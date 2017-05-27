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Дубль Марка Кэвендиша на Туре Турции-2021

Марк Кэвендиш, Яспер Филипсен о 3-м этапе Тура Турции-2021

 

 

  Марк Кэвендиш продолжает побеждать – он сделал дубль, выиграв второй подряд этап Тура Турции-2021, и сохранил майку лидера общего зачёта. 35-летний британский спринтер велокоманды Deceuninck-Quick Step второй день подряд в финальном общем спринте опередил 23-летнего бельгийского велогонщика команды Alpecin-Fenix Яспера Филипсена (Jasper Philipsen). Тройку лучших на этапе замкнул 24-летний польский велогонщик команды Bingoal Pauwels Sauces WB Станислав Анёлковски (Stanisław Aniołkowski).

 

 На 212,6-км этапе до Аланьи отрыв дня из четырёх гонщиков сформировался в первый час гонки, но Ильо Кейссе контролировал разрыв, отработав в голове пелотона более 150 км, затем его сменили Фабио Якобсен и Стейн Стеелс. За 15 км до финиша отрыв был нейтрализован, а гонщики Deceuninck-Quick Step продолжали держаться впереди пелотона. Шейн Арчбольд и Альваро Ходж развезли Марка Кэвендиша на финальных километрах. За 150 м до финиша уроженец острова Мэн обошёл соперников и одержал 148-ю победу в карьере и девятую на Туре Турции (за три участия в гонке).

 

Дубль Марка Кэвендиша на Туре Турции-2021

 

Дубль Марка Кэвендиша на Туре Турции-2021

 

Дубль Марка Кэвендиша на Туре Турции-2021

 

Дубль Марка Кэвендиша на Туре Турции-2021

 

 

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Stuart Franklin/ Getty Images - Photo credit: ©Stuart Franklin/ Getty Images

 

  Марк Кэвендиш: «Уверенность продолжает возвращаться. Сегодня я был больше уверен в своих силах, чем вчера, знал, что снова могу бороться за победу. Финиш с городской брусчаткой и коварным ветром был довольно трудным, но мы сами хотели контролировать спринт.

 

  Ильо снова был невероятен, его работа мотивировала нас на борьбу в финале, где мы всей командой держались вместе. Фабио тоже много работал, было радостно видеть его в гуще событий. Шейн и Стейн много работали на ветру, а Альваро был со мной на последнем километре.

 

  Факт, что я снова выиграл, даёт мне огромную уверенность, особенно потому, что в последний раз я побеждал на двух этапах подряд лет пять назад или около того. А майка лидера на плечах делает победу ещё более значимой».

 

  Яспер Филипсен (Alpecin-Fenix): «Думаю, у меня есть нога для победы, однако я не был первым на финише, поэтому не могу быть полностью довольным. Немного не повезло. Если бы удача повернулась лицом, я бы уже взял две победы, но у меня ни одной. Пока не получается, но мы продолжим стараться.

 

  Решение включить в мою программу Тур Турции-2021 было принято в последний момент, потому что у меня хорошая форма. И я ещё не устал, чтобы отдыхать. Отдохну потом. Я приехал сюда бороться за победу».

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Deceuninck-Quick Step Тур Турции Presidential Cycling Tour of Turkey велогонка категории 2. Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 00:23 | Регистрация: 27.05.2017

    В 35 лет вернуться на топ уровень спринта... в моих самых оптимистичных прогнозах этого не было. Если дотянет до уровне Беннетта Аскермана Эвана... просто немыслимое и феноменальное.

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Комментарии

  • uran
    Дубль Марка Кэвендиша на Туре ... (1)
    uran-Фото
    В 35 лет вернуться на топ уровень спринта... в моих самых оптимистичных прогнозах этого не было. Если дотянет до уровне Беннетта Аскермана Эвана... просто немыслимое и феноменальное.
  • close2you
    Эган Берналь не поедет Тур Аль ... (1)
    close2you-Фото

    нужно же "залиться" перед джиро ))

  • tds
    Боб Юнгельс о проблемах в нача ... (1)
    tds-Фото
    П?о?к?и?н?у?л? с?т?а?ю? и? с?т?а?л? о?б?ы?ч?н?ы?м? в?о?д?о?в?о?з?о?м?!
  • flugegeheimen
    Тур Турции-2021. Этап 3 (12)
    flugegeheimen-Фото
    Cav is back. Прям расцвел. Отведет душу перед пенсией и уйдет по красоте, спасибо Лефевру.
  • RVL
    Тур Турции-2021. Этап 3 (12)
    RVL-Фото

    Согласен. Едут второй этап ковыряясь в носу. Ниодной раздачи, построения эшелонов и попытки устроить шоу. Ниразу ни адриатико, ни баски ни Ницца. Борьбы ноль. Там спринтеров паркетных выносили красиво.
    За 5 км до финиша начинается предсказуемая толкотня среди трёх команд, ради трёх спринтеров второго эшелона.
    ЗЫ. И отар не радует. Посторонние звуки в микрофон..ну надо как то отдавать отчёт...
    Ззы. Сори всем за такой комментарий.но что есть то есть

  • Ice
    Тур Турции-2021. Этап 3 (12)
    Ice-Фото

    Цитата: Адриен
    Все зависит от уровня участников. Был бы состав другим - где бы был Кэвендиш ?

    А мы этого не узнаем, не нужно обесценивать успех Кэва. Да и финиш был по классике, напомнил дикие рывки пушечного ядра в его лучшие годы. Уровень оппозиции вполне нормальный, тот же Филипсен конкурентен в этом сезоне и в борьбе с топами.

  • Колёсник
    Тур Турции-2021. Этап 3 (12)
    Колёсник-Фото
    Цитата: Адриен
    Все зависит от уровня участников. Был бы состав другим - где бы был Кэвендиш ?
    Уровень понятно не высший, но он три года и на таком не выигрывал
  • Адриен
    Тур Турции-2021. Этап 3 (12)
    Адриен-Фото
    Все зависит от уровня участников. Был бы состав другим - где бы был Кэвендиш ?
  • EL-Fenomeno
    Тур Турции-2021. Этап 3 (12)
    EL-Fenomeno-Фото
    Выиграл этап (впервые с 2018) - облачился в майку лидера генерала. А теперь и в ней снова победа...и снрва мы увидели фирменный жест/позу (приподнятие из седла на финише) от Кэва. Ну прям так и хочется сказать как в той рекламе о Ред Булле, который даёт крылья)) ПОБЕДА #148 (!!) для британского спринтера ? Ещё две и можно смело уходить на пенсию невзирая на обстоятельства)
  • Moiseenkoyv
    Фабио Якобсен об ощущениях пос ... (3)
    Moiseenkoyv-Фото
    Очень надеюсь и желаю, чтобы на этом «чаша невезения» закончилась. Достаточно. Более чем. Пусть дальнейшее велосипедное будущее Фабио будет ясным и безоблачным.

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