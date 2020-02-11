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Фабио Якобсен – победитель 5 этапа Вуэльты Валенсии-2020

Фабио Якобсен одерживает первую победу в сезоне 2020 года

 

 

  После двух вторых мест чемпион Нидерландов Фабио Якобсен одержал победу на финальном, 5-м этапе Вуэльты Валенсии-2020, первой гонке своего сезона. 23-летний гонщик команды Deceuninck-Quick Step обошёл в спринте Дилана Груневегена (Jumbo-Visma) и Джона Дегенкольба (Lotto Soudal). Это 15-я по счёту победа Фабио Якобсена в составе команды Quick Step.

 

Фабио Якобсен – победитель 5 этапа Вуэльты Валенсии-2020

 

Фабио Якобсен – победитель 5 этапа Вуэльты Валенсии-2020

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©David Ramos / Getty Images - Photo credit: ©David Ramos / Getty Images

 

   Фабио Якобсен: «Сегодня был короткий, но быстрый этап. В конце скорость была настлько высока, что, несмотря на технически трудный финал с круговыми развязками и коварные повороты позиция имела первостепенное значение.  Сегодня команда снова работала изо всех сил, вывезла меня на идеальную позицию. Я счастлив, что смог одержать  победу ради команды и ради себя.

 

  Мы приехали на гонку за победой на этапе и рады, что преуспели здесь, в Валенсии. Форма хорошая, поэтому команда много работала на меня в эти три дня, когда гонка сводилась к общему спринту. Я очень горжусь ребятами, очень счастлив быть в этой команде. Победа важна для уверенности. Мы хотим продолжать в том же духе».

 

  Дилан Груневеген (Jumbo-Visma): «Я находился на хорошей позиции для спринта. Наша команда отлично отработала. Возможно, я был слишком близко от колеса Якобсена, после чего не смог точно отреагировать на неожиданные рывки других. Поэтому немного потерял скорость, как результат – мой спринт был закончен. В следующий раз постараюсь больше контролировать ситуацию».

 

Результаты 5 этапа Вуэльты Валенсии-2020

 

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Теги к статье: Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Deceuninck-Quick Step Вуэльта Валенсии Volta a la Comunitat Valenciana многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro

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