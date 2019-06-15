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Дубль Элиа Вивиани на Туре Швейцарии-2019

Элиа Вивиани, Петер Саган о 5-м этапе Тура Швейцарии-2019

 

 

  Чемпион Италии Элиа Вивиани сделал дубль, второй день подряд выиграв спринт на этапе Тура Швейцарии-2019. На 5-м этапе 30-летний итальянский спринтер команды Deceuninck-Quick Step ускорился на финальных 100 метрах в тягун с 4% градиентом и не дал себя обойти Петеру Сагану (Bora-hansgrohe), который финишировал вторым. Это шестая победа Элиа Вивиани в этом сезоне.

 

 

Дубль Элиа Вивиани на Туре Швейцарии-2019

 

Дубль Элиа Вивиани на Туре Швейцарии-2019

 

© Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

 

 

  Элиа Вивиани: «Всегда приятно побеждать в гонке, а второй день подряд это просто великолепно. Ребята отлично отработали, должен сказать, что они сделали мой этап намного легче. Этот успех радует меня тем, что подтверждает, что я на правильном пути к Тур де Франс-2019. Этап был очень тяжёлым, ноги устали у всех. Зная, что финиширует этап в тягун и на брусчатке, надо было продумывать тактику. Я попросил ребят подвинуться в голову пелотона только на последних  1500 метрах. После того, как Макс вывез меня вперёд, когда мы прошли финальный поворот, я вложил все силы в спринт. Теперь равнинные этапы закончились, но я продолжу гонку, буду помогать изо всех сил Энрику Масу, который наш лидер в борьбе за общий зачёт. Надеюсь отпраздновать с командой ещё больше хороших результатов».

 

Дубль Элиа Вивиани на Туре Швейцарии-2019

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Петер Саган: «Сегодня был последний этап для спринтеров на Туре Швейцарии-2019. Мне хотелось его выиграть. Снова благодарю всех товарищей по команде за их работу и усилия, за то, что защищали меня и вывезли для спринта. Я был прямо за Вивиани на последнем повороте, но ему удалось удержаться впереди меня до самого финиша. Думаю, я могу быть доволен своими результатами на Туре Швейцарии, а также выступлением команды».

 

 

Результаты 5 этапа Тура Швейцарии-2019

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Теги к статье: Элиа Вивиани Петер Саган Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура

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Комментарии

  • VeloVelo
    Герант Томас сошёл с Тура Швей ... (52)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: Ice
    Я, например, уже 27 лет занимаюсь тайским боксом. Айда на перчатках? Хоть 3 минуты. Останетесь на ногах, тогда и поговорим НА РАВНЫХ


    Александр, Зачем здесь это писать? 
    Буакав Пор.Прамук - вот ему это напишете.
    А потом расскажете, сколько минут вы продержались.

  • VeloVelo
    Тур Швейцарии-2019. Этап 5 (17)
    VeloVelo-Фото

    Петя заслужил свое очередное 2-е место. Сколько у него уже 2-х мест?
    Пора уже отлить ему серебряный кубок. Вполне себе титул.

  • opaque
    Герант Томас сошёл с Тура Швей ... (52)
    opaque-Фото
    Браво, гонщики!))
  • Ice
    Герант Томас сошёл с Тура Швей ... (52)
    Ice-Фото
    Хм... Давно читаю этот ресурс, сегодня решил зарегистрироваться, начал читать комменты и тут такой перл))) Что за детсад? Впервые слышу, что французский жим - показатель крутизны. Я, например, уже 27 лет занимаюсь тайским боксом. Айда на перчатках? Хоть 3 минуты. Останетесь на ногах, тогда и поговорим НА РАВНЫХ. Клоунада, блин... Вы и в подворотне гопников весом своей штанги пугаете?)
  • Адриен
    Команда Jumbo-Visma заинтересо ... (4)
    Адриен-Фото

    Чемпионами становятся только те, для которых спорт - вне конкуренции без вопросов и обсуждений. А если человек мучается, как буриданов осел - продолжать или выбрать иной путь - считайте, что ВСЁ, прежних достижений не будет, такие надломы необратимы. Дело ведь не в "физике", а именно в том внутреннем огне, о котором говорит Zeeman. Думаю, что Киттель вряд ли вернется... Мотивации нет, к чему пытаться выигрывать там, где уже выигрывал , идти по уже проторенной тобой же дороге ? Быть бледной тенью неудержимого Груневегена ? Конечно, может подключиться и финансовый вопрос...  Но это уже другое.

  • GTX
    Команда Jumbo-Visma заинтересо ... (4)
    GTX-Фото
    Это наверное лучший вариант для Киттеля, когда на плечах не висит груз ответственности как главной звёзды - это то что эму нужно. Да и Lotto в сравнении с нынешней Катюшей это разные лиги, за два года с Груневегена сделали топ спринтера+построили поезд под него
  • SportSpirit
    Тур Швейцарии-2019. Этап 5 (17)
    SportSpirit-Фото
    Менять сейчас Сагана на Акермана - лишнее. Саган - это бизнес-бренд, даже если бы вдруг оказался не в форме. А он выглядит очень достойно, пусть и немного лениво. Но пока рано феерить, это Вивиани рвет и мечет за Джиро. У Сагана на Туре только один конкурент - он сам.
  • levonardo
    Команда Jumbo-Visma заинтересо ... (4)
    levonardo-Фото
    Мне кажется более менее ясна причина спада Марселя и она весьма уважительна)
  • levonardo
    Тур Швейцарии-2019. Этап 5 (17)
    levonardo-Фото
    Цитата: velodoctor
    Сейчас ленивый не пишет плохо про Катюшу-Альпецин, но Хаас даже не пытается спринтовать, я до сих пор не понимаю под что его подписали. Видимо только потмоу что но Австралиец. Также подписали  итальянца, южноафриканца (который возможно попадет в состав на тур, не заслужив этого абсолютно), бельгийца одно второго третьего, голландца, американца, британца. Какой-то сброд, только Поллит выглядит особняком, попали пальцем в небо кажется, и в случае с немцем остается только предпологать какую огранку его таланту дали бы в SKY или Etixx, этих команд он достоин. 
    Да, второй год шампунь всё портит в этой команде ( моё личное мнение что все проблемы Кати от нового спонсора). Этот сезон вроде выглядит чуть лучше чем прошлый, надеюсь на туре возьмут пару этапов. На следующий сезон будут строить команду вокруг Политта на классики. С Ильнуром пока не понятно, будет ли продлевать контракт, по словам Азаведо, весьма вероятно, ибо гарантировано лидерство на ГТ. Ну и спринтера будут искать)))
  • close2you
    Команда Jumbo-Visma заинтересо ... (4)
    close2you-Фото

    вернут парня в былое русло, полностью уверен в этом!

    а вивиани переходит(по не официальным данным) в Кофидис... вот тут потеря, потерь (

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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