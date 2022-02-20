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Жулиан Алафилипп в 2022 году пропустит Тур Фландрии

Жулиан Алафилипп сфокусируется на Арденнских классиках в 2022 году

 

 

  Двукратный чемпион мира Жулиан Алафилипп в следующем году не примет участие в Туре Фландрии, чтобы сосредоточиться на Арденнских классиках. 29-летний французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step является трёхкратным победителем Флеш Валлонь, но победа на классике-Монумент Льеж-Бастонь-Льеж и Амстел Голд Рэйс от него ускользала.

 

Жулиан Алафилипп в 2022 году пропустит Тур Фландрии

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Классику Монумент Тур Фландрии Жулиан Алафилипп впервые проехал в 2020 году, но сошёл с гонки после столкновения с мотоциклом. В этом сезоне  на Туре Фландрии победу одержал товарищ Алафилиппа по команде Каспер Асгрен.

 

В интервью RMC Radio обладатель радужной майки рассказал о планах на первую часть сезона 2022 года.

 

  Жулиан Алафилипп: «В прошлом году я пытался совместить Фландрию и Арденнские классики. Понял, что это возможно, но не так просто и там, и там быть в стопроцентной форме. Я поменяю планы на первую часть сезона, сфокусируюсь на Арденнских классиках. Эти гонки подходят мне больше всего. Хотя мне понравился Тур Фландрии, и я обязательно вернусь на неё, но поеду её только тогда, когда буду готов отдать все силы в борьбе за победу.

 

  Немного сложно подойти готовымк Флеш Валлонь или Льеж-Бастонь-Льеж в конце апреля, и бороться за победу на Туре Фландрии. В следующем году мой фокус на Арденнах. А там и Тур де Франс быстро начнётся, посмотрим».

 

  Жулиан Алафилипп ставит целью бороться за этапы Тур де Франс, и не ставит целью генеральную классификацию:

 

  «Так много всего случается на первой неделе, на первой части Тура. Трудно предсказать, каким будет сценарий, что мне очень нравится. Но когда я это говорю, я не думаю о генеральной классификации. Мысли только о том, как хорошо выступить на этапах и постараться выиграть.

 

  Многое может случиться, что, как я надеюсь, сделает Тур де Франс интересным. Вот что я имею в виду, когда говорю, что мне нравится маршрут Тур де Франс-2022. Там будет несколько трудных этапов в высоких горах, очень сложных этапов. На данный момент я не строю планов. Подожду, пока не проведём разведку некоторых из них, после чего буду ставить более чёткие цели».

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck-Quick Step Тур Фландрии

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Комментарии

  • rude_rider
    Альберто Контадор: «Велоспорт ... (5)
    rude_rider-Фото
    Маас трус как и вся команда мувистар.. На вуелте надо было не о двойном подиуме думать а рисковать..в принципе лопес был зайцем..но маас трусливо колёсничал..если это называется прогрессировать тогда все ясно.. Ел шанс будет если на какой нибудь гт не приедут словенцы да берналь с карапасом.
  • Fghk
    Омар Фраиле переходит в велоко ... (5)
    Fghk-Фото
    С допингистом никто не хочет работать..
  • старт-шоссе 82
    Алекс Даусетт на пути к новому ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Нет, не в переводе дело. Смысл в том что на высоте 1900м ,при скорости 55км в час(предполагаемая скорость заезда), сопротивление встречного потока воздуха ощущается как если бы он шел со скоростью 43км в час. на равнине.

  • VeloVelo
    Алекс Даусетт на пути к новому ... (3)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...

    Алекс Даусетт: «Попытка установки часового рекорда на высоте сильно отличается, потому что условия совсем другие, ты поедешь с той же скоростью, но по сравнению со скоростью на уровне моря разница будет существенной.

     

      Мы посчитали, что в плане сопротивления воздуха час езды на высоте равен часу езды на уровне моря со скоростью 43 км/ч. Это ошеломляет. Однако здесь есть нехватка кислорода».

    ..."

    Вот это непонятно. Видимо, трудности перевода.

  • старт-шоссе 82
    Алекс Даусетт на пути к новому ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Спасибо Алексу за обзор =фактора=, классный байк, его даже велосипедом назвать сложно... какие-же надо иметь ноги чтобы час продержаться на 61-13?

    Сможет он или нет побить реккорды Виггинса и Кампенартса не знаю.

    Наверно сможет ,наверно были уже какие-то контрольные замеры, иначе он не пошел бы на этот шаг.

    Кажеться в следующем году еще и Ганна собираеться нас удивить...

    Мне интересно другое: взяли бы несколько ведущих раздельщиков мира и проехались бы в один сезон 4 км на разных треках мира например Манчестер - Лондон - Токио или Агуаскальентес итд ... чтобы выяснить какой трек самый быстрый.

    Всетаки мне кажеться выбор трека штука сугубо субъективная.bomb

  • дрокер
    Состав «Газпром-РусВело» на се ... (4)
    дрокер-Фото

    Не продлили контракты с:

    Евгений Шалунов
    Вячеслав Кузнецов
    Антон Кузьмин
    Игорь Боев

  • RVL
    Альберто Контадор: «Велоспорт ... (5)
    RVL-Фото

    масу не выиграть гт. Да и команда уже даже не фаворит

  • RVL
    Элиа Вивиани переходит в велок ... (10)
    RVL-Фото

    Это могила. Не помню ярких побед спринтеров из Скай.

    Может они и были , но помню спринтеров не из Скай.

  • reforg34
    Альберто Контадор: «Велоспорт ... (5)
    reforg34-Фото

    Полностью согласен. Полная халява. Для того чтобы победить на ТДФ, достаточно в горах сбросить парочку спринтеров широкого профиля и все. Можно месяцами не тренироваться, приехать и победить на кока-коле. Спасибо UCI, что всех нормальных генеральщиков поотправляли на дисквалифицию(Лэнс Армстронг, Ульрих, Бассо, Контадор, Лэндис, Ди Лука, Рикко(хотя тут переборщил Рикко немного), Расмуссен, Эрас и.т.д.), и постоянно ставят на первых 10 этапах гранд-туров опасные равнинные этапы, где нет никакого экшена, только оставшиеся немногочисленные фавориты(Фрум, Томас, Кинтана, Вальверде) каждый раз "ходят по лезвию", в следствие чего получают травмы. В итоге остаются гонщики типа словенца или Алафилиппа, которые нахаляву берут престижные гонки.

  • Ернат
    Состав «Газпром-РусВело» на се ... (4)
    Ернат-Фото

    удачи команде

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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