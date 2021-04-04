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Жулиан Алафилипп и Каспер Асгрен о старте на Туре Фландрии-2021

Велокоманда Elegant – Quick-Step во главе с чемпионом мира готова к борьбе за победу на Туре Фландрии-2021

 

 

   Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) второй раз выйдет на старт Тура Фландрии в радужной майке чемпиона мира. 28-летний французский велогонщик в прошлом году упал и не смог бороться за победу на этой классике Монументе. В предстартовом интервью Жулиан Алафилипп подчеркнул, что не думает больше о случившемся на Туре Фландрии год назад и готов к борьбе за победу. В 105-м выпуске Тура Фландрии команда Патрика Лефевра превратится из Deceuninck-Quick Step в Elegant – Quick-Step. («Elegant» - серия окон с улучшенной изоляцией компании Deceuninck).

 

Жулиан Алафилипп и Каспер Асгрен о старте на Туре Фландрии-2021

Photo ©  Deceuninck - Quick-Step Cycling Team /© Wout Beel

 

  Жулиан Алафилипп: «Мне задают много вопросов о том, что произошло в 2020 году, но я больше не думаю о том случае. Я перевернул страницу. Конечно, это был не лучший момент и для меня, и для команды, мы оказались в плохой ситуации. Но я не думаю о том, что мог бы сделать, если бы не упал. Это жизнь. Что случилось, то случилось, я это принял. Сделал всё, чтобы восстановиться. У меня нет никакого ощущения реванша. Для меня всё уже позади. Мы в 2021 году, это новый выпуск гонки, другие условия, другая гонка. Я полностью сконцентрировался на воскресенье.

 

  Ощущения особенные. Для меня невероятная честь – снова ехать Тур Фландрии в радужной майке. Хочу наслаждаться каждым мгновением. Это одна из важнейших велогонок года, наполняющая адреналином. Мы хотим хорошо выступить. Не думаю о каком-то определённом сценарии, посмотрим, как будет развиваться гонка. Лучший сценарий – тот, где команда побеждает в гонке.

 

  Конечно, каждый из фаворитов должен контролировать гонку со своими командами. Мы не единственные, кто будет так поступать. Мы – одни из фаворитов, но ещё много гонщиков могут одержать победу. Каждый должен взять ответственность. Мы сфокусированы на том, что должны сделать, и это самое главное.

 

  Я в порядке. Как уже говорил, после гонок в Италии немного устал, несколько дней назад чувствовал себя не лучшим образом, но «Дварс доор Фландерен» придала уверенности, хотя на ней я выступил не экстраординарно. Чувствую себя лучше, ощущаем андреналин».

 

  29-летний датский велогонщик Каспер Асгрен в 2019 году был призёром Тура Фландрии. В этом сезоне одержал победу на классике E3 Saxo Bank: «Я уверен, что моя форма именно та, какой хотел добиться, и я смогу сыграть роль в работе команды в воскресенье. Победа на Е3 была великолепной, она одержана после фантастической работы моих товарищей по команде.

 

  Поэтому я уверен, что если гонка пойдёт по тому сценарию, который был в прошлую пятницу, у нас хорошие шансы снова бороться за победу. Тур Фландрии – длинная гонка, многое может случиться. Одна из наших сильных сторон – у нас несколько гонщиков могут что-то предпринять, и это поднимает боевой дух перед стартом, который становится ещё важнее из-за переноса Париж-Рубэ-2021».

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ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • uran
    Зденек Штыбар пропустит Тур Фл ... (1)
    uran-Фото
    РЧА не панацея при аритмии. Очаги будут и дальше проявляется.
  • velodoctor
    Классика Париж-Рубэ-2021 перен ... (9)
    velodoctor-Фото

    Да, тур провели, куда более массовую гонку, а вот на Рубе сил не хватает. Лучше бы провели весной за тот год, а осенью за этот. Отменять это последнее дело, очень расстроила новость эта. 

  • EL-Fenomeno
    Тур Фландрии-2021. Превью (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как и прошлый год вся Де Ронде в полноме объме на 1-м Евроспорте dance Так надо подготовиться к 5-часовому марафону вместе с Курдковым) Кстати, тут пишет что протяженность ТФ в этом году 251.5 км., на другом сайте судя по картике профиля гонки 244 км., Просайклинг вообще дает 263.7 км., так что в среднем выходит типа ~ 253.

    У Квиков две новости: плохая - Штыбар пропустит ТФ, хорошая - команда выйдет на гонку под немного другим названием (и формой) - Elegant Quick-Step

    Цитата: старт-шоссе 82
    Я буду болеть за Сагана.

    Я буду болеть за красивую гонку, хотя на ТФ никогда не бывает скуки, но в первую очередь (больше всего) в душе буду за ГВА. На Е3, ГВ и ДДВ ветеран всё время близко, всё время почти в ТОПе, но каждый раз даже без подиума. У Грега есть 2 бронзы и одно серебро Фландрии...ну очень хочется мне, ему и наверное остальным, чтобы в колекции медлаей появилось наконец то и золото Де Ронде. Будет очень тяжко сие задание выполнить, но удачи всем, а больше всего ван Авермату!

  • Astanaforever
    Тур Фландрии-2021. Превью (5)
    Astanaforever-Фото
    Астана труба выставила самый топовый свой состав на эту гонку. Маладцы! Яна Зель самый мощный директор пелотона. Интересно скока доедут до Патерберга? Што то я погорячился...До Мюленберга?
  • Astanaforever
    Классика Париж-Рубэ-2021 перен ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Велоспорт в крутом пике по популярности и так. Своими отменами вы этот спорт вгоняете в полное забвение как фанами..так и спонсорами. Непродуманное и опрометчивое решение. Явно не в пользу популяризации вело.
  • старт-шоссе 82
    Тур Фландрии-2021. Превью (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    Первое что сделал заглянув на эту стр. это стал искать в списках команд хоть одного кого можно противопоставить сладкой парочке Ван Арт - Ван Дер Пул, если честно не знаю.Все под вопросом ,Алафилип, Ванмарке, Терпстра, Авермат, Пидкок может еще кто-то.

    Если будет спринт то это будет другая песня, вопрос только кто из спринтеров доживет.

    Посмотрим на Яспера, так ли он хорош... у Эмиратов интересный состав... 

    Я буду болеть за Сагана.

  • flugegeheimen
    Классика Париж-Рубэ-2021 перен ... (9)
    flugegeheimen-Фото
    В бельгии все проводят нормально, без толп и эксцессов. Просто кому-то из французских чиновников захотелось выслужится...
  • Серафим
    Классика Париж-Рубэ-2021 перен ... (9)
    Серафим-Фото

     В принципе дождливость в апреле примерно соответствует октябрю.  Но в октябре, если затянет дождь, то уж затянет. Но потеплее должно быть. 

      На фоне усталости после сезона сложно будет ехать такой маршрут.

  • patar
    Классика Париж-Рубэ-2021 перен ... (9)
    patar-Фото
    и города эвакуировать для этого?
  • rude_rider
    Тур Фландрии-2021. Превью (5)
    rude_rider-Фото

    от Астаны прям супер состав..))) вообще никакого уважения к гонке..

     

    Ну посмотрим на Пидкока против зубров уже Пула и Ван Арта

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4502
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3505
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3386
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2805
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1851
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1639
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1604
9 Власов А. (Rus) (AST) 1509
10 Сенешаль Ф. (Fra) (DQT) 1465

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