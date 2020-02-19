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Фабио Якобсен – победитель 1 этапа Вольты Альгарве-2020

Фабио Якобсен, Маттео Трентин о 1-м этапе Вольты Альгарве-2020

 

 

  Чемпион Нидерландов Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen) одержал победу на 1-м этапе португальской велогонки категории 2. Pro Вольты Альгарве-2020. Это вторая победа 23-летнего гонщика команды Deceuninck-Quick Step в этом сезоне.

 

  Отрыв дня был нейтрализован за 30 км до финиша, и когда начались новые атаки, Ремко Эвенепул сел на колесо пытавшимся уехать и нейтрализовал их попытку, а затем вместе с Ильо Кейссе пресёк ещё одну попытку сформировать поздний отрыв. Deceuninck-Quick Step контролировали ситуацию в финале этапа, Флориан Сенешаль вывез Фабио Якобсена на идеальную позицию во время прохождения последней из круговых развязок. Чемпион Нидерландов в групповой гонке начал спринт за 150 м, опередив Элиа Вивиани (Cofidis) и Маттео Трентина (CCC).

 

 

 

© Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele - Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Фабио Якобсен: «Мне очень понравился финиш в Лагосе – прямая, где достаточно места, где можно выиграть, если идёт нога. Сегодня у меня шла нога, но что более важно, со мной была потрясающая команда, контролировавшая все атаки на коротком и крутом подъёме. Они помогли мне там удержаться, а потом вывезли на позицию, когда уже была видна финишная черта. Я очень счастлив, лучшего старта гонки и представить нельзя».

 

  Маттео Трентин: «Утром перед стартом мы решили, что попробуем встряхнуть пелотон атаками на коварном участке за 20-25 км до финиша. У команды Lotto Soudal был такой же план, что было нам на руку, и мы атаковали. С этого момента и до последних десяти километров взвинтили скорость, что помогло вымотать ждущих спринта. Потом ребята защищали меня до самого финиша.

 

  Я шёл на хорошей позиции во время прохождения предпоследней круговой развязки, последнюю тоже прошёл хорошо, но потом меня немного зажали в коробочку. На тот момент все уже ехали по одиночке, я перепрыгивал с колеса на колесо. Думаю, я набрал приличную скорость. Может, и мог бы обойти Вивиани, но не уверен. В общем, я доволен. Третье место – это хорошо, особенно в борьбе с такими соперниками. Я просто оказался позади, учитывая, что меня дважды закрыли в коробочку, я сделал хороший шаг вперёд за последние две недели».

 

 

Результаты 1 этапа Вольты Альгарве-2020

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Теги к статье: Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Deceuninck-Quick Step

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Комментарии

  • Astanaforever
    Вуэльта Андалусии-2020. Якоб Ф ... (1)
    Astanaforever-Фото
    ? Нужно брать генерал.
  • YuraHist
    Вуэльта Андалусии-2020. Этап 1 (5)
    YuraHist-Фото
    Красивый финиш!! Зейц норм!!!!
  • Адриен
    Герант Томас о начале сезона 2 ... (7)
    Адриен-Фото
    Нет, не было... Тогда бы здесь столько было вывалено студенческих какашек на Инеос... Так что пусть остаются британцами.
  • Серафим
    Вольта Альгарве-2020. Этап 1 (3)
    Серафим-Фото

     Голландец с итальянским именем и скандинавской фамилией. В этом сезоне набирает нешуточную мощь, может поспорить и с Беннетом за неофициальный титул №1 в команде.

      Сегодня просто всех спринтеров сделал бессильными наблюдателями на финише.

  • SportSpirit
    Герант Томас о начале сезона 2 ... (7)
    SportSpirit-Фото

    Ленивый, ленивый Томас) 

     

    На фоне его неспешной вкатки уже второй сезон и затянувшихся рефлексий Тома Дюмолана, подтверждаюсь во мнении, что многократный призер, а уж тем более чемпион многодневок - это в первую очередь определенный склад характера и способ мышления. 

     

    Голова, свободная от тараканов, точнее паразитов) 

     

    У Роглича, как я вижу, это есть и подтверждено по ходу сезона 2019. У Погачара тоже просматривается. 

     

     

  • Николай Н.
    Вольта Альгарве-2020. Этап 1 (3)
    Николай Н.-Фото

    Вивиани ни чего не смог сделать против Яковсена.

  • Николай Н.
    Вуэльта Андалусии-2020. Этап 1 (5)
    Николай Н.-Фото

    Астана начала собирать призы. Первый этап, а такая гора, да ещё и финиш в горку. Красивый этап.

  • sixpack
    Вольта Альгарве-2020. Этап 1 (3)
    sixpack-Фото

    бывшие квики проиграли действующему

  • motte
    Вуэльта Андалусии-2020. Этап 1 (5)
    motte-Фото

    Красиво Астана!

  • Astanaforever
    Вуэльта Андалусии-2020. Этап 1 (5)
    Astanaforever-Фото
    Я очень рад за Якоба. Форма просто шик. Такое ощущение, что чем старше он становится, тем больше у него преобладают сила и опыт. Не знаю насчет Джиро, не уверен. Три недели для него труднопроходимы, но весенние,арденские классики должен забирать. Он может. Верю.

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