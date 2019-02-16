Фабио Якобсен - победитель 1 этапа Вольты Альгарве-2019

Фабио Якобсен одерживает победу на своей первой гонке сезона 2019 года

Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen), 22-летний нидерландский гонщик команды Deceuninck - Quick Step, одержал победу на первой гонке, с которой начал сезон, выиграв спринт 1-го этапа Вольты Альгарве-2019. Из-за завала, случившегося за 7 км до финиша, впереди осталась группа из 30 – 40 человек, которая и разыграла спринт. Ив Лампарт, Давиде Мартинелли, Зденек Штыбар и Флореан Сенешаль развезли молодого спринтера, который с запасом обошёл соперников и успел поднять руки в победном жесте на финишной черте, опередив Арно Демара (Groupama-FDJ) и Паскаля Акерманна (Bora-hansgrohe).

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Фабио Якобсен: «Потрясающе, что я смог выиграть на первой же гонке сезона. Это отличный старт года. Я много тренировался зимой. Меня поддерживали и семья, и команда. Ради этого я работал. Великолепно, когда выигрываешь у сильных соперников, да ещё получаешь первую майку лидера.

В этом регионе мы тренировались в этом году, проводили тренировочные сборы, сделали разведку этапа. Так что мы знали дороги, а этот небольшой подъём на трёх финальных километрах был ключевым. Ребята держали высокую скорость, защищали меня, а потом вывезли на идеальную позицию для спринта. Результат мотивирует меня ещё больше.

Наша команда приехала на Вольту Альгарве с тремя целями – выиграть спринтерский этап, занять высокое место в генеральной классификации с Энриком Масом и хорошо выступить в разделке. Моя первая цель – Альгарве, а затем я проеду несколько гонок в Бельгии и стартую на Париж-Ницце».

Паскаль Акерманн: «Финал был очень быстрым. К сожалению, Патрик (Конрад) упал вместе со многими другими гонщиками и потерял время в общем зачёте. Я финишировал третьим, конечно, хотел выиграть, но буду пробовать снова».