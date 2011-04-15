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Жулиан Алафилипп продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step

Жулиан Алафилипп продлил контракт с командой Deceuninck-Quick Step на 3 года

 

 

  Чемпион мира, победитель Милан-Сан-Ремо, Страде Бьянке, Классики Сан-Себастьяна, двукратный победитель Флеш Валлонь и победитель пяти этапов Тур де Франс, 28-летний французский велогонщик Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step до конца 2024 года.

Жулиан Алафилипп продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step

©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  В конце 2013 года молодой Жулиан Алафилипп, впечатливший победой и майкой победителя очковой классификации на Туре де л’Авенир (Tour de l’Avenir), подписал первый профессиональный контракт, присоединившись к команде Quick Step как один из самых многообещающих молодых гонщиков до 23 лет. Прошло 8 лет, Жулиан Алафилипп теперь один из самых известных и побеждающих велогонщиков, завоевавший вместе с командой Deceuninck-Quick Step 34 победы.

 

  Жулиан Алафилипп: «Очень счастлив остаться в команде. Это логичное решение, ни разу не вставал вопрос поступить по-другому. Я с радостью продолжу работать и жить с этой семьёй. Хочу поблагодарить Патрика и спонсоров за уверенность в нас, которую они проявляли в течение этих 8 лет и продолжают показывать. Кажется невероятным всё, чего мы достигли вместе, сколько прекрасных воспоминаний делим. Мы – «Волчья стая», мы едем велогонки за победами. Это наш менталитет и одна из сильных сторон - мы все идём в одном направлении, поэтому мне так хорошо здесь, поэтому работа приносит бесконечное удовольствие. Предвкушаю ещё больше великолепных результатов с Deceuninck-Quick Step в этом сезоне и в ближайшие годы.

 

  До сих пор помню первую встречу и первую гонку с командой, как будто это было только вчера. Помню, как был рад, с каким нетерпением жаждал узнать велоспорт на более высоком уровне. На тот момент я был единственным французом в составе, получал ценные советы от опытных ребят. Я был невероятно мотивирован совершенствоваться, хотел показать команде, что хочу стать сильнее и выигрывать. Это я и делал в течение последних 8 лет, в то же время открывал себя, узнал о себе много нового.

 

  Особенно благодарен за то, что сейчас я стал одним из самых опытных гонщиков команды и помогаю молодым ребятам, которым всегда рад дать совет и помочь с прогрессом. Это показывает, как летит время, но также какая отличная у нас семья».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Новость, что Жулиан согласился остаться с нами ещё на три года, изумительная. Он пришёл в команду 21-летним. Мы знали, что он талантлив, и гордимся, что наблюдали за его ростом в велоспорте. Он достиг многого, трудно даже перечислить все победы, но, наверное, самая историческая и прекрасная – это майка чемпиона мира, которую он сейчас носит. Он привлёк внимание, когда выиграл майку лучшего в горной классификации на Тур де Франс-2018, потом когда долго удерживал жёлтую майку в 2019, и теперь снова в 2021 – это похоже на сказку.

 

  Мы видели, как он растёт в профессиональном плане и как личность. Люди тянутся к нему, потому что он настоящий лидер, фантастический товарищ по команде, который готов приложить все силы ради команды, что мы недавно наблюдали на Туре Фландрии. Он показал, как много значит для него победа Каспера Асгрена. Он настоящий боец «Волчьей стаи», олицетворяющий в себе всё, что мы старались достичь. Я очень счастлив, что он останется с нами на, как мы надеемся, ещё три более прекрасных года».

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck-Quick Step

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  1. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Сегодня, 16:34 | Регистрация: 14.03.2018

    Шикарная новость. 

  2. Имя: vitali

    dafik

    Сегодня, 16:46 | Регистрация: 15.04.2011

    квики на ладан дышат, а они деньгами разбрасываются. да и по-моему алафилипп свое уже выйграл

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3505
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3386
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2805
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1851
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1639
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1604
9 Власов А. (Rus) (AST) 1509
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