Дубль Элиа Вивиани на Туре Швейцарии-2019

Элиа Вивиани, Петер Саган о 5-м этапе Тура Швейцарии-2019

Чемпион Италии Элиа Вивиани сделал дубль, второй день подряд выиграв спринт на этапе Тура Швейцарии-2019. На 5-м этапе 30-летний итальянский спринтер команды Deceuninck-Quick Step ускорился на финальных 100 метрах в тягун с 4% градиентом и не дал себя обойти Петеру Сагану (Bora-hansgrohe), который финишировал вторым. Это шестая победа Элиа Вивиани в этом сезоне.

© Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

Элиа Вивиани: «Всегда приятно побеждать в гонке, а второй день подряд это просто великолепно. Ребята отлично отработали, должен сказать, что они сделали мой этап намного легче. Этот успех радует меня тем, что подтверждает, что я на правильном пути к Тур де Франс-2019. Этап был очень тяжёлым, ноги устали у всех. Зная, что финиширует этап в тягун и на брусчатке, надо было продумывать тактику. Я попросил ребят подвинуться в голову пелотона только на последних 1500 метрах. После того, как Макс вывез меня вперёд, когда мы прошли финальный поворот, я вложил все силы в спринт. Теперь равнинные этапы закончились, но я продолжу гонку, буду помогать изо всех сил Энрику Масу, который наш лидер в борьбе за общий зачёт. Надеюсь отпраздновать с командой ещё больше хороших результатов».

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

Петер Саган: «Сегодня был последний этап для спринтеров на Туре Швейцарии-2019. Мне хотелось его выиграть. Снова благодарю всех товарищей по команде за их работу и усилия, за то, что защищали меня и вывезли для спринта. Я был прямо за Вивиани на последнем повороте, но ему удалось удержаться впереди меня до самого финиша. Думаю, я могу быть доволен своими результатами на Туре Швейцарии, а также выступлением команды».