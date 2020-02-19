Фабио Якобсен – победитель 1 этапа Вольты Альгарве-2020

Фабио Якобсен, Маттео Трентин о 1-м этапе Вольты Альгарве-2020

Чемпион Нидерландов Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen) одержал победу на 1-м этапе португальской велогонки категории 2. Pro Вольты Альгарве-2020. Это вторая победа 23-летнего гонщика команды Deceuninck-Quick Step в этом сезоне.

Отрыв дня был нейтрализован за 30 км до финиша, и когда начались новые атаки, Ремко Эвенепул сел на колесо пытавшимся уехать и нейтрализовал их попытку, а затем вместе с Ильо Кейссе пресёк ещё одну попытку сформировать поздний отрыв. Deceuninck-Quick Step контролировали ситуацию в финале этапа, Флориан Сенешаль вывез Фабио Якобсена на идеальную позицию во время прохождения последней из круговых развязок. Чемпион Нидерландов в групповой гонке начал спринт за 150 м, опередив Элиа Вивиани (Cofidis) и Маттео Трентина (CCC).

© Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele - Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Фабио Якобсен: «Мне очень понравился финиш в Лагосе – прямая, где достаточно места, где можно выиграть, если идёт нога. Сегодня у меня шла нога, но что более важно, со мной была потрясающая команда, контролировавшая все атаки на коротком и крутом подъёме. Они помогли мне там удержаться, а потом вывезли на позицию, когда уже была видна финишная черта. Я очень счастлив, лучшего старта гонки и представить нельзя».

Маттео Трентин: «Утром перед стартом мы решили, что попробуем встряхнуть пелотон атаками на коварном участке за 20-25 км до финиша. У команды Lotto Soudal был такой же план, что было нам на руку, и мы атаковали. С этого момента и до последних десяти километров взвинтили скорость, что помогло вымотать ждущих спринта. Потом ребята защищали меня до самого финиша.

Я шёл на хорошей позиции во время прохождения предпоследней круговой развязки, последнюю тоже прошёл хорошо, но потом меня немного зажали в коробочку. На тот момент все уже ехали по одиночке, я перепрыгивал с колеса на колесо. Думаю, я набрал приличную скорость. Может, и мог бы обойти Вивиани, но не уверен. В общем, я доволен. Третье место – это хорошо, особенно в борьбе с такими соперниками. Я просто оказался позади, учитывая, что меня дважды закрыли в коробочку, я сделал хороший шаг вперёд за последние две недели».