Сэм Беннетт – победитель 4 этапа Вуэльты Бургоса-2020

Сэм Беннетт выигрывает этап, Ремко Эвенепул сохраняет майку лидера на 4-м этапе Вуэльты Бургоса-2020

29-летний чемпион Ирландии Сэм Беннетт принёс команде Deceuninck-Quick Step победу на 4-м этапе Вуэльты Бургоса-2020. Завал на крутом повороте за километр до финиша лишил Беннетта развозящего поезда. Ирландский гонщик сымпровизировал, атаковав за 800 м до финиша.

Финиш в подъём помог ему удержать преимущество. Сэм Беннетт не дал себя обойти ближайшим соперникам – Арно Демару (Groupama-FDJ) и Джакомо Ниццоло (NTT). Победа на этапе принесла Сэму Беннетту и зелёную майку лучшего в очковой классификации. Это 45-я победа ирландского гонщика в карьере и третья в команде Deceuninck-Quick Step.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©David Ramos - Getty Images - Photo credit: ©David Ramos / Getty Images

Сэм Беннетт: «Я так счастлив, что одержал эту победу! Это был последний шанс для спринтеров, мне был очень нужен этот успех, потому что выиграл как раз перед августовскими гонками.

Финал оказался очень трудным, а жара сделала его ещё сложнее. Мы знали, что перед двумя последними поворотами начнётся борьба, но ребята фантастически вывезли меня на правильную позицию перед красным флажком последнего километра. Когда произошёл завал, я быстро оглянулся, увидел, что случилось. Заметил, что все на секунду замешкались, поэтому решил атаковать. Зелёная майка стала вишенкой на торте, но гонка ещё не закончена. В субботу будем защищать позицию Ремко».