Марк Кэвендиш – победитель 2 этапа Тура Турции-2021

Марк Кэвендиш и Патрик Лефевр о победе на 2-м этапе Тура Турции-2021

Марк Кэвендиш (Mark Cavendish) одержал первую в сезоне и 147-ю в карьере победу, выиграв спринт на 2-м этапе Тура Турции-2021. В этом году у 35-летнего британского велогонщика команды Deceuninck-Quick Step уже было три призовых места на гонках, в том числе на классиках Scheldeprijs и Grote prijs Jean-Pierre Monsere.

На 1-м этапе Тура Турции-2021 Кэвендишу пришлось закрывать просвет на последних 200 метрах из-за того, что один из гонщиков чуть не упал на повороте.

На 2-м этапе британский спринтер прошёл последний поворот пятым колесом, дождался, когда соперники начнут спринт, после чего спуртовал. За 50 м до финиша Марк Кэвендиш обошёл Андре Грайпеля (Israel Start-Up Nation) и Яспера Филипсена (Alpecin-Fenix), взяв первую за три года победу.

Победа на этапе принесла Марку Кэвендишу и майку лидера общего зачёта Тура Турции-2021

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Stuart Franklin/ Getty Images - Photo credit: ©Stuart Franklin/ Getty Images

Марк Кэвендиш: «Невероятно, супер, никогда не устану от этого чувства! Каждый в команде сегодня приложил все силы, что было очень важно. После вчерашнего этапа я знал, что у меня есть скорость для победы. Также я понял, что если бы сел на колесо Грайпеля, то смог бы выстрелить на последней паре сотен метров. Филипсен спринтовал рано, создал небольшой просвет, но мне хватило сил, чтобы добрать. Должен сказать, что я сам удивился, как быстро смог преодолеть финальные метры этапа.

Хочу поблагодарить команду Deceuninck-Quick Step и Патрика Лефевра, что дали мне эту возможность. Патрик верил в меня. Я так счастлив быть здесь, в этой особенной команде, в этой семье.

Некоторые не верили, что я смогу вернуться и побеждать, но он верил, за это я благодарен. После всего, через что я прошёл за последние несколько лет, даже просто вернуться к победам – невероятно. Победа была такой эмоциональной, потрясающе было обнять всех товарищей по команде после финиша.

Очень горжусь тем, что после всех испытаний Фабио тоже внёс вклад, в финале работал впереди с другими ребятами. Как я уже говорил, эта команда – семья, я счастлив быть её частью».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер велокоманды Deceunick-Quick Step в интервью Cyclingnews рассказал о своих эмоциях после победы Марка Кэвендиша, который пришёл в команду Deceuninck-Quick Step в этом сезоне:

«Очень горд и счастлив. Мне было очень больно, когда, как и все, увидел те фотографии на прошлогоднем Гент-Вевельгем. Не верилось, что в конце концов, Марк Кэвендиш появился в моём офисе через день после Де Панне, а я сказал ему, что у меня нет бюджета, но мы попробуем что-то придумать.

Мы нашли решение, Майк Синьярд (Mike Sinyard) (основатель Specialized) сказал мне, что если мы сможем взять Марка в команду, то он будет помогать платить бонусы в случае его победы. Этим вечером у Майка станет чуть меньше денег, но и он, и я не против. Все желали видеть Марка в своей команде, но не взяли его. Я же хотел этого очень сильно.

Когда увидел его в декабре, он был как ребёнок, который едет на своём первом велосипеде. Он рассказал мне о том, как плохо шли у него дела последние несколько лет. Но для меня и Марка не нужны слова, у нас есть эмоциональная связь. Я верил в него. Не был уверен, вернётся ли он полностью, но люди, которые меня знают, поймут, каким счастливым Марк сегодня меня сделал.

Мне нравятся люди, которые умеют говорить, но больше всего люблю гонщиков, которые говорят педалями. Сегодня Марк позволил педалям сказать за него. Это лучший ответ.

Ему пришлось ждать этой возможности. Сложно распределить 30 гонщиков по гонкам, и, возможно, иногда он будет идти по программе В и заслуживает лучшего, но сезон в апреле не заканчивается. Сезон продлится до октября. Я сказал ему, что если он сможет выйти на более высокий уровень, мы посмотрим. Но не спрашивайте меня сегодня, сможет ли он победить Калеба Юэна. То, что я увидел на последних 50 метрах сегодня, показывает, что у него всё ещё есть уровень.

Джиро, наверное, слишком близко. Думаю, туда поедем с Жуаном Алмейдой в качестве лидера и Ремко Эвенепулом как «тёмной лошадкой». Потом мы обещали Джиро Альваро Ходжу, который сегодня проводил развоз, поэтому я не уверен. Но есть достаточно гонок, где Марк сможет выступить».