на неё, но поеду её только тогда, когда буду готов отдать все силы в борьбе за победу.

Немного сложно подойти готовымк Флеш Валлонь или Льеж-Бастонь-Льеж в конце апреля, и бороться за победу на Туре Фландрии. В следующем году мой фокус на Арденнах. А там и Тур де Франс быстро начнётся, посмотрим».

Жулиан Алафилипп ставит целью бороться за этапы Тур де Франс, и не ставит целью генеральную классификацию:

«Так много всего случается на первой неделе, на первой части Тура. Трудно предсказать, каким будет сценарий, что мне очень нравится. Но когда я это говорю, я не думаю о генеральной классификации. Мысли только о том, как хорошо выступить на этапах и постараться выиграть.

Многое может случиться, что, как я надеюсь, сделает Тур де Франс интересным. Вот что я имею в виду, когда говорю, что мне нравится маршрут Тур де Франс-2022. Там будет несколько трудных этапов в высоких горах, очень сложных этапов. На данный момент я не строю планов. Подожду, пока не проведём разведку некоторых из них, после чего буду ставить более чёткие цели».