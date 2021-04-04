Жулиан Алафилипп и Каспер Асгрен о старте на Туре Фландрии-2021

Велокоманда Elegant – Quick-Step во главе с чемпионом мира готова к борьбе за победу на Туре Фландрии-2021

Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) второй раз выйдет на старт Тура Фландрии в радужной майке чемпиона мира. 28-летний французский велогонщик в прошлом году упал и не смог бороться за победу на этой классике Монументе. В предстартовом интервью Жулиан Алафилипп подчеркнул, что не думает больше о случившемся на Туре Фландрии год назад и готов к борьбе за победу. В 105-м выпуске Тура Фландрии команда Патрика Лефевра превратится из Deceuninck-Quick Step в Elegant – Quick-Step. («Elegant» - серия окон с улучшенной изоляцией компании Deceuninck).

Photo © Deceuninck - Quick-Step Cycling Team /© Wout Beel

Жулиан Алафилипп: «Мне задают много вопросов о том, что произошло в 2020 году, но я больше не думаю о том случае. Я перевернул страницу. Конечно, это был не лучший момент и для меня, и для команды, мы оказались в плохой ситуации. Но я не думаю о том, что мог бы сделать, если бы не упал. Это жизнь. Что случилось, то случилось, я это принял. Сделал всё, чтобы восстановиться. У меня нет никакого ощущения реванша. Для меня всё уже позади. Мы в 2021 году, это новый выпуск гонки, другие условия, другая гонка. Я полностью сконцентрировался на воскресенье.

Ощущения особенные. Для меня невероятная честь – снова ехать Тур Фландрии в радужной майке. Хочу наслаждаться каждым мгновением. Это одна из важнейших велогонок года, наполняющая адреналином. Мы хотим хорошо выступить. Не думаю о каком-то определённом сценарии, посмотрим, как будет развиваться гонка. Лучший сценарий – тот, где команда побеждает в гонке.

Конечно, каждый из фаворитов должен контролировать гонку со своими командами. Мы не единственные, кто будет так поступать. Мы – одни из фаворитов, но ещё много гонщиков могут одержать победу. Каждый должен взять ответственность. Мы сфокусированы на том, что должны сделать, и это самое главное.

Я в порядке. Как уже говорил, после гонок в Италии немного устал, несколько дней назад чувствовал себя не лучшим образом, но «Дварс доор Фландерен» придала уверенности, хотя на ней я выступил не экстраординарно. Чувствую себя лучше, ощущаем андреналин».

29-летний датский велогонщик Каспер Асгрен в 2019 году был призёром Тура Фландрии. В этом сезоне одержал победу на классике E3 Saxo Bank: «Я уверен, что моя форма именно та, какой хотел добиться, и я смогу сыграть роль в работе команды в воскресенье. Победа на Е3 была великолепной, она одержана после фантастической работы моих товарищей по команде.

Поэтому я уверен, что если гонка пойдёт по тому сценарию, который был в прошлую пятницу, у нас хорошие шансы снова бороться за победу. Тур Фландрии – длинная гонка, многое может случиться. Одна из наших сильных сторон – у нас несколько гонщиков могут что-то предпринять, и это поднимает боевой дух перед стартом, который становится ещё важнее из-за переноса Париж-Рубэ-2021».