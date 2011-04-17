Жулиан Алафилипп пропускает Арденнские классики из-за травмы колена

Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) вынужден пропустить Арденнские классики из-за травмы колена. 24-летний французский гонщик команды Quick Step Floors травмировал колено на прошлой неделе, во время гонки Тур Страны Басков.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

В этом году Жулиан Алафилипп выиграл разделку на 4-м этапе гонки Париж-Ницца-2017, а также поднялся на третью ступень подиума Милан-Сан-Ремо.

Он дважды становился призёром на Флеш Валлонь, где два года подряд занимал 2-е место, в 2015 стал призёром Льеж-Бастонь-Льеж, а на Амстел Голд Рэйс последние два года финишировал в десятке сильнейших.

В ближайшие дни французский гонщик пройдёт дополнительное медицинское обследование, чтобы оценить тяжесть травмы и определить, сколько времени потребуется на восстановление.

Жулиан Алафилипп: «Это трудный для меня момент. В последние дни я не тренировался, надеясь, что боль уйдёт, но этого не произошло. Мне жаль пропускать Арденнские классики, которые я очень люблю. Но я ничего не могу поделать. Я надеюсь вернуться в гонки как можно скорее.

Хочу пожелать удачи моим товарищам по команде, которые поедут Арденны в ближайшие недели».