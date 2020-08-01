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Сэм Беннетт – победитель 4 этапа Вуэльты Бургоса-2020

 Сэм Беннетт выигрывает этап, Ремко Эвенепул сохраняет майку лидера на 4-м этапе Вуэльты Бургоса-2020

 

 

   29-летний чемпион Ирландии Сэм Беннетт принёс команде Deceuninck-Quick Step победу на 4-м этапе Вуэльты Бургоса-2020. Завал на крутом повороте за километр до финиша лишил Беннетта развозящего поезда. Ирландский гонщик сымпровизировал, атаковав за 800 м до финиша.

 

 Финиш в подъём помог ему удержать преимущество. Сэм Беннетт не дал себя обойти ближайшим соперникам – Арно Демару (Groupama-FDJ) и Джакомо Ниццоло (NTT). Победа на этапе принесла Сэму Беннетту и зелёную майку лучшего в очковой классификации. Это 45-я победа ирландского гонщика в карьере и третья в команде Deceuninck-Quick Step.

 

Сэм Беннетт – победитель 4 этапа Вуэльты Бургоса-2020

 

Сэм Беннетт – победитель 4 этапа Вуэльты Бургоса-2020

 

Сэм Беннетт – победитель 4 этапа Вуэльты Бургоса-2020

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©David Ramos - Getty Images - Photo credit: ©David Ramos / Getty Images

 

  Сэм Беннетт: «Я так счастлив, что одержал эту победу! Это был последний шанс для спринтеров, мне был очень нужен этот успех, потому что выиграл как раз перед августовскими гонками.

 

  Финал оказался очень трудным, а жара сделала его ещё сложнее. Мы знали, что перед двумя последними поворотами начнётся борьба, но ребята фантастически вывезли меня на правильную позицию перед красным флажком последнего километра. Когда произошёл завал, я быстро оглянулся, увидел, что случилось. Заметил, что все на секунду замешкались, поэтому решил атаковать. Зелёная майка стала вишенкой на торте, но гонка ещё не закончена. В субботу будем защищать позицию Ремко».

 

 

Результаты 4 этапа Вуэльты Бургоса-2020

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Теги к статье: Сэм Беннетт Sam Bennett Deceuninck - Quick Step Вуэльта Бургоса Vuelta a Burgos многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Sezar
    Филипп Жильбер: «Каждая велого ... (2)
    Sezar-Фото

    В общем, чтобы французы не остановили Тур после 10 этапа Пино, Алафилипа и остальных нужно сразу выносить в горах. И не отпускать в отрывы. Французы соскучились по французским победителям потому на их честность либо желание сохранить репутацию и прочие фэйр плэй вряд ли при приходится рассчитывать.

  • VeloVelo
    Филипп Жильбер: «Каждая велого ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Хорошо сказал Фил. 

  • close2you
    Тур де л'Авенир-2020 отменён (1)
    close2you-Фото

    Новых берналей в этом году не увидим ...

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 3 (13)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Саймон Йейтс явно не торопится форсировать форму. Развез Чавеса, потом спокойно отстал.
    Попытка Инеос и Боры организовать эшелоны и порвать пелотон была лишней. Потратили уйму сил впустую и в итоге в горе все капнули. Тактически проиграли.
    Плюссс

    Цитата: pac1ent
    Кто там не мог найти Ремко в итоговом протоколе и спрашивал где хваленый Ремко?  
    Ха ха ха, правда
  • HalidS
    Ремко Эвенепул – победитель 3- ... (3)
    HalidS-Фото

    Цитата: motte
    There is new sheriff in town
    Так охарактеризовали его жест по левому плечу после финиша

    - Sawyer LOST

  • Astanaforever
    Страде Бьянке-2020. Маршрут (11)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Giant72
    Цитата: Astanaforever
    Дай бог Якоб заберет трофей.
    А вдруг Лопез?
    Лопес не едет. Тогда уж Gleb Giant)))
  • Giant72
    Страде Бьянке-2020. Маршрут (11)
    Giant72-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Дай бог Якоб заберет трофей.
    А вдруг Лопез?
  • Astanaforever
    Страде Бьянке-2020. Маршрут (11)
    Astanaforever-Фото
    Дай бог Якоб заберет трофей.
  • salomon
    Страде Бьянке-2020. Маршрут (11)
    salomon-Фото
    Наиболее сбалансированные

    Наиболее сбалансированные команды (на мой субьективный) : Deceuninck - Quick Step .. JUNGELS Bob .. ALAPHILIPPE Julian .. ASGREEN Kasper .. ?TYBAR Zden?k .. HONOR? Mikkel Fr?lich .. SERRY Pieter .. BALLERINI Davide UAE-Team Emirates .. POGA?AR Tadej .. CONTI Valerio .. COSTA Rui .. FORMOLO Davide .. HENAO Sergio .. POLANC Jan .. ULISSI Diego BORA - hansgrohe .. SAGAN Peter .. SCHACHMANN Maximilian .. BENEDETTI Cesare .. OSS Daniel .. GATTO Oscar .. M?HLBERGER Gregor .. BURGHARDT Marcus
  • SportSpirit
    Ремко Эвенепул – победитель 3- ... (3)
    SportSpirit-Фото
    Осталось надеть ковбойскую шляпу на финише и велосипед на плечо) сoming soon)

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