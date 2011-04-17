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Жулиан Алафилипп пропускает Арденнские классики

Жулиан Алафилипп пропускает Арденнские классики из-за травмы колена

 

 

  Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) вынужден пропустить Арденнские классики из-за травмы колена. 24-летний французский гонщик команды Quick Step Floors травмировал колено на прошлой неделе, во время гонки Тур Страны Басков.

 

Жулиан Алафилипп пропускает Арденнские классики

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  В этом году Жулиан Алафилипп выиграл разделку на 4-м этапе гонки Париж-Ницца-2017, а также поднялся на третью ступень подиума Милан-Сан-Ремо.

 

  Он дважды становился призёром на Флеш Валлонь, где два года подряд занимал 2-е место, в 2015 стал призёром Льеж-Бастонь-Льеж, а на Амстел Голд Рэйс последние два года финишировал в десятке сильнейших.

 

  В ближайшие дни французский гонщик пройдёт дополнительное медицинское обследование, чтобы оценить тяжесть травмы и определить, сколько времени потребуется на восстановление.

 

  Жулиан Алафилипп: «Это трудный для меня момент. В последние дни я не тренировался, надеясь, что боль уйдёт, но этого не произошло. Мне жаль пропускать Арденнские классики, которые я очень люблю. Но я ничего не могу поделать. Я надеюсь вернуться в гонки как можно скорее.

Хочу пожелать удачи моим товарищам по команде, которые поедут Арденны в ближайшие недели».

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Quick Step Floors Арденнские классики

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  1. Marmota Bianchi

    Вчера, 21:05 | Регистрация: 20.07.2015

    Очень жаль, наверное увидим его на ТдФ, а на Арденны ФилЖил и Дэн Мартин получается...

  2. Имя: Денис

    Bjoern

    Вчера, 21:05 | Регистрация: 12.07.2014

    Какой подарок для Жильбера и Мартина. Трехглавый дракон лишился одной головы

  3. Имя: Николай

    Николай Степаныч

    Вчера, 21:32 | Регистрация: 17.07.2014

    Потеря потерь... Не в этот год Жулиан выиграет свои первые Арденны.

  4. Имя: Виталий

    vitali

    Вчера, 21:55 | Регистрация: 17.04.2011

    Да, очень жаль. Жильберу становится на одного серьезного соперника легче. 

    Интересно, а чудо-гонщик Вальверде на арденнах стартует. Он-то разошелся в этом году не на шутку...

    1. Stack

      Вчера, 23:06 | Регистрация: 18.02.2016

      На Амстел в заявке есть.
      На Флэш Валонь и ЛБЛ пока составов не анонсировали, но должен участвовать как минимум еще в одной из.

  5. Marmota Bianchi

    Вчера, 22:12 | Регистрация: 20.07.2015

    Цитата: vitali
    Да, очень жаль. Жильберу становится на одного серьезного соперника легче. 
    Интересно, а чудо-гонщик Вальверде на арденнах стартует. Он-то разошелся в этом году не на шутку...
    Да, на Вальверде интересно будет посмотреть, похду в этом году выигрывает каждую гонку на которой стартует

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Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Микеле Скарпони будет лидером ... (6)
    старт-шоссе 82-Фото

    Скарпони на Джиро еще как то можно понять, но Фульсанг на Франсе это с призрачными шансами в первую десятку. А с Лопесом что-то темнят.

  • Stack
    Жулиан Алафилипп пропускает Ар ... (6)
    Stack-Фото
    На Амстел в заявке есть.
    На Флэш Валонь и ЛБЛ пока составов не анонсировали, но должен участвовать как минимум еще в одной из.
  • Адриен
    Микеле Скарпони будет лидером ... (6)
    Адриен-Фото

    Вхождение Скарпони в десятку лучших - учитывая, КТО будет биться за первенство на Джиро - можно будет считать огромным успехом. В пятерку - ПОДВИГОМ... Вообще, складывается впечатление, что "Астана" в этом сезоне  выступает руководствуясь олимпийским принципом - "Главное не победа, а присутствие" ...

  • Marmota Bianchi
    Жулиан Алафилипп пропускает Ар ... (6)
    Marmota Bianchi-Фото
    Цитата: vitali
    Да, очень жаль. Жильберу становится на одного серьезного соперника легче. 
    Интересно, а чудо-гонщик Вальверде на арденнах стартует. Он-то разошелся в этом году не на шутку...
    Да, на Вальверде интересно будет посмотреть, похду в этом году выигрывает каждую гонку на которой стартует
  • vitali
    Жулиан Алафилипп пропускает Ар ... (6)
    vitali-Фото

    Да, очень жаль. Жильберу становится на одного серьезного соперника легче. 

    Интересно, а чудо-гонщик Вальверде на арденнах стартует. Он-то разошелся в этом году не на шутку...

  • Николай Степаныч
    Жулиан Алафилипп пропускает Ар ... (6)
    Николай Степаныч-Фото
    Потеря потерь... Не в этот год Жулиан выиграет свои первые Арденны.
  • Marmota Bianchi
    Микеле Скарпони будет лидером ... (6)
    Marmota Bianchi-Фото
    Ну я тоже не знаю насчет Скарпы...крутой гонец но увы...
  • Bjoern
    Жулиан Алафилипп пропускает Ар ... (6)
    Bjoern-Фото

    Какой подарок для Жильбера и Мартина. Трехглавый дракон лишился одной головы

  • Marmota Bianchi
    Жулиан Алафилипп пропускает Ар ... (6)
    Marmota Bianchi-Фото
    Очень жаль, наверное увидим его на ТдФ, а на Арденны ФилЖил и Дэн Мартин получается...
  • LMan
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (55)
    LMan-Фото
    Саган проколол колесо за 72,4 км до финиша, взял запасное с нейтрального мотоцикла "mavic", это нейтральное колесо видно за 70,3 км до финиша, и потом Саган ошибся, когда не поменял это нейтральное колесо на родное как минимум в трех зонах передачи питания и возможных замен колёс, почти не теряя времени. Нейтрального колеса хватило только на 40 километров. И команда не додумалась дать совет Сагану сменить нейтральное колесо. Вторая возможная ошибка, это ошибка скорее командная, когда после прокола колеса у Сагана за 72,4 км до финиша, надо было оставлять Боднара пасти Осса и Стейвена. "Bora" практически подарила "BMC" тактическое преимущество.

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2398
2 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
3 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1170
4 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
5 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1065
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 820
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
9 Энао Сер. (Col) (SKY) 707
10 Дегенкольб Д. (Ger) (TFS) 685

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