Жёлтая майка у чемпиона мира Жулиана Алафилиппа после победы на 1-м этапе Тур де Франс-2021

Жулиан Алафилипп принёс Deceuninck-Quick Step 100-ю победу на этапе Гранд-тура в истории команды

Жулиан Алафилипп одержал победу на открывающем Тур де Франс-2021 1-м этапе, атаковав на финальном подъёме. Никто из соперников проредившегося из-за завалов пелотона не смог противостоять мощной атаке 29-летнего французского велогонщика команды Deceuninck-Quick Step, который в одиночку пересёк линию финиша и стал всего третьим действующим чемпионом мира, сменившим радужную майку на жёлтую по итогам 1-м этапа Тур де Франс (после Жоржа Спеше в 1934 году и Бернара Ино в 1981 году).

В последний раз французский гонщик выигрывал открывающий Большую Петлю этап 20 лет назад, это был Кристоф Моро.

Жулиан Алафилипп посвятил победу своему сыну Нино, родившемуся на прошлой неделе.

©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Жулиан Алафилипп: «Невероятно, одержать победу и взять жёлтую майку поле рождения сына. Если бы мне перед стартом сказали, что такое будет на 1-м этапе, я бы не поверил.

Я был решительно настроен, ставил целью победу и жёлтую майку на одном из этапов. Счастлив, что удалось добиться этого так рано.

Сегодня мы хотели осложнить гонку спринтерам, поэтому попросил ребят дать полный газ с самого начала. Потом в финале Каспер вывез меня к подъёму, Дрис подъехал слева, что было сигналом сесть ему на колесо. Я так и сделал, а когда он провёл смену, я атаковал. Решил выдать максимум, а когда увидел небольшой просвет, продолжил продавливать изо всех сил.

Сейчас, когда узнал, что это была 100-я победа на этапе Гранд-тура в истории невероятной команды Deceuninck-Quick Step, скажу, что горжусь, что стал частью этого потрясающего достижения».