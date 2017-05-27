Дубль Марка Кэвендиша на Туре Турции-2021

Марк Кэвендиш, Яспер Филипсен о 3-м этапе Тура Турции-2021

Марк Кэвендиш продолжает побеждать – он сделал дубль, выиграв второй подряд этап Тура Турции-2021, и сохранил майку лидера общего зачёта. 35-летний британский спринтер велокоманды Deceuninck-Quick Step второй день подряд в финальном общем спринте опередил 23-летнего бельгийского велогонщика команды Alpecin-Fenix Яспера Филипсена (Jasper Philipsen). Тройку лучших на этапе замкнул 24-летний польский велогонщик команды Bingoal Pauwels Sauces WB Станислав Анёлковски (Stanisław Aniołkowski).

На 212,6-км этапе до Аланьи отрыв дня из четырёх гонщиков сформировался в первый час гонки, но Ильо Кейссе контролировал разрыв, отработав в голове пелотона более 150 км, затем его сменили Фабио Якобсен и Стейн Стеелс. За 15 км до финиша отрыв был нейтрализован, а гонщики Deceuninck-Quick Step продолжали держаться впереди пелотона. Шейн Арчбольд и Альваро Ходж развезли Марка Кэвендиша на финальных километрах. За 150 м до финиша уроженец острова Мэн обошёл соперников и одержал 148-ю победу в карьере и девятую на Туре Турции (за три участия в гонке).

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Stuart Franklin/ Getty Images - Photo credit: ©Stuart Franklin/ Getty Images

Марк Кэвендиш: «Уверенность продолжает возвращаться. Сегодня я был больше уверен в своих силах, чем вчера, знал, что снова могу бороться за победу. Финиш с городской брусчаткой и коварным ветром был довольно трудным, но мы сами хотели контролировать спринт.

Ильо снова был невероятен, его работа мотивировала нас на борьбу в финале, где мы всей командой держались вместе. Фабио тоже много работал, было радостно видеть его в гуще событий. Шейн и Стейн много работали на ветру, а Альваро был со мной на последнем километре.

Факт, что я снова выиграл, даёт мне огромную уверенность, особенно потому, что в последний раз я побеждал на двух этапах подряд лет пять назад или около того. А майка лидера на плечах делает победу ещё более значимой».

Яспер Филипсен (Alpecin-Fenix): «Думаю, у меня есть нога для победы, однако я не был первым на финише, поэтому не могу быть полностью довольным. Немного не повезло. Если бы удача повернулась лицом, я бы уже взял две победы, но у меня ни одной. Пока не получается, но мы продолжим стараться.

Решение включить в мою программу Тур Турции-2021 было принято в последний момент, потому что у меня хорошая форма. И я ещё не устал, чтобы отдыхать. Отдохну потом. Я приехал сюда бороться за победу».